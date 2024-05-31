1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Административный и торговый центры города, политический центр Швеции, Опера, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный огород), фешенебельный район Эстермальм, парадная набережная Страндвеген, Дипломатический городок»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная велоэкскурсия по островам Стокгольма: История и природа
Стокгольм на 14 островах, связанных 57 мостами, предлагает уникальную велопрогулку. Узнайте историю, архитектуру и природные ландшафты города
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
«Эта экскурсия — отличная возможность совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в увлекательной велопрогулке»
Сегодня в 16:30
14 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€108 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
«А еще прогуляемся по саду рунических камней»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«На месте Скансена, на острове Юргорден, существовали лишь горы и сосновый лес, но Артур Хазелиус, человек безумно любивший свою Родину, решил собрать на этом участке земли дома и поместья со всей Швеции»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€115 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
«Миллесгорден — это дом-сад на скале c видом на озеро, принадлежавший скульптору Карлу Миллесу — романтику, востребованному художнику и, видимо, счастливому человеку»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€156 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААня31 мая 2024Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру
- ИИрина5 мая 2024Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
- ООльга30 октября 2023Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.
- VViktors23 октября 2023Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный кладезь информации про Стокгольм, исторические факты в перемешку с современным устройством жизни шведов.
- AAnatoly4 октября 2023Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!
- ККсения7 сентября 2023Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
- ВВиктор2 августа 2023Экскурсия нам очень понравилась! Гузель отличный рассказчик, видно что она любит и очень хорошо знает историю города, показывает интересные места, всегда отвечает на вопросы. Большое спасибо за отлично проведенное время!
- ВВиктория1 июля 2023Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
- ННаталья24 июня 2023Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!
- ММария19 декабря 2022Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 260. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 141 ⭐ отзыв, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август