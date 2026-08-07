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Один день в Канди

Проведите незабываемый день в Канди, посетив Храм Зуба Будды, ботанический сад и чайные плантации. Узнайте историю города и насладитесь природой
Канди - священный буддийский город, известный своей живописной природой и архитектурой. В центре города находится Храм Зуба Будды, который является важной святыней.

Вы посетите 700-летний ботанический сад, чайные плантации и фабрику,
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где сможете увидеть процесс производства чая и попробовать его лучшие сорта.

В программе также предусмотрены дополнительные места, такие как фабрика шёлка, мастерская масок и музей драгоценных камней. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с русским аудиогидом

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Священный буддийский город
  • 🏞️ Живописные виды и природа
  • 🏯 Храм Зуба Будды
  • 🌸 700-летний ботанический сад
  • 🍃 Чайные плантации и фабрика
  • 🛍️ Возможность посетить дополнительные места
Один день в Канди
Один день в Канди
Один день в Канди

Что можно увидеть

  • Храм Зуба Будды
  • Статуя Будды
  • Королевский ботсад в Перадении
  • Чайные плантации
  • Чайная фабрика
  • Фабрика шёлка и батика
  • Мастерская масок
  • Музей Драгоценных Камней
  • Слоновий питомник
  • Фабрика бумаги из экскрементов

Описание экскурсии

Дорога из Хиккадувы до Канди займёт где-то 4,5 часа. За это время вы полюбуетесь видами из окна, а также послушаете аудиогид с интересными сюжетами из истории.

Храм Зуба Будды

Вы побываете в буддийской святыне, оцените её убранство, узнаете, как после многочисленных перемещений зуб оказался в Канди и какая легенда связана с этой реликвией. В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду.

Статуя Будды

Отправляемся к гигантской статуе Будды при храме Бахираваканда. Она находится на вершине холма, с которого открываются отличные виды.

Королевский ботсад в Перадении

Ему более 700 лет! Вы зайдёте в великолепный сад орхидей, увидите кустарники и деревья исполинских размеров, Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями, например, Николаем II и Юрием Гагариным.

Чайные плантации и чайная фабрика

Горы и чай — первое, что приходит на ум, когда думаешь о Цейлоне. Конечно же, вы увидите и то, и другое. Насладитесь пейзажами и поймёте, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, шри-ланкийский чай является лучшим в мире. А ещё вы понаблюдаете за процессом производства чая на фабрике, где используются современные и традиционные технологии. Советуем остаться здесь на дегустацию и попробовать 10 разновидностей цейлонского чая, включая самые элитные сорта.

При желании в программу можно включить следующие места

  • Фабрика шёлка и батика. Вы узнаете, как делают батик при помощи парафина и мёда, а также научитесь носить традиционную шри-ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, которое не встретить больше нигде в мире.
  • Мастерская масок, деревянных изделий и натуральных красок. Остановимся посмотреть на изготовление магических масок и красок из стружки радужного дерева.
  • Музей Драгоценных Камней. Вы оцените самые редкие образцы, познакомитесь с процессом добычи и огранки драгоценных камней. Конечно, увидим магические сапфиры: крупнейшие и лучшие из них были найдены здесь, на Шри-Ланке.
  • Слоновий питомник и фабрика бумаги из экскрементов. По пути домой можем заехать к слонам в Пиннавеле. А на специальной фабрике вы увидите и изучите процесс изготовления экологически чистой бумаги из слоновьих… фекалий.
  • Традиционные шри-ланкийские деревни: деревня ананасов, деревня кешью, деревня рамбутанов.
  • Орнитологическая экскурсия: наблюдение за птицами.

Организационные детали

  • На экскурсии вас будет сопровождать англоязычный водитель. В машине будет аудиогид на русском.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне, в зависимости от размера группы.
  • Вас заберут из Хиккадувы и по окончании отвезут обратно. Стоимость трансфера из других городов уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Храм Зуба Будды — 10$/чел.
  • Ботсад — 10$/чел.
  • Слоновий питомник в Пиннавеле — 18$/чел.
  • Слоновий музей + катание на слоне + Фабрика бумаги из слоновьих экскрементов — 20$/чел.
  • Чайная церемония и дегустация чая — 15$/чел.
  • Питание (возможен обед в европейском ресторане по типу шведский стол) — 10$/чел.
  • Русскоговорящий гид (возможна организация экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом) — 150$/группа
  • Орнитологическая экскурсия — 45$/группа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Хиккадуве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.

Входит в следующие категории Хиккадувы

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