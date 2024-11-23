Шри-Ланка за один день: Бентота и Галле из Коломбо

Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки за один день! Древние храмы, сафари по реке и черепашья ферма ждут вас в этом уникальном туре
Откройте магию Шри-Ланки за один день! Путешествие начнется с посещения древних храмов, где вы увидите величественную статую Будды.

Затем отправимся на сафари по реке Бентота, где можно наблюдать экзотическую живность и
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насладиться природой.

В черепашьем питомнике познакомитесь с морскими черепахами, а в Галле увидите старинную крепость и шахту по добыче лунного камня. Это приключение с опытным гидом и в полном комфорте станет незабываемым для всех участников. Забронируйте тур и отправьтесь в путешествие по Цейлону

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть Шри-Ланку за один день
  • 🏞️ Незабываемое сафари по реке Бентота
  • 🐢 Посещение черепашьей фермы
  • 🏰 Исследование старинной крепости в Галле
  • 💎 Визит на шахту по добыче лунного камня
    • Шри-Ланка за один день: Бентота и Галле из Коломбо
    Шри-Ланка за один день: Бентота и Галле из Коломбо
    Шри-Ланка за один день: Бентота и Галле из Коломбо
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:30

    Что можно увидеть

  • Большая статуя Будды
  • Сафари по реке Бентота
  • Черепаший питомник
  • Лагуна с черепашками
  • Шахта по добыче лунного камня
  • Старинная крепость в Галле

    • Описание экскурсии

    Исследуйте Шри-Ланку за один день! Отправьтесь в незабываемое приключение! За один день можно прикоснуться к природным и рукотворным сокровищам острова Шри-Ланка с профессиональным гидом. Мы поедем наслаждаться, впечатляться и открывать для себя "туристические магниты" Цейлона. Бронируйте экскурсию по привлекательной цене с гидом, чтобы увидеть примечательные локации острова и узнать о них интересные сведения. Что вас ждёт?
    • Большая статуя Будды Неизменно впечатляет путешественников и паломников: этот архитектурный и духовный шедевр однозначно достоин внимания.
    • Сафари по реке Бентота Прокатимся на лодке среди первозданных мангровых зарослей. Внимательные туристы заметят в воде экзотическую живность (варанов и крокодилов), а в ветвях — райских птичек и юрких обезьян.
    • Черепаший питомник Заглянем на черепашью ферму — это настоящая ланкийская "изюминка". Как известно, морские черепахи — ровесники динозавров и имеют весьма продолжительный жизненный период (до 80 лет).
    • Лагуна с черепашкам Эта локация подарит море ярких впечатлений, в особенности юным путешественникам. Шахта по добыче лунного камня и старинная крепость в Галле добавят незабываемых акцентов этому приключению.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Большая статуя Будды
    • Сафари по реке Бентота
    • Черепаший питомник
    • Лагуна с черепашкам
    • Шахта по добыче лунного камня
    • Крепость в Галле
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    • Входные билеты по программе
    • Wi-Fi и Вода на борту
    Что не входит в цену
    • Входные билеты и питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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