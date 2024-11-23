Шри-Ланка за один день: Бентота и Галле из Коломбо

читать дальше насладиться природой.



В черепашьем питомнике познакомитесь с морскими черепахами, а в Галле увидите старинную крепость и шахту по добыче лунного камня. Это приключение с опытным гидом и в полном комфорте станет незабываемым для всех участников. Забронируйте тур и отправьтесь в путешествие по Цейлону

Откройте магию Шри-Ланки за один день! Путешествие начнется с посещения древних храмов, где вы увидите величественную статую Будды.Затем отправимся на сафари по реке Бентота, где можно наблюдать экзотическую живность и