Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала
Шри-Ланка предлагает уникальные локации: Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала. Насладитесь природой и культурой острова с русскоговорящим гидом
Шри-Ланка богата разноплановыми локациями: от первозданных природных красот до шедевров архитектуры.
За один день вы посетите Национальный парк Удавалаве, где увидите множество слонов и других диких животных. В слоновьем питомнике можно читать дальше
пообщаться с этими величественными животными и устроить фотосессию. Завершится экскурсия в древнем буддийском храме Мулкиригала, расположенном в горе высотой 270 м. В стоимость включены услуги русскоговорящего гида, джип-сафари, персональное авто с кондиционером, Wi-Fi, вода на борту, все входные билеты, парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы
5 причин купить эту экскурсию
🐘 Увидеть слонов в их естественной среде
🌿 Насладиться природными красотами парка Удавалаве
Исследуйте удивительные уголки Шри-Ланки всего за один день! Этот остров предлагает разнообразные локации, от первозданных природных красот до великолепных архитектурных шедевров. Даже самый опытный путешественник найдет здесь что-то необычное и захватывающее.
Экскурсия из Коломбо
Бронируйте экскурсию с гидом и откройте для себя безграничный туристический потенциал этого сказочного острова. Вам предстоит увидеть удивительные места, которые оставят незабываемые впечатления.
Национальный парк Удавалаве
Это идеальное место для любителей экзотики и дикой природы. Исследуя обширные угодья парка, вы сможете наблюдать, как меняется ландшафт: от саванн до густых лесов и живописных долин. Здесь можно услышать голоса множества птиц, а также увидеть диких животных в их естественной среде обитания.
Удавалаве славится своим населением слонов. Наблюдать за заботливыми мамами, ухаживающими за своим молодняком, и крупными самцами, защищающими свои семьи, — это поистине увлекательное зрелище. Вы также узнаете о том, как был создан этот парк и его уникальные особенности.
Маленький слоновий питомник
В этом питомнике путешественники смогут ближе познакомиться с этими почитаемыми на Шри-Ланке животными. Здесь можно пообщаться с ними и устроить незабываемую фотосессию.
Храм Мулкиригала
Завершите свою экскурсионную программу в древнем буддийском храме, расположенном на высоте 270 метров. На склонах горы находятся семь пещер, в которых располагаются храмы, относящиеся к XIII веку. К пещерам ведет удобная, но довольно крутая лестница.
Внутри храмов вы найдете множество статуй Будды, миниатюрные пагоды и изящные фрески, которые перенесут вас в атмосферу древности и духовности.
Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
Услуги профессионального русскоговорящего гида
Входные билеты по программе
Wi-Fi и Вода на борту
Что не входит в цену
Входные билеты и питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.