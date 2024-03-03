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Мини-группа
7 часов
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по югу Шри-Ланки
Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речная прогулка по мангровым зарослям за 1 день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
- ВВера4 июня 2023Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Животные»
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