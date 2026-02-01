Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
Завтра в 08:00
28 фев в 08:00
€1700 за всё до 2 чел.
Шри-Ланка Non-Stop: поезд, пик, форт, серф, слоны и черепахи
Путешествие на Шри-Ланку с посещением лучших мест острова и отдыхом на океане
20 апр в 10:00
6 апр в 10:00
от 97 939 ₽ за человека
Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Исследовать мангровые заросли на лодке, посетить остров Корицы и полюбоваться пейзажами с Амбулувавы
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
$1160 за человека
