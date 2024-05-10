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индивидуальный тур. Выбор пал на Тану и его команду. Уточнили детали, внесли предоплату на трипстере. Ровно в 04:00 за нами в отель приехал Нилук - прекрасный ланкиец, хорошо говорящий по-русски, наш гид. Сначала мы немного расстроились, ведь мы читали отзывы про Тану. Но буквально сразу поняли, что похоже, нам повезло еще больше! Итак, на уютном минивэне мы отправились в путь. Забегая вперед, эта поездка стоила каждой копейки! Дорога, на которую уходит порядочно времени показалась нам легкой и веселой - в утренний перегон мы вообще отлично спали, а обратно устало глазели в окна. Иногда нас пересаживали на тук-тук, и это было экстримально весело. Нилук прекрасен: он интересно и подробно рассказывал о культуре, обычаях и достопримечательностях Шри Ланки. И да, это больше похоже на поездку с другом, влюбленным в остров, чем лекции по истории. Это взгляд на страну глазами ее жителей. Да, приправленный туристическим колоритом и издержками, но даже их наш гид делал ненапряжными и веселыми. Чего стоит битва русских блогеров за истаграммные фото в старом поезде! Очень удобно, что ни о чем не надо думать: входные билеты, тук-туки, водичка, всё появлялось как будто само собой. И комфорт: автомобиль, питание, все хотелки, любые желания - всё исполнялось мгновенно, а иногда и с опережением. Для ночи в горах ребята выбрали нам уютный отель и отдельное бунгало с видом на водопад. Закат, ночной небосвод, небольшой бассейн и даже живая музыка на ужине. Программа был достаточной, мы увидели всё, что хотели, в спокойном режиме, без суеты и траты времени на организацию группы. Еще один пунктик в пользу индивидуальных туров. Ну и последнее, что невозможно пропустить: Нилук - мастерский фотограф! По итогам поездки у нас целый телефон шикарных фото, на которых мы сами себе нравимся! Ворох впечатлений, эмоций и радости. Жемчужина нашего отпуска на Шри-Ланке! Мы уверены, вы тоже сделаете правильный выбор, с кем увидеть страну.