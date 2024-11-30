Условия отмены тура:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 4-5*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях (в 1 день только ужин, а в 14 день — только завтрак), 1 обед на лодке во время китового сафари и прощальный ужин с морским барбекю

Сложность. Для участия в туре специальной физической подготовки не требуется. Программа включает в себя пешие прогулки, легкий трекинг, паддл-бординг, серфинг и рафтинг для новичков, полёт на зиплайне.