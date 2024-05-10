1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
«Золотой храм Дамбулла — пещерный буддийский храм I века до н»
12 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$396 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Канди - путешествие в священный город
Храм Зуба Будды, слоновий питомник и ботанический сад Перадения на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Коломбо
«Мы побываем в старинном буддийском храме, погуляем по гигантскому ботаническому саду и познакомимся с очаровательными ланкийскими слонами»
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€365 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
«Пещерный храм древнего королевства»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от $326 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
«Далее мы отправимся в город Канди — один из крупнейших религиозных центров страны, где находится знаменитый храм Зуба Будды»
11 июня в 08:30
13 июня в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Такая удивительная Шри-Ланка: путешествие на 3 дня
Слоновий питомник Пиннавела, Канди, храм Зуба Будды и ботанический сад на автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Коломбо
«Кроме того, мы побываем в знаменитом храме Зуба Будды XVIII века»
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$809 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий10 мая 2024мы ездили в эту экскурсию из канди, поэтому было не так тяжело как могло бы быть из Коломбо. По крайней
- ААлексей6 мая 2024Все супер
- ЕЕлена21 февраля 2024Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие
- ККсения15 февраля 2024Прекрасный тур! Очень интересный рассказ, идеальный маршрут, волшебная Шри Ланка! Все наши многочисленные дополнительные пожелания были учтены и выполнены! Большое спасибо!
- ЕЕкатерина6 февраля 2024Рифай организовывал для нас супругом экскурсию по трем достопримечательностям Шри-Ланки: слоновий питомник, Дамбулла, Сигерия. Все четко, вовремя. Подобран качественный комфортный
- ССветлана24 июля 2023Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
- ААнастасия16 февраля 2023Отличная индивидуальная экскурсия по приятной цене. Большое спасибо за индивидуальный подход к клиенту: учли пожелания по изменению маршрута. Экскурсовод Веранжит
- ЕЕлена3 августа 2022Очень понравилась поездка! Гид Сурекша - замечательный рассказчик, было очень интересно узнать о Шри-Ланке именно от местного жителя. Я смогла
- ИИрина18 февраля 2022Экскурсия оправдала все ожидания! Несмотря на то, что накануне пришлось заменить гида (по болезни), все было организовано четко: приехали за
- ллюдмила16 января 2022Экскурсия интересная, гид много рассказывал о Шри-ланка, о жителях, о достопримечательностях. Нам понравилось. Спасибо за экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 326 до 1 112. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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