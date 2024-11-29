Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Шри-Ланка — это не только пляжи, пальмы, серферы и океан.
Приглашаем вас совершить путешествие вглубь страны и узнать, что происходило здесь много веков назад. Вы полюбуетесь буддийскими святынями: монастырями, ступами и дагобами. Поймете, чем они отличаются друг от друга, как их возводили и в чем их символический смысл.
Мы осмотрим основные достопримечательности Анурадхапуры: священное дерево Бодхи, храмовый комплекс Абхаягири и ступу Мирисавэти. А еще «визитные карточки» города — дагобы. Это буддийские религиозные сооружения, предназначенные для хранения реликвий. Вы увидите дагобы Тхумапарама, Руанвели с каменными статуями Будды и Джетаванарама — одно из самых высоких кирпичных сооружений древнего мира.
Интересные рассказы
Основанная в V веке до н. э. индийским принцем, Анурадхапура впечатлит вас богатой историей и сохранившимися артефактами разных времен. Вы узнаете, как она развивалась на протяжении столетий, что помогло ей стать одним из центров политической жизни Южной Азии, в каком качестве она упоминается в индуистских мифах и Рамаяне. Мы раскроем особенности местной самобытной архитектуры и поможем вам оценить ее по достоинству.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость — 25$ с человека
Мы можем забрать вас из Унаватуны, Хиккадувы и Галле, Бентота, Тангалле, Велигама, Мирисса, Негомбо или с другого курорта Шри-Ланки
Экскурсионную программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников:
для 3-6 чел. — $520
для 7-10 чел. — $620
для 11-12 чел. — $680
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рифай — ваша команда гидов в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 629 туристов
Я профессиональный гид, любящий историю и культуру своей страны. Вместе со своими коллегами организую и провожу экскурсии на Шри-Ланке. Приезжайте в гости — будем рады познакомить вас с нашим ярким и невероятно интересным островом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень большая территория комплекса. В основном это - остатки древних сооружений. Есть очень интересные моменты: древний туалет монахов, древние кухня и столовая монахов с громадными каменными лодками для пищи, искусственные читать дальшеуменьшить
водоемы с древней системой подачи воды в них, древние громадные ступы с замурованными реликвиями, в том числе большая белая с волосом и поясом Будды. Очень много паломников. К ступам идти можно только босиком. На территории комплекса видели диких павлинов, обезьян двух видов. Поездка получилась насыщенной и запоминающейся. Гиду Рифаю и водителю большое спасибо!
+2
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Евгений
Одна из лучших экскурсий за последние 6 лет посещения острова Цейлон. Отлично наполненное содержание, великолепное владение русской речью, грамотно простроенный маршрут. Соблюдены все лучшие традиции в работе гида-экскурсовода!
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Ekaterina
Заказывала гида, говорящего на английском языке, так как мой муж не говорит по-русски. В полном восторге от экскурсии! Гид очаровательный, много информации, но все по делу, ответил на все вопросы читать дальшеуменьшить
(имеет аккредитацию гида высшего разряда), везде с нами ходил, все показал-рассказал. Заводил не в самые туристические места, снабжал рассказ интересными фактами и размышлениями. Сама программа хорошо продумана, отдельный водитель, чистый автомобиль, все комфортно. Свободное время, никакой спешки. Приятный и вкусный обед в симпатичном отельчике. Все здорово! Большое спасибо! Рекомендация - берите носки, так как по территории храмов необходимо ходить без обуви, а земля горячая…:)
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Екатерина
Наши впечатления от этой экскурсии можно описать одним словом - великолепно. Рифай учёл все наши пожелания - мы заехали в слоновий питомник, сделали остановку пообедать, попробовать горячую кукурузу, кокосовый сок. В читать дальшеуменьшить
Анурадхапура взял дополнительного гида, чтобы детальнее отвечать на вопросы. Мы получили очень хорошее представление об истории и культуре страны. Посетили все знаковые локации. Отдельно стоит отметить комфорт во время поездки, Рифай великолепно водит. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
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А
Александр
Экскурсия прошла выше всяких похвал. Прекрасная организация, погружение в историю, уникальные места, восхитительно вкусная местная кухня. Рифаи с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал разные истории. На месте был дополнительный гид по городу, тоже очень интересно всё рассказал и показал.
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