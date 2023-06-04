9 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Коломбо с посещением Форта Галле
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речное сафари ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
10 часов
Водная прогулка
Рафтинг на Шри-Ланке: индивидуальная водная прогулка
Отвлекитесь от пляжей Шри-Ланки и добавьте адреналина в ваше путешествие. Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга и прогулка по джунглям ждут вас
Начало: У вашего отеля в Коломбо
14 сен в 06:00
15 сен в 06:00
$436 за всё до 6 чел.
12 часов
Водная прогулка
Киты и город-порт Галле: незабываемая экскурсия из Коломбо
Путешествие из Коломбо в Галле подарит вам уникальные впечатления. Вас ждут величественные киты, исторический форт и живописные виды
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
«Нередко туристические катера сопровождают игривые дельфины»
Расписание: Точное время выезда можно обговорить с организатором.
Завтра в 03:00
13 сен в 03:00
от $712 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера4 июня 2023Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в сентябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 436 до 712. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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