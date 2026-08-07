Вы посетите 700-летний ботанический сад, чайные плантации и фабрику,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Священный буддийский город
- 🏞️ Живописные виды и природа
- 🏯 Храм Зуба Будды
- 🌸 700-летний ботанический сад
- 🍃 Чайные плантации и фабрика
- 🛍️ Возможность посетить дополнительные места
Что можно увидеть
- Храм Зуба Будды
- Статуя Будды
- Королевский ботсад в Перадении
- Чайные плантации
- Чайная фабрика
- Фабрика шёлка и батика
- Мастерская масок
- Музей Драгоценных Камней
- Слоновий питомник
- Фабрика бумаги из экскрементов
Описание экскурсии
Дорога из Хиккадувы до Канди займёт где-то 4,5 часа. За это время вы полюбуетесь видами из окна, а также послушаете аудиогид с интересными сюжетами из истории.
Храм Зуба Будды
Вы побываете в буддийской святыне, оцените её убранство, узнаете, как после многочисленных перемещений зуб оказался в Канди и какая легенда связана с этой реликвией. В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду.
Статуя Будды
Отправляемся к гигантской статуе Будды при храме Бахираваканда. Она находится на вершине холма, с которого открываются отличные виды.
Королевский ботсад в Перадении
Ему более 700 лет! Вы зайдёте в великолепный сад орхидей, увидите кустарники и деревья исполинских размеров, Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями, например, Николаем II и Юрием Гагариным.
Чайные плантации и чайная фабрика
Горы и чай — первое, что приходит на ум, когда думаешь о Цейлоне. Конечно же, вы увидите и то, и другое. Насладитесь пейзажами и поймёте, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, шри-ланкийский чай является лучшим в мире. А ещё вы понаблюдаете за процессом производства чая на фабрике, где используются современные и традиционные технологии. Советуем остаться здесь на дегустацию и попробовать 10 разновидностей цейлонского чая, включая самые элитные сорта.
При желании в программу можно включить следующие места
- Фабрика шёлка и батика. Вы узнаете, как делают батик при помощи парафина и мёда, а также научитесь носить традиционную шри-ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, которое не встретить больше нигде в мире.
- Мастерская масок, деревянных изделий и натуральных красок. Остановимся посмотреть на изготовление магических масок и красок из стружки радужного дерева.
- Музей Драгоценных Камней. Вы оцените самые редкие образцы, познакомитесь с процессом добычи и огранки драгоценных камней. Конечно, увидим магические сапфиры: крупнейшие и лучшие из них были найдены здесь, на Шри-Ланке.
- Слоновий питомник и фабрика бумаги из экскрементов. По пути домой можем заехать к слонам в Пиннавеле. А на специальной фабрике вы увидите и изучите процесс изготовления экологически чистой бумаги из слоновьих… фекалий.
- Традиционные шри-ланкийские деревни: деревня ананасов, деревня кешью, деревня рамбутанов.
- Орнитологическая экскурсия: наблюдение за птицами.
Организационные детали
- На экскурсии вас будет сопровождать англоязычный водитель. В машине будет аудиогид на русском.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне, в зависимости от размера группы.
- Вас заберут из Хиккадувы и по окончании отвезут обратно. Стоимость трансфера из других городов уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Храм Зуба Будды — 10$/чел.
- Ботсад — 10$/чел.
- Слоновий питомник в Пиннавеле — 18$/чел.
- Слоновий музей + катание на слоне + Фабрика бумаги из слоновьих экскрементов — 20$/чел.
- Чайная церемония и дегустация чая — 15$/чел.
- Питание (возможен обед в европейском ресторане по типу шведский стол) — 10$/чел.
- Русскоговорящий гид (возможна организация экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом) — 150$/группа
- Орнитологическая экскурсия — 45$/группа