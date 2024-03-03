7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 авг в 11:00
$163 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастический национальный парк Яла: джип-сафари и наблюдение за дикой природой
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
17 авг в 06:30
18 авг в 05:00
от $423 за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Парк Удавалаве, питомник слонов и храм Мулкиригала
Начало: Обговаривается лично в Whats App
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
$735 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ВВладимир18 июня 2023Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Слоны»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в августе 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Слоны" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 735. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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