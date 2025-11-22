читать дальше

слишком близко друг к другу, особенно в начале квеста. В итоге пришлось кружиться на одном месте (а хочется ходить).

2. Стоит проверить грамматику в текстах, особенно правила, когда "не" пишется с прилагательными слитно и раздельно + запятые.

3. Фасад королевского дворца сейчас на ремонте - статуй нет.

4. Не стоит греческие имена богов путать с римскими (ответ, указанный в квесте как правильный - не правильный).

5. На странице отзыва показывает "неизвестную" ошибку, отзыв не отправляется (поэтому пишу здесь))