Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Примерите на себя роль собирателя чая, пообщаетесь со слонами в питомнике, искупаетесь в водопаде и прокатитесь на поезде по одному из самых живописных маршрутов мира.
Мы посетим национальный парк «Яла», где отправимся на сафари — возможно увидеть даже леопардов! Встретим рассвет на горе, восхитимся панорамой с башни, осмотрим развалины и храмы, увидим реликвию и сплавимся на рафтах. Напоследок искупаемся в океане и отдохнём на пляже.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$799
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: лёгкую одежду, удобную обувь для треккингов, сланцы, толстовку, дождевик, солнечные очки, крем от загара, кепку, зонтик, средство от комаров, личную аптечку (противовирусное, жаропонижающее, от аллергии, от укачивания, спазмолитическое, для пищеварения и другие необходимые лично вам лекарства). Для входа в храмы необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени.
После бронирования и внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 15% от стоимости на бронирование жилья и трансфера.
Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Несколько отелей оснащены бассейнами.
Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды — самостоятельно в кафе. Попробуем местные блюда.
Дети. От 7 лет. Для детей до 10 лет включительно скидка 25% при размещении вместе с родителями.
Программа тура по дням
Слоновий питомник, пещерный храм и Сигирия
Встречаемся до 08:00 и сразу отправляемся в слоновий питомник заряжаться положительными эмоциями от общения с животными. Готовьтесь умиляться — понаблюдаем за жизнью слонов, покормим их и сделаем фотографии на память.
Затем отправимся в крепость на скальное плато Сигирия, где находятся уникальные фрески. Поднимемся на высоту 370 метров над уровнем моря, чтобы осмотреть останки древней цивилизации и полюбоваться окрестностями. По дороге сделаем остановку в пещерном храме в Дамбулле, в котором находится 153 статуи Будды.
Переночуем в отеле в Сигирии.
Треккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба Будды
Утром отправимся в треккинг на гору Пидурангала, откуда открывается потрясающий вид на Сигирию. После завтрака посетим древний город Полоннарува, средневековую столицу Шри-Ланки, где осмотрим развалины и храмы. Заедем в сад специй в Матале, чтобы узнать, что выращивают на острове. Ближе к вечеру посетим храм, хранящий зуб Будды — одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке. Реликвия была спасена из погребального костра Будды. Святыня находится под защитой ЮНЕСКО.
Перадения, башня Амбулувава и рафтинг
Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадения в Канди и отыщем деревья, посаженные знаменитыми людьми планеты, в том числе Юрием Гагариным и Николаем Вторым. Желающие смогут забраться на башню Амбулувава, виды с которой захватывают дух.
Во второй половине дня отправимся за ещё одной порцией адреналина — на рафтинг. Переночуем в отеле в Рамбоде недалеко от водопада.
Чайная плантация, дегустация и поездка на поезде
Невозможно представить путешествие по Шри-Ланке без посещения чайных плантаций. Мы отправимся в места с идеальными условиями для выращивания чая — в окрестности Нувара-Элии. Не только увидим, как собирают листья, но и сами примем участие в процессе! Затем окажемся на чайной церемонии, продегустируем цейлонский чай и восхитимся видами гор и долин.
На этом впечатления не заканчиваются — прокатимся на поезде до Эллы по одному из самых живописных маршрутов мира.
Рассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопаде
Встретим рассвет на Малом пике Адама. Для этого встанем пораньше, наденем обувь поудобнее и поднимемся на высоту 1400 метров. С вершины открывается вид на плантации, водопады, поля с рисовыми колосьями и горные ландшафты. Треккинг доступен для людей с минимальной физической подготовкой.
Позавтракав, отправимся к девятиарочному мосту — знаменитой достопримечательности Шри-Ланки. Сделаем эффектные фотографии, нагуляемся и искупаемся в бассейнах водопада Диялума. Затем переедем на юг острова к национальному парку «Яла», который посетим завтра.
Сафари и океан
Национальный парк «Яла» — идеальное место для сафари. Вы увидите слонов, некоторым из которых более 100 лет, крокодилов, обезьян, мангустов, павлинов, оленей, буйволов, варанов, цапель. Если повезёт, то и больших хищников — медведей и леопардов. Полюбуемся километрами песчаных дюн, дикой природой и тропическими зарослями.
После обеда отправимся на побережье, чтобы искупаться в океане и понежиться на пляже. Наше путешествие завершится в Галле, где и рекомендуем задержаться на Шри-Ланке.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе на комфортабельном минивэне с кондиционером
- Трансфер от места вашего проживания в Коломбо и обратно
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Питьевая вода для каждого путешественника
- Входные билеты
- Посещение всех локаций по программе
- Поездка на поезде
- Рафтинг
- Сафари
- Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно
- Обеды - около 10 долларов за 1 приём пищи
- 1-местное размещение - доплата 150 долларов за весь тур
- Виза - около 50 долларов
- Личные расходы и сувениры