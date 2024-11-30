Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых

Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Отправляемся в насыщенное путешествие по Шри-Ланке! Вы примете участие в буддийской церемонии поклонения Зубу Будды и загадаете желание, побываете на чайной плантации и попробуете настоящий цейлонский чай. А ещё прокатитесь
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на поезде среди живописных пейзажей и узнаете, что за транспорт такой — тук-тук.

Всех развлечений и не перечислить! Понаблюдаем за слонами, поучимся играть в гольф, сплавимся по горной речке, устроим каньонинг, займёмся паддл-бордингом и встанем на сёрф… На десерт — 5 дней лежания на пляже у вод Индийского океана, сеанс аюрведического массажа и вечеринка с морским барбекю.

Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены тура:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 4-5*, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях (в 1 день только ужин, а в 14 день — только завтрак), 1 обед на лодке во время китового сафари и прощальный ужин с морским барбекю

Сложность. Для участия в туре специальной физической подготовки не требуется. Программа включает в себя пешие прогулки, легкий трекинг, паддл-бординг, серфинг и рафтинг для новичков, полёт на зиплайне.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Встречаемся в аэропорту Негомбо и отправляемся в отель. Отдохнём от дороги и познакомимся друг с другом.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Восхождение на Сигирию

Утром будем любоваться слонами: смотреть, как животные купаются, играют и обливаются водой. Желающие добавить нотку экстрима в путешествие смогут даже помыть этого большого зверя.

После обеда вас ждёт лёгкий треккинг на гору Сигирия — предстоит преодолеть ступеньки и подняться на высоту 170 м. Здесь вы увидите вырубленный в скалах роскошный замок, а ещё сможете запечатлеть головокружительные виды.

Восхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на СигириюВосхождение на Сигирию
3 день

Золотой храм Дамбуллы и сад специй

Позавтракаем и отправимся в самый большой в Юго-Восточной Азии пещерный храм, а также посетим Золотой храм Дамбуллы. В саду специй в Матале вдоволь надышимся ароматами и увидим, как растут пряные травы. Во время экскурсии вы узнаете, как производят специи, которые дают уникальный вкус местной кухне.

Вечером приедем в Канди.

Золотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специйЗолотой храм Дамбуллы и сад специй
4 день

Буддийская церемония, статуя Будды и ботанический сад

Начнём день с буддийской церемонии поклонения Зубу Будды в главной святыне острова. Вы сможете возложить лотосы — это приносит счастье, — и загадать желание. Местные верят, что оно обязательно сбудется!

В утренних лучах солнца пройдёмся по улочкам города и поднимемся на обзорную площадку, откуда открывается панорамный вид Канди. Затем побываем у статуи Будды, которая видна отовсюду — её высота 27 метров!

Погуляем по ботаническому саду в Перадении и отыщем деревья, которые посадили Николай II и Юрий Гагарин.

Буддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический садБуддийская церемония, статуя Будды и ботанический сад
5 день

Подъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонинг

Побываем на башне Амбулувава, которую опоясывает винтовая лестница. Постройка возвышается на 48 метров! Поднимемся на самый её верх и сделаем сочные кадры. Затем вас ждёт сплав на рафте по горной реке Келани. Но и на этом экстрим не закончится. На очереди каньонинг в джунглях: будем преодолевать водопады, спускаться по верёвкам и ощущать себя настоящими исследователями в поисках приключений.

Подъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонингПодъём на башню Амбулувава, рафтинг и каньонинг
6 день

Чайная плантация и Нувара Элия

Посетим водопад, вдоволь нафотографируемся и отправимся на чайную плантацию, где примерим на себя роль сборщика чая. На экскурсии вы узнаете секреты производства напитка и попробуете настоящий цейлонский чай.

Следующая локация — город Нувара Элия, маленькая частичка Британии на Шри-Ланке. Побываем на старинной английской почте, где можно отправить открытки родным.

Чайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара ЭлияЧайная плантация и Нувара Элия
7 день

Игра в гольф и переезд в Эллу

Развлечения сегодня будут необычные — пойдём на урок игры в гольф на одном из самых живописных полей Шри-Ланки. Не переживайте, если вы ни разу не держали в руках клюшку, инструкторы вас всему научат. После обеда поедем в городок Элла и пройдём по самому большому на острове мосту, возведённому из кирпича, камня и цемента. Да, без металла и бетона!

