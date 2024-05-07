Вы увидите всю Шри-Ланку — от гор с плантациями до Индийского океана. Примерите на себя роль собирателя чая, пообщаетесь со слонами в питомнике, искупаетесь в водопаде и прокатитесь на поезде по одному из самых живописных маршрутов мира. Мы посетим национальный парк «Яла», где отправимся на сафари — возможно увидеть даже леопардов! Встретим рассвет на горе, восхитимся панорамой с башни, осмотрим развалины и храмы, увидим реликвию и сплавимся на рафтах. Напоследок искупаемся в океане и отдохнём на пляже.

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Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: лёгкую одежду, удобную обувь для треккингов, сланцы, толстовку, дождевик, солнечные очки, крем от загара, кепку, зонтик, средство от комаров, личную аптечку (противовирусное, жаропонижающее, от аллергии, от укачивания, спазмолитическое, для пищеварения и другие необходимые лично вам лекарства). Для входа в храмы необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени.

После бронирования и внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 15% от стоимости на бронирование жилья и трансфера.