Познавательные экскурсии на природе в Стокгольм

Найдено 7 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Стокгольм на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
10 островов Стокгольма
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
«Административный и торговый центры города, политический центр Швеции, Опера, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный огород), фешенебельный район Эстермальм, парадная набережная Страндвеген, Дипломатический городок»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
175 за всё до 8 чел.
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Индивидуальная велоэкскурсия по островам Стокгольма: История и природа
Стокгольм на 14 островах, связанных 57 мостами, предлагает уникальную велопрогулку. Узнайте историю, архитектуру и природные ландшафты города
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
«Эта экскурсия — отличная возможность совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в увлекательной велопрогулке»
Сегодня в 16:30
14 июня в 10:00
80 за человека
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
108 за всё до 10 чел.
Упсала - город со старинной историей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
«А еще прогуляемся по саду рунических камней»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
156 за всё до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«На месте Скансена, на острове Юргорден, существовали лишь горы и сосновый лес, но Артур Хазелиус, человек безумно любивший свою Родину, решил собрать на этом участке земли дома и поместья со всей Швеции»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
115 за всё до 10 чел.
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
«Миллесгорден — это дом-сад на скале c видом на озеро, принадлежавший скульптору Карлу Миллесу — романтику, востребованному художнику и, видимо, счастливому человеку»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
156 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аня
    31 мая 2024
    Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
    Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру
    читать дальше

    мы посмотрели. Было здорово провести в приятной компании 5 часов, которые пролетели совершенно незаментно, Гузкль прекрасный экскурсовод, влюбленный в Стокгольм. Очень рекомендую!

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
  • О
    Ольга
    30 октября 2023
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.
  • V
    Viktors
    23 октября 2023
    Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
    Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный кладезь информации про Стокгольм, исторические факты в перемешку с современным устройством жизни шведов.
    Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный
  • A
    Anatoly
    4 октября 2023
    Упсала - город со старинной историей
    Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!
  • К
    Ксения
    7 сентября 2023
    10 островов Стокгольма
    Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
  • В
    Виктор
    2 августа 2023
    Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
    Экскурсия нам очень понравилась! Гузель отличный рассказчик, видно что она любит и очень хорошо знает историю города, показывает интересные места, всегда отвечает на вопросы. Большое спасибо за отлично проведенное время!
  • В
    Виктория
    1 июля 2023
    10 островов Стокгольма
    Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
  • Н
    Наталья
    24 июня 2023
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!
  • М
    Мария
    19 декабря 2022
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия с Ириной нам очень понравилась. Интересная подача материала, важные советы по путешествию и доброе, очень тёплое отношение. Ирина забронировала
    читать дальше

    для нас билеты в музей, так как мою карту сайт отклонял. Подход к проведению экскурсии был индивидуальным в соответствии с нашими интересами и количеством времени в Стокгольме. Длительность экскурсии была больше заявленной на сайте. Волшебные выходные!! Рекомендуем!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. 10 островов Стокгольма
  2. Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
  3. Юргорден - остров сказок и сказочных животных
  4. Упсала - город со старинной историей
  5. Старый город и музей Скансен в Стокгольме
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Метро
  3. Метро Стокгольма
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 260. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Стокгольм (Швеция 🇸🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 141 ⭐ отзыв, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швеции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам