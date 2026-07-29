1 день

Аэропорт - Коломбо

Встречаемся в Аэропорту Коломбо. Отправимся в Коломбо. Заселимся в отель отдохнем после долгого перелета. Вторую половину дня обзорную экскурсию по городу Коломбо. если вы прилетаете заранее, то забираем из вашего отеля.

Коломбо

Ужин и ночевка в г. Коломбо Моrven Hotel Colombo или подобная категория

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