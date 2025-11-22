Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Стокгольм на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерняя экскурсия по Стокгольму
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Стокгольму
Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться вечерней иллюминацией
Начало: В Старом городе
«Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€227 за всё до 10 чел.
10 островов Стокгольма
На машине
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Самое старое здание и самое красивое, самый узкий переулок, самый маленький памятник»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
История Старого Стокгольма - квест без гида по Гамла Стан
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 4 чел.
История Старого Стокгольма - квест без гида
Пройдите по улицам Гамла Стан и раскройте тайны Стокгольма. Пешкарус проведёт вас через историю, полную интриг и легенд
Начало: У Королевского дворца
«На прогулке по извилистым улицам Старого города вы узнаете:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 ноября 2025
    История Старого Стокгольма - квест без гида по Гамла Стан
    Квест понравился, спасибо автору за квест и интересный формат познания города!
    Хотелось обратить внимание автора на несколько нюансов.
    1. Ряд загадок были
    читать дальше

    слишком близко друг к другу, особенно в начале квеста. В итоге пришлось кружиться на одном месте (а хочется ходить).
    2. Стоит проверить грамматику в текстах, особенно правила, когда "не" пишется с прилагательными слитно и раздельно + запятые.
    3. Фасад королевского дворца сейчас на ремонте - статуй нет.
    4. Не стоит греческие имена богов путать с римскими (ответ, указанный в квесте как правильный - не правильный).
    5. На странице отзыва показывает "неизвестную" ошибку, отзыв не отправляется (поэтому пишу здесь))

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по Стокгольму
  2. 10 островов Стокгольма
  3. История Старого Стокгольма - квест без гида по Гамла Стан
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Дворец Дроттнингхольм
  4. Королевский дворец Стокгольм
  5. Метро
  6. Скансен
  7. Дворец Врангеля
  8. Старый город (Гамла Стан)
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в декабре 2025
Сейчас в Стокгольм в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 227. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Стокгольм. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод