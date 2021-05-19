Полезная информация о Канди

Что нужно знать о Канди: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Канди
00:1118
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇰 Шри-Ланка
Название городаКанди
По-английскиKandy
Столица регионаКанди является столицей региона
Население города111 701 чел.
АэропортVic. Resevour Kandy KDW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Colombo
Средняя высота514 м. от уровня моря

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