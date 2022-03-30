Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки

Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой

Индивидуальная
Шри-Ланка — это не только пляжи, пальмы, серферы и океан.

Приглашаем вас совершить путешествие вглубь страны и узнать, что происходило здесь много веков назад.

Вы полюбуетесь буддийскими святынями: монастырями, ступами и дагобами.

Поймете, чем они отличаются друг от друга, как их возводили и в чем их символический смысл.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Буддийские ступы и храмы

Мы осмотрим основные достопримечательности Анурадхапуры: священное дерево Бодхи, храмовый комплекс Абхаягири и ступу Мирисавэти. А еще «визитные карточки» города — дагобы. Это буддийские религиозные сооружения, предназначенные для хранения реликвий. Вы увидите дагобы Тхумапарама, Руанвели с каменными статуями Будды и Джетаванарама — одно из самых высоких кирпичных сооружений древнего мира.

Интересные рассказы

Основанная в V веке до н. э. индийским принцем, Анурадхапура впечатлит вас богатой историей и сохранившимися артефактами разных времен. Вы узнаете, как она развивалась на протяжении столетий, что помогло ей стать одним из центров политической жизни Южной Азии, в каком качестве она упоминается в индуистских мифах и Рамаяне. Мы раскроем особенности местной самобытной архитектуры и поможем вам оценить ее по достоинству.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость — 25$ с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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