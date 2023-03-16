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Описание
Что вас ожидает
Дорога из Хиккадувы до Канди займёт где-то 4,5 часа. За это время вы полюбуетесь видами из окна, а также послушаете аудиогид с интересными сюжетами из истории.
Храм Зуба Будды
Вы побываете в буддийской святыне, оцените её убранство, узнаете, как после многочисленных перемещений зуб оказался в Канди и какая легенда связана с этой реликвией. В музее при храме вы увидите различные древние предметы и одежду.
Статуя Будды
Отправляемся к гигантской статуе Будды при храме Бахираваканда. Она находится на вершине холма, с которого открываются отличные виды.
Королевский ботсад в Перадении
Ему более 700 лет! Вы зайдёте в великолепный сад орхидей, увидите кустарники и деревья исполинских размеров, Аллею мемориальных деревьев, посаженных известными историческими деятелями, например, Николаем II и Юрием Гагариным.
Чайные плантации и чайная фабрика
Горы и чай — первое, что приходит на ум, когда думаешь о Цейлоне. Конечно же, вы увидите и то, и другое. Насладитесь пейзажами и поймёте, почему, по мнению англичан, основавших здесь чайную индустрию, шри-ланкийский чай является лучшим в мире. А ещё вы понаблюдаете за процессом производства чая на фабрике, где используются современные и традиционные технологии. Советуем остаться здесь на дегустацию и попробовать 10 разновидностей цейлонского чая, включая самые элитные сорта.
При желании в программу можно включить следующие места
Фабрика шёлка и батика. Вы узнаете, как делают батик при помощи парафина и мёда, а также научитесь носить традиционную шри-ланкийскую одежду, включая уникальное кандийское сари, которое не встретить больше нигде в мире.
Мастерская масок, деревянных изделий и натуральных красок. Остановимся посмотреть на изготовление магических масок и красок из стружки радужного дерева.
Музей Драгоценных Камней. Вы оцените самые редкие образцы, познакомитесь с процессом добычи и огранки драгоценных камней. Конечно, увидим магические сапфиры: крупнейшие и лучшие из них были найдены здесь, на Шри-Ланке.
Слоновий питомник и фабрика бумаги из экскрементов. По пути домой можем заехать к слонам в Пиннавеле. А на специальной фабрике вы увидите и изучите процесс изготовления экологически чистой бумаги из слоновьих… фекалий.
Традиционные шри-ланкийские деревни: деревня ананасов, деревня кешью, деревня рамбутанов.
Орнитологическая экскурсия: наблюдение за птицами.
Организационные детали
На экскурсии вас будет сопровождать англоязычный водитель. В машине будет аудиогид на русском.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне, в зависимости от размера группы.
Вас заберут из Хиккадувы и по окончании отвезут обратно. Стоимость трансфера из других городов уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Храм Зуба Будды — 10$/чел.
Ботсад — 10$/чел.
Слоновий питомник в Пиннавеле — 18$/чел.
Слоновий музей + катание на слоне + Фабрика бумаги из слоновьих экскрементов — 20$/чел.
Чайная церемония и дегустация чая — 15$/чел.
Питание (возможен обед в европейском ресторане по типу шведский стол) — 10$/чел.
Русскоговорящий гид (возможна организация экскурсии с лицензированным русскоговорящим гидом) — 150$/группа
Орнитологическая экскурсия — 45$/группа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Хиккадуве
Провели 32 экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Игорь, я живу во Вьетнаме почти 10 лет, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
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