Канди - священный буддийский город, известный своей живописной природой и архитектурой. В центре города находится Храм Зуба Будды, который является важной святыней.Вы посетите 700-летний ботанический сад, чайные плантации и фабрику,

где сможете увидеть процесс производства чая и попробовать его лучшие сорта. В программе также предусмотрены дополнительные места, такие как фабрика шёлка, мастерская масок и музей драгоценных камней. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с русским аудиогидом

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Описание экскурсии

Дорога из Хиккадувы до Канди займёт где-то 4,5 часа. За это время вы полюбуетесь видами из окна, а также послушаете аудиогид с интересными сюжетами из истории.

Храм Зуба Будды

Вы побываете в буддийской святыне, оцените её убранство, узнаете, как после многочисленных перемещений зуб оказался в Канди и какая легенда связана с этой реликвией. В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду.

Статуя Будды

Отправляемся к гигантской статуе Будды при храме Бахираваканда. Она находится на вершине холма, с которого открываются отличные виды.

Королевский ботсад в Перадении

Ему более 700 лет! Вы зайдёте в великолепный сад орхидей, увидите кустарники и деревья исполинских размеров, Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями, например, Николаем II и Юрием Гагариным.

Чайные плантации и чайная фабрика

Горы и чай — первое, что приходит на ум, когда думаешь о Цейлоне. Конечно же, вы увидите и то, и другое. Насладитесь пейзажами и поймёте, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, шри-ланкийский чай является лучшим в мире. А ещё вы понаблюдаете за процессом производства чая на фабрике, где используются современные и традиционные технологии. Советуем остаться здесь на дегустацию и попробовать 10 разновидностей цейлонского чая, включая самые элитные сорта.

При желании в программу можно включить следующие места

Фабрика шёлка и батика. Вы узнаете, как делают батик при помощи парафина и мёда, а также научитесь носить традиционную шри-ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, которое не встретить больше нигде в мире.

Вы узнаете, как делают батик при помощи парафина и мёда, а также научитесь носить традиционную шри-ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, которое не встретить больше нигде в мире. Мастерская масок, деревянных изделий и натуральных красок. Остановимся посмотреть на изготовление магических масок и красок из стружки радужного дерева.

Остановимся посмотреть на изготовление магических масок и красок из стружки радужного дерева. Музей Драгоценных Камней. Вы оцените самые редкие образцы, познакомитесь с процессом добычи и огранки драгоценных камней. Конечно, увидим магические сапфиры: крупнейшие и лучшие из них были найдены здесь, на Шри-Ланке.

Вы оцените самые редкие образцы, познакомитесь с процессом добычи и огранки драгоценных камней. Конечно, увидим магические сапфиры: крупнейшие и лучшие из них были найдены здесь, на Шри-Ланке. Слоновий питомник и фабрика бумаги из экскрементов. По пути домой можем заехать к слонам в Пиннавеле. А на специальной фабрике вы увидите и изучите процесс изготовления экологически чистой бумаги из слоновьих… фекалий.

По пути домой можем заехать к слонам в Пиннавеле. А на специальной фабрике вы увидите и изучите процесс изготовления экологически чистой бумаги из слоновьих… фекалий. Традиционные шри-ланкийские деревни: деревня ананасов, деревня кешью, деревня рамбутанов.

деревня ананасов, деревня кешью, деревня рамбутанов. Орнитологическая экскурсия: наблюдение за птицами.

Организационные детали

На экскурсии вас будет сопровождать англоязычный водитель. В машине будет аудиогид на русском.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне, в зависимости от размера группы.

Вас заберут из Хиккадувы и по окончании отвезут обратно. Стоимость трансфера из других городов уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы