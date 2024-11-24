🌊 Наблюдение за китами в открытом океане 🏰 Посещение исторического форта Галле 🌴 Живописные виды Кокосовой горы 🎣 Традиционная рыбалка на палках 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт

Вы отправитесь из Коломбо в Галле - значимый морской порт на южном побережье Шри-Ланки.Этот третий по величине город страны привлекает путешественников своими историческими и природными достопримечательностями. В XVI веке португальцы

возвели здесь форт, который позже был расширен голландцами. Наблюдение за китами в открытом океане станет главным событием экскурсии. Также вы увидите Кокосовую гору и традиционную рыбалку на палках. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание водной прогулки

Голландский форт

Вместе с опытным гидом путешественники смогут узнать о главной архитектурной достопримечательности Галле — форте. Эта крепость была возведена португальцами в XVI веке, а в XVII веке голландцы значительно расширили и укрепили её. Перед вами предстанет величественный форт — одно из крупнейших фортификационных сооружений, построенных европейцами в Азии.

Жизнь морских обитателей

Одной из самых захватывающих частей экскурсионной программы станет наблюдение за китами в открытом океане. На борту специального судна вы отправитесь в увлекательное путешествие по океанским просторам в поисках этих подводных гигантов. Часто туристические катера сопровождают игривые дельфины, что добавляет ярких эмоций в ваше приключение.

Живописные пейзажи

Кроме того, ваше однодневное путешествие украсит великолепная Кокосовая гора и традиционная рыбалка на палках. Эти элементы создадут незабываемую атмосферу и позволят вам по-настоящему насладиться природой и культурой региона.