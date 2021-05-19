Полезная информация о Канди
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Местное время в Канди
00:1118
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇰 Шри-Ланка
|Название города
|Канди
|По-английски
|Kandy
|Столица региона
|Канди является столицей региона
|Население города
|111 701 чел.
|Аэропорт
|Vic. Resevour Kandy KDW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Colombo
|Средняя высота
|514 м. от уровня моря