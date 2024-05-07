Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Авторский тур в Коломбо

Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда

Вы увидите всю Шри-Ланку — от гор с плантациями до Индийского океана.

Примерите на себя роль собирателя чая, пообщаетесь со слонами в питомнике, искупаетесь в водопаде и прокатитесь на поезде по одному из самых живописных маршрутов мира.

Мы посетим национальный парк «Яла», где отправимся на сафари — возможно увидеть даже леопардов! Встретим рассвет на горе, восхитимся панорамой с башни, осмотрим развалины и храмы, увидим реликвию и сплавимся на рафтах. Напоследок искупаемся в океане и отдохнём на пляже.
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$799
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: лёгкую одежду, удобную обувь для треккингов, сланцы, толстовку, дождевик, солнечные очки, крем от загара, кепку, зонтик, средство от комаров, личную аптечку (противовирусное, жаропонижающее, от аллергии, от укачивания, спазмолитическое, для пищеварения и другие необходимые лично вам лекарства). Для входа в храмы необходимо иметь одежду, прикрывающую плечи и колени.

После бронирования и внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 15% от стоимости на бронирование жилья и трансфера.

Проживание. В 3-4-звёздочных отелях в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Несколько отелей оснащены бассейнами.

Питание. Включены завтраки и ужины. Обеды — самостоятельно в кафе. Попробуем местные блюда.

Дети. От 7 лет. Для детей до 10 лет включительно скидка 25% при размещении вместе с родителями.

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник, пещерный храм и Сигирия

Встречаемся до 08:00 и сразу отправляемся в слоновий питомник заряжаться положительными эмоциями от общения с животными. Готовьтесь умиляться — понаблюдаем за жизнью слонов, покормим их и сделаем фотографии на память.

Затем отправимся в крепость на скальное плато Сигирия, где находятся уникальные фрески. Поднимемся на высоту 370 метров над уровнем моря, чтобы осмотреть останки древней цивилизации и полюбоваться окрестностями. По дороге сделаем остановку в пещерном храме в Дамбулле, в котором находится 153 статуи Будды.

Переночуем в отеле в Сигирии.

Слоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и СигирияСлоновий питомник, пещерный храм и Сигирия
2 день

Треккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба Будды

Утром отправимся в треккинг на гору Пидурангала, откуда открывается потрясающий вид на Сигирию. После завтрака посетим древний город Полоннарува, средневековую столицу Шри-Ланки, где осмотрим развалины и храмы. Заедем в сад специй в Матале, чтобы узнать, что выращивают на острове. Ближе к вечеру посетим храм, хранящий зуб Будды — одно из самых почитаемых мест на Шри-Ланке. Реликвия была спасена из погребального костра Будды. Святыня находится под защитой ЮНЕСКО.

Треккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба БуддыТреккинг на гору, средневековая столица, сад специй и храм Зуба Будды
3 день

Перадения, башня Амбулувава и рафтинг

Сегодня прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадения в Канди и отыщем деревья, посаженные знаменитыми людьми планеты, в том числе Юрием Гагариным и Николаем Вторым. Желающие смогут забраться на башню Амбулувава, виды с которой захватывают дух.

Во второй половине дня отправимся за ещё одной порцией адреналина — на рафтинг. Переночуем в отеле в Рамбоде недалеко от водопада.

Перадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтингПерадения, башня Амбулувава и рафтинг
4 день

Чайная плантация, дегустация и поездка на поезде

Невозможно представить путешествие по Шри-Ланке без посещения чайных плантаций. Мы отправимся в места с идеальными условиями для выращивания чая — в окрестности Нувара-Элии. Не только увидим, как собирают листья, но и сами примем участие в процессе! Затем окажемся на чайной церемонии, продегустируем цейлонский чай и восхитимся видами гор и долин.

На этом впечатления не заканчиваются — прокатимся на поезде до Эллы по одному из самых живописных маршрутов мира.

Чайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поездеЧайная плантация, дегустация и поездка на поезде
5 день

Рассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопаде

Встретим рассвет на Малом пике Адама. Для этого встанем пораньше, наденем обувь поудобнее и поднимемся на высоту 1400 метров. С вершины открывается вид на плантации, водопады, поля с рисовыми колосьями и горные ландшафты. Треккинг доступен для людей с минимальной физической подготовкой.

Позавтракав, отправимся к девятиарочному мосту — знаменитой достопримечательности Шри-Ланки. Сделаем эффектные фотографии, нагуляемся и искупаемся в бассейнах водопада Диялума. Затем переедем на юг острова к национальному парку «Яла», который посетим завтра.

Рассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопадеРассвет на горе, девятиарочный мост и купание в водопаде
6 день

Сафари и океан

Национальный парк «Яла» — идеальное место для сафари. Вы увидите слонов, некоторым из которых более 100 лет, крокодилов, обезьян, мангустов, павлинов, оленей, буйволов, варанов, цапель. Если повезёт, то и больших хищников — медведей и леопардов. Полюбуемся километрами песчаных дюн, дикой природой и тропическими зарослями.

После обеда отправимся на побережье, чтобы искупаться в океане и понежиться на пляже. Наше путешествие завершится в Галле, где и рекомендуем задержаться на Шри-Ланке.

Сафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океанСафари и океан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе на комфортабельном минивэне с кондиционером
  • Трансфер от места вашего проживания в Коломбо и обратно
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Питьевая вода для каждого путешественника
  • Входные билеты
  • Посещение всех локаций по программе
  • Поездка на поезде
  • Рафтинг
  • Сафари
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно
  • Обеды - около 10 долларов за 1 приём пищи
  • 1-местное размещение - доплата 150 долларов за весь тур
  • Виза - около 50 долларов
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/места проживания (необходимо прилетать заранее либо с прилётом до 07:00), встреча до 08:00
Завершение: Галле, трансфер до вашего отеля/места проживания, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиСафариТреккинг и походыВодные развлеченияНа поезде

Похожие туры из Коломбо

Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
3 мая
14 мая
17 мая
21 мая
$375 за человека
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Аэропорт Коломбо
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$515 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Аэропорт Коломбо
7 июня
12 июля
2 авг
16 авг
$1 750 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Коломбо
Все туры из Коломбо
All Airlines
ХорошоТам