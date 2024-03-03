1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по югу Шри-Ланки
Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речная прогулка по мангровым зарослям за 1 день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$461 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Из Коломбо в Галле: Путешествие к морским черепахам и аюрведическим традициям
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
€220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ВВера4 июня 2023Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Черепашья ферма»
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Сейчас в Коломбо в категории "Черепашья ферма" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 461. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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