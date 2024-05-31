А Аня Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным читать дальше мы посмотрели. Было здорово провести в приятной компании 5 часов, которые пролетели совершенно незаментно, Гузкль прекрасный экскурсовод, влюбленный в Стокгольм. Очень рекомендую! Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру

И Ирина Юргорден - остров сказок и сказочных животных Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.

О Ольга Юргорден - остров сказок и сказочных животных Спасибо Ирине за чудесную экскурсию! И взрослым, и ребенку 5ти лет было очень интересно и познавательно.

V Viktors Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным Лучший способ узнать город это велотур. Особенно такой город, как Стокгольм, с отличной велоинфраструктурой. Гульнара истинный кладезь информации про Стокгольм, исторические факты в перемешку с современным устройством жизни шведов.

A Anatoly Упсала - город со старинной историей Экскурсия была спланирована отлично! Маршрут продуман! Даже продлилась чуть дольше. Общение было непринужденным. Рекомендую!

К Ксения 10 островов Стокгольма Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)

В Виктор Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным Экскурсия нам очень понравилась! Гузель отличный рассказчик, видно что она любит и очень хорошо знает историю города, показывает интересные места, всегда отвечает на вопросы. Большое спасибо за отлично проведенное время!

В Виктория 10 островов Стокгольма Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!

Н Наталья Юргорден - остров сказок и сказочных животных Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Надеемся, что еще сможем вернуться в Швецию и пройти с Ириной по другим маршрутам!