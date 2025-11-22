Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Стокгольму
Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться вечерней иллюминацией
Начало: В Старом городе
«Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€227 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Самое старое здание и самое красивое, самый узкий переулок, самый маленький памятник»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
История Старого Стокгольма - квест без гида
Пройдите по улицам Гамла Стан и раскройте тайны Стокгольма. Пешкарус проведёт вас через историю, полную интриг и легенд
Начало: У Королевского дворца
«На прогулке по извилистым улицам Старого города вы узнаете:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€20 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Наталья22 ноября 2025Квест понравился, спасибо автору за квест и интересный формат познания города!
Хотелось обратить внимание автора на несколько нюансов.
1. Ряд загадок были
