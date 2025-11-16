Вас ждёт увлекательное путешествие по Гамла Стан, старейшему району Стокгольма. Пешкарус проведёт через узкие улочки, мимо памятников и арок, рассказывая о монархах и героях. Узнайте, кто едва не сгорел в
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Гамла Стан
Описание квеста
На прогулке по извилистым улицам Старого города вы узнаете:
- Что такое баня по-стокгольмски и сколько человек сложили на ней свои головы.
- Кто основал город и кто чуть не сгорел в Королевском дворце.
- Какой король воевал со своей сестрой, а какой маршал стал королём.
- Где найти самый маленький памятник города и кого он изображает.
- Какая женщина защищала город во время осады.
- Кого называют шведским Окуджавой.
Организационные детали
- Обратите внимание: эта программа не предполагает сопровождения гида-человека.
- После бронирования на сайте вам придёт ссылка или QR-код на доплату. После полной оплаты мы пришлём вам уникальную ссылку, которая открывается в любом браузере. Одновременно ссылка открывается только на одном устройстве. По нашим расчётам, с одного устройства комфортно проходить квест втроём-вчетвером. Если вас больше, стоит оплатить несколько доступов.
- Возьмите с собой заряженный телефон или планшет с подключением к интернету.
- Доступ к квесту будет действителен в течение полугода с момента оплаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Стокгольм
Провёл экскурсии для 99 туристов
Здравствуйте! Мы хотим, чтобы ваше знакомство с городом стало увлекательным, осмысленным и запоминающимся. Нет монотонным экскурсам в историю с бесконечными датами, именами и терминами. Наши экскурсии-квесты живые и непринуждённые. Самое то, чтобы провести время вместе с близкими или наедине с городом!
