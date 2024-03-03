Черепашья ферма – экскурсии в Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Черепашья ферма» в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-сафари в парке Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Путешествие по югу Шри-Ланки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие по югу Шри-Ланки
Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речная прогулка по мангровым зарослям за 1 день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
🚗 На машине
Групповая
12 часов
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Джип-сафари в парке Яла
    Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
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    зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

  • В
    Вера
    4 июня 2023
    Путешествие по югу Шри-Ланки
    Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
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    на него) а был на экскурсии совсем другой. Форд Галле - удивительное место! Просто шикарное и необычное для Шри-Ланки. На экскурсии мало времени выделено на это место! Я бы добавила самостоятельную прогулку (ее мы попросили сами и погуляли), обед или перекус именно там! Вместо заезда в другие места …. Гид старался, много рассказал. Молодец! Но было мне интереснее если бы он был русский на что я и рассчитывала с самого начала. Ну а другие места тоже интересные конечно, но это уже напоминало «Турецкие экскурсии от Пегаса и т. п»заехать и что то купить. Прогулка по реке была замечательная, очень красивые места!!!! Если подвести итог - Было очень интересно и красиво!!! Но если учтете мои пожелания - будет еще круче!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Черепашья ферма»

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  3. Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Черепашья ферма" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 461. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Черепашья ферма», 2 ⭐ отзыва, цены от $163. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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