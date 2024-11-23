🐘 Увидеть слонов в их естественной среде 🌿 Насладиться природными красотами парка Удавалаве 🏛️ Посетить древний буддийский храм Мулкиригала 📸 Сделать уникальные фотографии с животными 🚗 Комфортное путешествие с русскоговорящим гидом

Шри-Ланка богата разноплановыми локациями: от первозданных природных красот до шедевров архитектуры.За один день вы посетите Национальный парк Удавалаве, где увидите множество слонов и других диких животных. В слоновьем питомнике можно

пообщаться с этими величественными животными и устроить фотосессию. Завершится экскурсия в древнем буддийском храме Мулкиригала, расположенном в горе высотой 270 м. В стоимость включены услуги русскоговорящего гида, джип-сафари, персональное авто с кондиционером, Wi-Fi, вода на борту, все входные билеты, парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Погружение в природу и древность Шри-Ланки

Исследуйте удивительные уголки Шри-Ланки всего за один день! Этот остров предлагает разнообразные локации, от первозданных природных красот до великолепных архитектурных шедевров. Даже самый опытный путешественник найдет здесь что-то необычное и захватывающее.

Экскурсия из Коломбо

Бронируйте экскурсию с гидом и откройте для себя безграничный туристический потенциал этого сказочного острова. Вам предстоит увидеть удивительные места, которые оставят незабываемые впечатления.

Национальный парк Удавалаве

Это идеальное место для любителей экзотики и дикой природы. Исследуя обширные угодья парка, вы сможете наблюдать, как меняется ландшафт: от саванн до густых лесов и живописных долин. Здесь можно услышать голоса множества птиц, а также увидеть диких животных в их естественной среде обитания.

Удавалаве славится своим населением слонов. Наблюдать за заботливыми мамами, ухаживающими за своим молодняком, и крупными самцами, защищающими свои семьи, — это поистине увлекательное зрелище. Вы также узнаете о том, как был создан этот парк и его уникальные особенности.

Маленький слоновий питомник

В этом питомнике путешественники смогут ближе познакомиться с этими почитаемыми на Шри-Ланке животными. Здесь можно пообщаться с ними и устроить незабываемую фотосессию.

Храм Мулкиригала

Завершите свою экскурсионную программу в древнем буддийском храме, расположенном на высоте 270 метров. На склонах горы находятся семь пещер, в которых располагаются храмы, относящиеся к XIII веку. К пещерам ведет удобная, но довольно крутая лестница.

Внутри храмов вы найдете множество статуй Будды, миниатюрные пагоды и изящные фрески, которые перенесут вас в атмосферу древности и духовности.