Шри-Ланка — это не только пляжи, пальмы, серферы и океан. Приглашаем вас совершить путешествие вглубь страны и узнать, что происходило здесь много веков назад. Вы полюбуетесь буддийскими святынями: монастырями, ступами и дагобами. Поймете, чем они отличаются друг от друга, как их возводили и в чем их символический смысл.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Буддийские ступы и храмы

Мы осмотрим основные достопримечательности Анурадхапуры: священное дерево Бодхи, храмовый комплекс Абхаягири и ступу Мирисавэти. А еще «визитные карточки» города — дагобы. Это буддийские религиозные сооружения, предназначенные для хранения реликвий. Вы увидите дагобы Тхумапарама, Руанвели с каменными статуями Будды и Джетаванарама — одно из самых высоких кирпичных сооружений древнего мира.

Интересные рассказы

Основанная в V веке до н. э. индийским принцем, Анурадхапура впечатлит вас богатой историей и сохранившимися артефактами разных времен. Вы узнаете, как она развивалась на протяжении столетий, что помогло ей стать одним из центров политической жизни Южной Азии, в каком качестве она упоминается в индуистских мифах и Рамаяне. Мы раскроем особенности местной самобытной архитектуры и поможем вам оценить ее по достоинству.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 25$ с человека

Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса, Негомбо или с другого курорта Шри-Ланки

Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников: