Киты и город-порт Галле

Путешествие из Коломбо в Галле подарит вам уникальные впечатления. Вас ждут величественные киты, исторический форт и живописные виды
Вы отправитесь из Коломбо в Галле - значимый морской порт на южном побережье Шри-Ланки.

Этот третий по величине город страны привлекает путешественников своими историческими и природными достопримечательностями. В XVI веке португальцы
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возвели здесь форт, который позже был расширен голландцами. Наблюдение за китами в открытом океане станет главным событием экскурсии. Также вы увидите Кокосовую гору и традиционную рыбалку на палках. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Наблюдение за китами в открытом океане
  • 🏰 Посещение исторического форта Галле
  • 🌴 Живописные виды Кокосовой горы
  • 🎣 Традиционная рыбалка на палках
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход и комфорт
    • Киты и город-порт Галле
    Киты и город-порт Галле
    Киты и город-порт Галле
    Ближайшие даты:
    Время начала: 03:00, 04:00

    Что можно увидеть

  • Форт Галле
  • Кокосовая гора
  • Традиционная рыбалка на палках

    • Описание водной прогулки

    Голландский форт

    Вместе с опытным гидом путешественники смогут узнать о главной архитектурной достопримечательности Галле — форте. Эта крепость была возведена португальцами в XVI веке, а в XVII веке голландцы значительно расширили и укрепили её. Перед вами предстанет величественный форт — одно из крупнейших фортификационных сооружений, построенных европейцами в Азии.

    Жизнь морских обитателей

    Одной из самых захватывающих частей экскурсионной программы станет наблюдение за китами в открытом океане. На борту специального судна вы отправитесь в увлекательное путешествие по океанским просторам в поисках этих подводных гигантов. Часто туристические катера сопровождают игривые дельфины, что добавляет ярких эмоций в ваше приключение.

    Живописные пейзажи

    Кроме того, ваше однодневное путешествие украсит великолепная Кокосовая гора и традиционная рыбалка на палках. Эти элементы создадут незабываемую атмосферу и позволят вам по-настоящему насладиться природой и культурой региона.

    Точное время выезда можно обговорить с организатором.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Форт Галле
    • Кокосовая гора
    Что включено
    • Услуги русскоговорящего гида
    • Персональный автомобиль с кондиционером и Wi-Fi
    • Питьевая вода на борту
    • Входные билеты по программе
    • Платные автострады
    • Налоги и государственные сборы
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Точное время выезда можно обговорить с организатором.
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Коломбо

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