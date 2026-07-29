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Шри-Ланка - райский остров на Земле

Шри-Ланка - роскошная жемчужина в Индийском океане
Шри-Ланка - райский остров на ЗемлеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка - райский остров на ЗемлеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Шри-Ланка - райский остров на ЗемлеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Шри-Ланка Роскошная жемчужина в Индийском океане. Этот остров-государство с более чем 2000-летней историей считается кладезем культурного и исторического наследия человечества. Если говорить кратко, то Шри-Ланка это чай, самоцветы, насыщенная событиями история, богатым растительным и животным миром: горные вершины, мангровые леса, джунгли, водопады, слоны, леопарды, медведи и морские гиганты - киты, тёплый океан и приветливый народ.

  • Откройте для себя уникальные достопримечательности Шри-Ланки с нашим тщательно подобранным туром Райский Уголок. Погрузитесь в атмосферу Коломбо, основанного арабскими торговцами и превращенного в современный деловой центр, ощутите дыхание древности в Анурадхапуре и Михинтале, где впервые был представлен буддизм на острове. Исследуйте средневековые руины Полоннарувы и захватывающую скальную крепость Сигирия. Продолжите свое путешествие в Канди, последнюю столицу независимого сингальского королевства, и посетите знаменитый Храм Священного Зуба Будды. Полюбуйтесь живописными ландшафтами Нувара Элии, прогуляйтесь по чайным плантациям и испытайте захватывающую поездку на высокогорном поезде к Девятиарочному мосту. Завершите свое приключение в Тиссамахараме, наслаждаясь природой и местной культурой. Наш тур предлагает вам идеальное сочетание истории, культуры и природы Шри-Ланки, создавая незабываемые впечатления.

Программа тура по дням

1 день

Аэропорт - Коломбо

Встречаемся в Аэропорту Коломбо. Отправимся в Коломбо. Заселимся в отель отдохнем после долгого перелета. Вторую половину дня обзорную экскурсию по городу Коломбо. если вы прилетаете заранее, то забираем из вашего отеля.

Коломбо

Ужин и ночевка в г. Коломбо Моrven Hotel Colombo или подобная категория

Аэропорт - КоломбоАэропорт - КоломбоАэропорт - Коломбо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Коломбо - Анурадхапура - Михинтале

После завтрака отправимся в Анурадхапура. Древняя столица Шри-Ланки. Город был основан в 6 веке до нашей эры. Вторую половину дня посетим Михинтале - где буддизм впервые появился на Шри-Ланке.

Священный город Анурадхапура

Михинтале

Ужин и ночевка в г. Сигирия Wewa Addara Hotel или подобная категория.

Коломбо - Анурадхапура - МихинталеКоломбо - Анурадхапура - МихинталеКоломбо - Анурадхапура - Михинтале
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сигирия Полоннарува

После завтрака отправимся в Полоннарува - Средневековая столица острова. После этого нас ждет захватывающее приключение Этнотур. Во второй половине дня подьем на гору Сигирия - Это вырубленный в скале замок с древними террасами, бассейнами и садами, который поражает своими легендами и красотой.

Полоннарува - Средневековая столица острова

Этнотур (деревенский тур)

Скальная крепость Сигирия

Ужин и ночевка в г. Сигирия Wewa Addara Hotel или подобная категория.

Сигирия ПолоннаруваСигирия ПолоннаруваСигирия Полоннарува
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сигирия - Дамбулле - Канди

После завтрака отправимся в город Канди. По пути посещение Пещерные храмы и Золотой храм Дамбулла, После этого посетим Народный медицинский сад и Индуистский храм. Во второй половине дня обзорную экскурсию в последнюю столицу независимого сингальского королевства - город Канди. Посмотрим Национальное Культурное Шоу. Затем посетим Храм зуба Будды -где хранятся священные мощи - Зуб Будды.

Пещерные храмы Дамбулла

Золотой храм Дамбулла

Народный медицинский сад

Индуистский храм

Обзорная экскурсия по г. Канди

Храм Священного Зуба Будды

17:00 Национальное Культурное Шоу

Ужин и ночевка в г. Канди Hotel Yo Kandy или подобная категория

Сигирия - Дамбулле - КандиСигирия - Дамбулле - КандиСигирия - Дамбулле - Канди
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Канди - Слоны - Нувара Элия

После завтрака прогулка по ботаническому саду в Перадении. Затем мы отправимся в гости к слонам - Слоновий питомник пиннавела - где сможем увидеть азиатских ланкийских слонов. Во второй половине дня отправимся в город Нувара Элия. По пути подъем на сказочную 48-метровую башню Амбулувава, остановка у водопада Рамбода и посетим Чайная фабрика и плантации. Наше путешествие продолжится в маленькой Англии - уютном городке Нувара Элия, окутанным духом колониальной эпохи.

Королевский ботанический сад Перадения

Слоновий питомник пиннавела

Башная Амбулувава

Водопад Рамбода

Чайная фабрика и плантации

Высокогорный курорт Нувара Элия.

Ужин и ночевка в г. Нувара Элия Seasons Villa или подобная категория

Канди - Слоны - Нувара ЭлияКанди - Слоны - Нувара ЭлияКанди - Слоны - Нувара Элия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Нувара Элия - Элла - Яла

После завтрака поездка на высокогорном поезде, по горам через чайные плантации, а также по впечатляющим живописным горным дорогам является увлекательным приключением. Во второй половине дня прогулка к Девятиарочному мосту и Малому пику Адама. Затем мы отправимся в город Тиссамахарама. По дороге остановка у водопада Равана

Поездка высокогорном поезде

Девятиарочный мост

Малый Пик Адама

Водопад Равана

Ужин и ночевка в г. Тиссамахарама Magampura Eco village Resort или подобная категория

Нувара Элия - Элла - ЯлаНувара Элия - Элла - ЯлаНувара Элия - Элла - Яла
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Яла Галле - Отель На Побережье

Рано утром нас ждет настоящее сафари, В парке нам встретятся павлины, обезьяны, кабаны, олени, буйволы, слоны, леопарды и медведи итд. После захватывающей экскурсии и нескольких часов, проведенных в наблюдении за дикой природой, мы верниемся в отель и отдых. Затем отправимся в отель на побережье. По пути посетим в Галле, который долгое время был под влиянием Португалии, затем Голландии и Англии. Прогуляемся по старому Форту. После этого посетим на черепаховую ферму, нам расскажут об основных видах океанских черепах, увидим черепаший детский сад.

Сафари на джипе в заповеднике Яла

Форт Галле 17 века.

Черепаховая ферма

Выезд на побережье Индийского океана

Яла Галле - Отель На ПобережьеЯла Галле - Отель На ПобережьеЯла Галле - Отель На Побережье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном размещении
  • Питание: Завтрак и Ужин
  • Входных Билетов указанных по программе
  • Услуги квалифицированного русскоговорящего гида
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • Налог
Что не входит в цену
  • Обед
  • Раннее заселение и поздно выселение
  • Любые расходы личного характера
Визы

В настоящее время виза для российских граждан для посещения Шри-Ланки бесплатна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Шаммика
Шаммика — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шаммика, я родился и живу в Шри-Ланке. Учился в Москве 8 лет. уже более 14 лет сфере туризма, Мы профессионалный гиды. Тех кто сумели показать себя профессионалом своего дела, с одним словом профессионалы самого высокого класса. С радостью покажем вам любимый нас родину.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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