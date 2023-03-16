Один день в Канди

Увидеть храм Зуба Будды, побывать в Королевском ботсаду, на чайных плантациях и не только

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Канди — это священный буддийский город и просто очень живописное место.

В нём идеально сочетаются природа, холмистый рельеф и архитектура, а его центр получил статус наследия ЮНЕСКО.

Храм Зуба Будды, 700-летний ботсад, чайные плантации… Вы не только побываете в уникальных местах, но и узнаете историю города, который до последнего сопротивлялся колонизаторам.
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Хиккадувы до Канди займёт где-то 4,5 часа. За это время вы полюбуетесь видами из окна, а также послушаете аудиогид с интересными сюжетами из истории.

Храм Зуба Будды

Вы побываете в буддийской святыне, оцените её убранство, узнаете, как после многочисленных перемещений зуб оказался в Канди и какая легенда связана с этой реликвией. В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду.

Статуя Будды

Отправляемся к гигантской статуе Будды при храме Бахираваканда. Она находится на вершине холма, с которого открываются отличные виды.

Королевский ботсад в Перадении

Ему более 700 лет! Вы зайдёте в великолепный сад орхидей, увидите кустарники и деревья исполинских размеров, Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями, например, Николаем II и Юрием Гагариным.

Чайные плантации и чайная фабрика

Горы и чай — первое, что приходит на ум, когда думаешь о Цейлоне. Конечно же, вы увидите и то, и другое. Насладитесь пейзажами и поймёте, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, шри-ланкийский чай является лучшим в мире. А ещё вы понаблюдаете за процессом производства чая на фабрике, где используются современные и традиционные технологии. Советуем остаться здесь на дегустацию и попробовать 10 разновидностей цейлонского чая, включая самые элитные сорта.

При желании в программу можно включить следующие места

  • Фабрика шёлка и батика. Вы узнаете, как делают батик при помощи парафина и мёда, а также научитесь носить традиционную шри-ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, которое не встретить больше нигде в мире.
  • Мастерская масок, деревянных изделий и натуральных красок. Остановимся посмотреть на изготовление магических масок и красок из стружки радужного дерева.
  • Музей Драгоценных Камней. Вы оцените самые редкие образцы, познакомитесь с процессом добычи и огранки драгоценных камней. Конечно, увидим магические сапфиры: крупнейшие и лучшие из них были найдены здесь, на Шри-Ланке.
  • Слоновий питомник и фабрика бумаги из экскрементов. По пути домой можем заехать к слонам в Пиннавеле. А на специальной фабрике вы увидите и изучите процесс изготовления экологически чистой бумаги из слоновьих… фекалий.
  • Традиционные шри-ланкийские деревни: деревня ананасов, деревня кешью, деревня рамбутанов.
  • Орнитологическая экскурсия: наблюдение за птицами.

Организационные детали

  • На экскурсии вас будет сопровождать англоязычный водитель. В машине будет аудиогид на русском.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне, в зависимости от размера группы.
  • Вас заберут из Хиккадувы и по окончании отвезут обратно. Стоимость трансфера из других городов уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Храм Зуба Будды — 10$/чел.
  • Ботсад — 10$/чел.
  • Слоновий питомник в Пиннавеле — 18$/чел.
  • Слоновий музей + катание на слоне + Фабрика бумаги из слоновьих экскрементов — 20$/чел.
  • Чайная церемония и дегустация чая — 15$/чел.
  • Питание (возможен обед в европейском ресторане по типу шведский стол) — 10$/чел.
  • Русскоговорящий гид (возможна организация экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом) — 150$/группа
  • Орнитологическая экскурсия — 45$/группа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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