Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала

Шри-Ланка предлагает уникальные локации: Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала. Насладитесь природой и культурой острова с русскоговорящим гидом
Шри-Ланка богата разноплановыми локациями: от первозданных природных красот до шедевров архитектуры.

За один день вы посетите Национальный парк Удавалаве, где увидите множество слонов и других диких животных. В слоновьем питомнике можно
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пообщаться с этими величественными животными и устроить фотосессию. Завершится экскурсия в древнем буддийском храме Мулкиригала, расположенном в горе высотой 270 м. В стоимость включены услуги русскоговорящего гида, джип-сафари, персональное авто с кондиционером, Wi-Fi, вода на борту, все входные билеты, парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐘 Увидеть слонов в их естественной среде
  • 🌿 Насладиться природными красотами парка Удавалаве
  • 🏛️ Посетить древний буддийский храм Мулкиригала
  • 📸 Сделать уникальные фотографии с животными
  • 🚗 Комфортное путешествие с русскоговорящим гидом
    • Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала
    Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала
    Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Национальный парк Удавалаве
  • Слоновий питомник
  • Храм Мулкиригала

    • Описание экскурсии

    Погружение в природу и древность Шри-Ланки

    Исследуйте удивительные уголки Шри-Ланки всего за один день! Этот остров предлагает разнообразные локации, от первозданных природных красот до великолепных архитектурных шедевров. Даже самый опытный путешественник найдет здесь что-то необычное и захватывающее.

    Экскурсия из Коломбо

    Бронируйте экскурсию с гидом и откройте для себя безграничный туристический потенциал этого сказочного острова. Вам предстоит увидеть удивительные места, которые оставят незабываемые впечатления.

    Национальный парк Удавалаве

    Это идеальное место для любителей экзотики и дикой природы. Исследуя обширные угодья парка, вы сможете наблюдать, как меняется ландшафт: от саванн до густых лесов и живописных долин. Здесь можно услышать голоса множества птиц, а также увидеть диких животных в их естественной среде обитания.

    Удавалаве славится своим населением слонов. Наблюдать за заботливыми мамами, ухаживающими за своим молодняком, и крупными самцами, защищающими свои семьи, — это поистине увлекательное зрелище. Вы также узнаете о том, как был создан этот парк и его уникальные особенности.

    Маленький слоновий питомник

    В этом питомнике путешественники смогут ближе познакомиться с этими почитаемыми на Шри-Ланке животными. Здесь можно пообщаться с ними и устроить незабываемую фотосессию.

    Храм Мулкиригала

    Завершите свою экскурсионную программу в древнем буддийском храме, расположенном на высоте 270 метров. На склонах горы находятся семь пещер, в которых располагаются храмы, относящиеся к XIII веку. К пещерам ведет удобная, но довольно крутая лестница.

    Внутри храмов вы найдете множество статуй Будды, миниатюрные пагоды и изящные фрески, которые перенесут вас в атмосферу древности и духовности.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Национальный парк Удавалаве
    • Маленький слоновий питомник
    • Храм Мулкиригала
    Что включено
    • Джип-сафари
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    • Входные билеты по программе
    • Wi-Fi и Вода на борту
    Что не входит в цену
    • Входные билеты и питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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