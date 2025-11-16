Мои заказы

История Старого Стокгольма - квест без гида по Гамла Стан

Пройдите по улицам Гамла Стан и раскройте тайны Стокгольма. Пешкарус проведёт вас через историю, полную интриг и легенд
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гамла Стан, старейшему району Стокгольма. Пешкарус проведёт через узкие улочки, мимо памятников и арок, рассказывая о монархах и героях. Узнайте, кто едва не сгорел в
Королевском дворце, и найдите самую маленькую скульптуру города. Откройте для себя историю королей и маршалов, а также познакомьтесь с шведским Окуджавой. Квест без гида позволит вам насладиться атмосферой города в удобное для вас время

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Уникальный маршрут по Гамла Стан
  • 🏰 Интересные факты о Королевском дворце
  • 👑 Истории о шведских монархах
  • 🗿 Поиск самой маленькой скульптуры
  • 🎭 Знакомство с шведским Окуджавой
История Старого Стокгольма - квест без гида по Гамла Стан© Сергей
Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Гамла Стан

Описание квеста

На прогулке по извилистым улицам Старого города вы узнаете:

  • Что такое баня по-стокгольмски и сколько человек сложили на ней свои головы.
  • Кто основал город и кто чуть не сгорел в Королевском дворце.
  • Какой король воевал со своей сестрой, а какой маршал стал королём.
  • Где найти самый маленький памятник города и кого он изображает.
  • Какая женщина защищала город во время осады.
  • Кого называют шведским Окуджавой.

Организационные детали

  • Обратите внимание: эта программа не предполагает сопровождения гида-человека.
  • После бронирования на сайте вам придёт ссылка или QR-код на доплату. После полной оплаты мы пришлём вам уникальную ссылку, которая открывается в любом браузере. Одновременно ссылка открывается только на одном устройстве. По нашим расчётам, с одного устройства комфортно проходить квест втроём-вчетвером. Если вас больше, стоит оплатить несколько доступов.
  • Возьмите с собой заряженный телефон или планшет с подключением к интернету.
  • Доступ к квесту будет действителен в течение полугода с момента оплаты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Стокгольм
Провёл экскурсии для 99 туристов
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало увлекательным, осмысленным и запоминающимся. Нет монотонным экскурсам в историю с бесконечными датами, именами и терминами. Наши экскурсии-квесты живые и непринуждённые. Самое то, чтобы провести время вместе с близкими или наедине с городом!

Входит в следующие категории Стокгольм

