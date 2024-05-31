А Аня Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным читать дальше мы посмотрели. Было здорово провести в приятной компании 5 часов, которые пролетели совершенно незаментно, