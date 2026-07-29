Описание тура
Шри-Ланка Роскошная жемчужина в Индийском океане. Этот остров-государство с более чем 2000-летней историей считается кладезем культурного и исторического наследия человечества. Если говорить кратко, то Шри-Ланка это чай, самоцветы, насыщенная событиями история, богатым растительным и животным миром: горные вершины, мангровые леса, джунгли, водопады, слоны, леопарды, медведи и морские гиганты - киты, тёплый океан и приветливый народ.
- Откройте для себя уникальные достопримечательности Шри-Ланки с нашим тщательно подобранным туром Райский Уголок. Погрузитесь в атмосферу Коломбо, основанного арабскими торговцами и превращенного в современный деловой центр, ощутите дыхание древности в Анурадхапуре и Михинтале, где впервые был представлен буддизм на острове. Исследуйте средневековые руины Полоннарувы и захватывающую скальную крепость Сигирия. Продолжите свое путешествие в Канди, последнюю столицу независимого сингальского королевства, и посетите знаменитый Храм Священного Зуба Будды. Полюбуйтесь живописными ландшафтами Нувара Элии, прогуляйтесь по чайным плантациям и испытайте захватывающую поездку на высокогорном поезде к Девятиарочному мосту. Завершите свое приключение в Тиссамахараме, наслаждаясь природой и местной культурой. Наш тур предлагает вам идеальное сочетание истории, культуры и природы Шри-Ланки, создавая незабываемые впечатления.
Программа тура по дням
Аэропорт - Коломбо
Встречаемся в Аэропорту Коломбо. Отправимся в Коломбо. Заселимся в отель отдохнем после долгого перелета. Вторую половину дня обзорную экскурсию по городу Коломбо. если вы прилетаете заранее, то забираем из вашего отеля.
Коломбо
Ужин и ночевка в г. Коломбо Моrven Hotel Colombo или подобная категория
Коломбо - Анурадхапура - Михинтале
После завтрака отправимся в Анурадхапура. Древняя столица Шри-Ланки. Город был основан в 6 веке до нашей эры. Вторую половину дня посетим Михинтале - где буддизм впервые появился на Шри-Ланке.
Священный город Анурадхапура
Михинтале
Ужин и ночевка в г. Сигирия Wewa Addara Hotel или подобная категория.
Сигирия Полоннарува
После завтрака отправимся в Полоннарува - Средневековая столица острова. После этого нас ждет захватывающее приключение Этнотур. Во второй половине дня подьем на гору Сигирия - Это вырубленный в скале замок с древними террасами, бассейнами и садами, который поражает своими легендами и красотой.
Полоннарува - Средневековая столица острова
Этнотур (деревенский тур)
Скальная крепость Сигирия
Ужин и ночевка в г. Сигирия Wewa Addara Hotel или подобная категория.
Сигирия - Дамбулле - Канди
После завтрака отправимся в город Канди. По пути посещение Пещерные храмы и Золотой храм Дамбулла, После этого посетим Народный медицинский сад и Индуистский храм. Во второй половине дня обзорную экскурсию в последнюю столицу независимого сингальского королевства - город Канди. Посмотрим Национальное Культурное Шоу. Затем посетим Храм зуба Будды -где хранятся священные мощи - Зуб Будды.
Пещерные храмы Дамбулла
Золотой храм Дамбулла
Народный медицинский сад
Индуистский храм
Обзорная экскурсия по г. Канди
Храм Священного Зуба Будды
17:00 Национальное Культурное Шоу
Ужин и ночевка в г. Канди Hotel Yo Kandy или подобная категория
Канди - Слоны - Нувара Элия
После завтрака прогулка по ботаническому саду в Перадении. Затем мы отправимся в гости к слонам - Слоновий питомник пиннавела - где сможем увидеть азиатских ланкийских слонов. Во второй половине дня отправимся в город Нувара Элия. По пути подъем на сказочную 48-метровую башню Амбулувава, остановка у водопада Рамбода и посетим Чайная фабрика и плантации. Наше путешествие продолжится в маленькой Англии - уютном городке Нувара Элия, окутанным духом колониальной эпохи.
Королевский ботанический сад Перадения
Слоновий питомник пиннавела
Башная Амбулувава
Водопад Рамбода
Чайная фабрика и плантации
Высокогорный курорт Нувара Элия.
Ужин и ночевка в г. Нувара Элия Seasons Villa или подобная категория
Нувара Элия - Элла - Яла
После завтрака поездка на высокогорном поезде, по горам через чайные плантации, а также по впечатляющим живописным горным дорогам является увлекательным приключением. Во второй половине дня прогулка к Девятиарочному мосту и Малому пику Адама. Затем мы отправимся в город Тиссамахарама. По дороге остановка у водопада Равана
Поездка высокогорном поезде
Девятиарочный мост
Малый Пик Адама
Водопад Равана
Ужин и ночевка в г. Тиссамахарама Magampura Eco village Resort или подобная категория
Яла Галле - Отель На Побережье
Рано утром нас ждет настоящее сафари, В парке нам встретятся павлины, обезьяны, кабаны, олени, буйволы, слоны, леопарды и медведи итд. После захватывающей экскурсии и нескольких часов, проведенных в наблюдении за дикой природой, мы верниемся в отель и отдых. Затем отправимся в отель на побережье. По пути посетим в Галле, который долгое время был под влиянием Португалии, затем Голландии и Англии. Прогуляемся по старому Форту. После этого посетим на черепаховую ферму, нам расскажут об основных видах океанских черепах, увидим черепаший детский сад.
Сафари на джипе в заповеднике Яла
Форт Галле 17 века.
Черепаховая ферма
Выезд на побережье Индийского океана
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном размещении
- Питание: Завтрак и Ужин
- Входных Билетов указанных по программе
- Услуги квалифицированного русскоговорящего гида
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Налог
Что не входит в цену
- Обед
- Раннее заселение и поздно выселение
- Любые расходы личного характера
Визы
В настоящее время виза для российских граждан для посещения Шри-Ланки бесплатна