Желающие вечером смогут пройтись по местным барам и пабам, чтобы прочувствовать ночную жизнь Эллы.

Игра в гольф и переезд в ЭллуИгра в гольф и переезд в ЭллуИгра в гольф и переезд в ЭллуИгра в гольф и переезд в ЭллуИгра в гольф и переезд в ЭллуИгра в гольф и переезд в Эллу
8 день

Треккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайне

Утром сядем на знаменитый поезд и прокатимся по одному из самых живописных маршрутов. А ещё сегодня поднимемся на Малый Пик Адама, а затем промчимся над джунглями на зиплайне. Переедем в Ялу, где заселимся в отель и останемся на ночь.

Треккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайнеТреккинг на Малый Пик Адама и катание на зиплайне
9 день

Сафари на джипах

Вас ждёт сафари в национальном парке. Вы увидите кабанов, слонов, павлинов, буйволов и даже леопарда в естественной среде обитания. Передвигаться будем на джипах.

Затем поедем к океану и вторую половину дня пролежим на пляже Диквелла, получая идеальный загар и расслабляясь.

Сафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипах
10 день

Морское сафари по Индийскому океану

Продолжаем знакомиться с обитателями Шри-Ланки. На очереди — морские жители. Отправляемся на просторы Индийского океана, чтобы понаблюдать за синими китами, летучими рыбами и дельфинами.

Затем вы сможете искупаться в открытых водах и заняться паддл-бордингом — поплавать на доске с веслом. Вторую половину дня проведём на пляже, а вечером пойдём понаблюдать за тем, как черепашками будут выходить на берег и откладывать яйца.

Морское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океануМорское сафари по Индийскому океану
11 день

Колониальная архитектура Галле

Начнём день с путешествия по южному побережью. По пути увидим сидящих на жёрдочках рыбаков и наконец прибудем в Галле. Город долго находился под влиянием сначала Португалии, потом Голландии и даже Англии, поэтому архитектура здесь будет напоминать европейскую. Мы побываем в старинном форте, выпьем чашечку кофе в ресторане и прогуляемся по улочкам. Вечером заселимся в курортный отель прямо на берегу.

Колониальная архитектура ГаллеКолониальная архитектура ГаллеКолониальная архитектура ГаллеКолониальная архитектура ГаллеКолониальная архитектура ГаллеКолониальная архитектура ГаллеКолониальная архитектура Галле
12 день

Релакс на пляже и сёрфинг

Следующие 2 дня будем лежать на песке в тени пальм, купаться и отдыхать под шум волн. В один из дней устроим урок сёрфинга, а затем вы насладитесь аюрведическим массажем.

По желанию и за доплату можем организовать для вас рыбалку с местным. Стоимость зависит от количества желающих.

Релакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфингРелакс на пляже и сёрфинг
13 день

Вечеринка с барбекю

Продолжаем пляжный отдых. Вечером вас ждёт прощальная вечеринка с морским барбекю. Будем делиться фотографиями и впечатлениями, веселиться и наслаждаться деликатесами.

Вечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекюВечеринка с барбекю
14 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 995
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Встреча в аэропорту в 1 день
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Трансферы по маршруту на автобусе с кондиционером и Wi-Fi
  • Плата за общественный транспорт (поезд и тук-туки)
  • Аренда приватного катамарана для китового сафари
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Завтрак и ужины в отелях (в 1 день только ужин, а в 14 день - только завтрак), 1 обед на лодке во время китового сафари и прощальный ужин с морским барбекю
  • Бутилированная вода во время активной части
  • Сопровождение профессионального местного гида и тур-лидера
  • Обратите внимание: стоимость тура на новогодние даты (28 декабря-10 января) - 2255$
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно
  • Виза, оформляется онлайн за 50$ или по прилёте в аэропорту Коломбо за 50$/чел
  • Обеды (около 7-8$ в день на человека за европейскую кухню и 2-3$ за местную)
  • Медицинская туристическая страховка (оформляется обязательно с активными/экстремальными видами спорта)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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