Путешествие из Коломбо в Галле подарит вам уникальные впечатления. Вас ждут величественные киты, исторический форт и живописные виды
Вы отправитесь из Коломбо в Галле - значимый морской порт на южном побережье Шри-Ланки.
Этот третий по величине город страны привлекает путешественников своими историческими и природными достопримечательностями. В XVI веке португальцы читать дальше
возвели здесь форт, который позже был расширен голландцами. Наблюдение за китами в открытом океане станет главным событием экскурсии. Также вы увидите Кокосовую гору и традиционную рыбалку на палках. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся
5 причин купить эту прогулку
🌊 Наблюдение за китами в открытом океане
🏰 Посещение исторического форта Галле
🌴 Живописные виды Кокосовой горы
🎣 Традиционная рыбалка на палках
🚶♂️ Индивидуальный подход и комфорт
Ближайшие даты:
Время начала: 03:00, 04:00
Что можно увидеть
Форт Галле
Кокосовая гора
Традиционная рыбалка на палках
Описание водной прогулки
Голландский форт
Вместе с опытным гидом путешественники смогут узнать о главной архитектурной достопримечательности Галле — форте. Эта крепость была возведена португальцами в XVI веке, а в XVII веке голландцы значительно расширили и укрепили её. Перед вами предстанет величественный форт — одно из крупнейших фортификационных сооружений, построенных европейцами в Азии.
Жизнь морских обитателей
Одной из самых захватывающих частей экскурсионной программы станет наблюдение за китами в открытом океане. На борту специального судна вы отправитесь в увлекательное путешествие по океанским просторам в поисках этих подводных гигантов. Часто туристические катера сопровождают игривые дельфины, что добавляет ярких эмоций в ваше приключение.
Живописные пейзажи
Кроме того, ваше однодневное путешествие украсит великолепная Кокосовая гора и традиционная рыбалка на палках. Эти элементы создадут незабываемую атмосферу и позволят вам по-настоящему насладиться природой и культурой региона.
Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Когда: Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.