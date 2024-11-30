Описание тура
Организационные детали
Условия отмены тура:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 4-5*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях (в 1 день только ужин, а в 14 день — только завтрак), 1 обед на лодке во время китового сафари и прощальный ужин с морским барбекю
Сложность. Для участия в туре специальной физической подготовки не требуется. Программа включает в себя пешие прогулки, легкий трекинг, паддл-бординг, серфинг и рафтинг для новичков, полёт на зиплайне.
Программа тура по дням
Прибытие
Встречаемся в аэропорту Негомбо и отправляемся в отель. Отдохнём от дороги и познакомимся друг с другом.
Восхождение на Сигирию
Утром будем любоваться слонами: смотреть, как животные купаются, играют и обливаются водой. Желающие добавить нотку экстрима в путешествие смогут даже помыть этого большого зверя.
После обеда вас ждёт лёгкий треккинг на гору Сигирия — предстоит преодолеть ступеньки и подняться на высоту 170 м. Здесь вы увидите вырубленный в скалах роскошный замок, а ещё сможете запечатлеть головокружительные виды.
Золотой храм Дамбуллы и сад специй
Позавтракаем и отправимся в самый большой в Юго-Восточной Азии пещерный храм, а также посетим Золотой храм Дамбуллы. В саду специй в Матале вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы. Во время экскурсии вы узнаете, как производят специи, которые дают уникальный вкус местной кухне.
Вечером приедем в Канди.
Буддийская церемония, статуя Будды и ботанический сад
Начнём день с буддийской церемонии поклонения Зубу Будды в главной святыне острова. Вы сможете возложить лотосы — это приносит счастье, — и загадать желание. Местные верят, что оно обязательно сбудется!
В утренних лучах солнца пройдёмся по улочкам города и поднимемся на обзорную площадку, откуда открывается панорамный вид Канди. Затем побываем у статуи Будды, которая видна отовсюду — её высота 27 метров!
Погуляем по ботаническому саду в Перадении и отыщем деревья, которые посадили Николай II и Юрий Гагарин.
Подъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонинг
Побываем на башне Амбулувава, которую опоясывает винтовая лестница. Постройка возвышается на 48 метров! Поднимемся на самый её верх и сделаем сочные кадры. Затем вас ждёт сплав на рафте по горной реке Келани. Но и на этом экстрим не закончится. На очереди каньонинг в джунглях: будем преодолевать водопады, спускаться по верёвкам и ощущать себя настоящими исследователями в поисках приключений.
Чайная плантация и Нувара Элия
Посетим водопад, вдоволь нафотографируемся и отправимся на чайную плантацию, где примерим на себя роль сборщика чая. На экскурсии вы узнаете секреты производства напитка и попробуете настоящий цейлонский чай.
Следующая локация — город Нувара Элия, маленькая частичка Британии на Шри-Ланке. Побываем на старинной английской почте, где можно отправить открытки родным.
Игра в гольф и переезд в Эллу
Развлечения сегодня будут необычные — пойдём на урок игры в гольф на одном из самых живописных полей Шри-Ланки. Не переживайте, если вы ни разу не держали в руках клюшку, инструкторы вас всему научат. После обеда поедем в городок Элла и пройдём по самому большому на острове мосту, возведённому из кирпича, камня и цемента. Да, без металла и бетона!
Желающие вечером смогут пройтись по местным барам и пабам, чтобы прочувствовать ночную жизнь Эллы.
Треккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайне
Утром сядем на знаменитый поезд и прокатимся по одному из самых живописных маршрутов. А ещё сегодня поднимемся на Малый Пик Адама, а затем промчимся над джунглями на зиплайне. Переедем в Ялу, где заселимся в отель и останемся на ночь.
Сафари на джипах
Вас ждёт сафари в национальном парке. Вы увидите кабанов, слонов, павлинов, буйволов и даже леопарда в естественной среде обитания. Передвигаться будем на джипах.
Затем поедем к океану и вторую половину дня пролежим на пляже Диквелла, получая идеальный загар и расслабляясь.
Морское сафари по Индийскому океану
Продолжаем знакомиться с обитателями Шри-Ланки. На очереди — морские жители. Отправляемся на просторы Индийского океана, чтобы понаблюдать за синими китами, летучими рыбами и дельфинами.
Затем вы сможете искупаться в открытых водах и заняться паддл-бордингом — поплавать на доске с веслом. Вторую половину дня проведём на пляже, а вечером пойдём понаблюдать за тем, как черепашками будут выходить на берег и откладывать яйца.
Колониальная архитектура Галле
Начнём день с путешествия по южному побережью. По пути увидим сидящих на жёрдочках рыбаков и наконец прибудем в Галле. Город долго находился под влиянием сначала Португалии, потом Голландии и даже Англии, поэтому архитектура здесь будет напоминать европейскую. Мы побываем в старинном форте, выпьем чашечку кофе в ресторане и прогуляемся по улочкам. Вечером заселимся в курортный отель прямо на берегу.
Релакс на пляже и сёрфинг
Следующие 2 дня будем лежать на песке в тени пальм, купаться и отдыхать под шум волн. В один из дней устроим урок сёрфинга, а затем вы насладитесь аюрведическим массажем.
По желанию и за доплату можем организовать для вас рыбалку с местным. Стоимость зависит от количества желающих.
Вечеринка с барбекю
Продолжаем пляжный отдых. Вечером вас ждёт прощальная вечеринка с морским барбекю. Будем делиться фотографиями и впечатлениями, веселиться и наслаждаться деликатесами.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 995
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Встреча в аэропорту в 1 день
- Трансферы из/в аэропорт
- Все экскурсии и активности по программе
- Трансферы по маршруту на автобусе с кондиционером и Wi-Fi
- Плата за общественный транспорт (поезд и тук-туки)
- Аренда приватного катамарана для китового сафари
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Завтрак и ужины в отелях (в 1 день только ужин, а в 14 день - только завтрак), 1 обед на лодке во время китового сафари и прощальный ужин с морским барбекю
- Бутилированная вода во время активной части
- Сопровождение профессионального местного гида и тур-лидера
- Обратите внимание: стоимость тура на новогодние даты (28 декабря-10 января) - 2255$
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно
- Виза, оформляется онлайн за 50$ или по прилёте в аэропорту Коломбо за 50$/чел
- Обеды (около 7-8$ в день на человека за европейскую кухню и 2-3$ за местную)
- Медицинская туристическая страховка (оформляется обязательно с активными/экстремальными видами спорта)