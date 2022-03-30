Что вас ожидает

Буддийские ступы и храмы

Мы осмотрим основные достопримечательности Анурадхапуры: священное дерево Бодхи, храмовый комплекс Абхаягири и ступу Мирисавэти. А еще «визитные карточки» города — дагобы. Это буддийские религиозные сооружения, предназначенные для хранения реликвий. Вы увидите дагобы Тхумапарама, Руанвели с каменными статуями Будды и Джетаванарама — одно из самых высоких кирпичных сооружений древнего мира.

Интересные рассказы

Основанная в V веке до н. э. индийским принцем, Анурадхапура впечатлит вас богатой историей и сохранившимися артефактами разных времен. Вы узнаете, как она развивалась на протяжении столетий, что помогло ей стать одним из центров политической жизни Южной Азии, в каком качестве она упоминается в индуистских мифах и Рамаяне. Мы раскроем особенности местной самобытной архитектуры и поможем вам оценить ее по достоинству.

Организационные детали