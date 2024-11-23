Шри-Ланка за один день: Бентота и Галле из Коломбо

Откройте магию Шри-Ланки за один день! Путешествие начнется с посещения древних храмов, где вы увидите величественную статую Будды.
Затем отправимся на сафари по реке Бентота, где можно наблюдать экзотическую живность и
Затем отправимся на сафари по реке Бентота, где можно наблюдать экзотическую живность и
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что можно увидеть
Описание экскурсииИсследуйте Шри-Ланку за один день! Отправьтесь в незабываемое приключение! За один день можно прикоснуться к природным и рукотворным сокровищам острова Шри-Ланка с профессиональным гидом. Мы поедем наслаждаться, впечатляться и открывать для себя "туристические магниты" Цейлона. Бронируйте экскурсию по привлекательной цене с гидом, чтобы увидеть примечательные локации острова и узнать о них интересные сведения. Что вас ждёт?
- Большая статуя Будды Неизменно впечатляет путешественников и паломников: этот архитектурный и духовный шедевр однозначно достоин внимания.
- Сафари по реке Бентота Прокатимся на лодке среди первозданных мангровых зарослей. Внимательные туристы заметят в воде экзотическую живность (варанов и крокодилов), а в ветвях — райских птичек и юрких обезьян.
- Черепаший питомник Заглянем на черепашью ферму — это настоящая ланкийская "изюминка". Как известно, морские черепахи — ровесники динозавров и имеют весьма продолжительный жизненный период (до 80 лет).
- Лагуна с черепашкам Эта локация подарит море ярких впечатлений, в особенности юным путешественникам. Шахта по добыче лунного камня и старинная крепость в Галле добавят незабываемых акцентов этому приключению.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая статуя Будды
- Сафари по реке Бентота
- Черепаший питомник
- Лагуна с черепашкам
- Шахта по добыче лунного камня
- Крепость в Галле
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Входные билеты по программе
- Wi-Fi и Вода на борту
Что не входит в цену
- Входные билеты и питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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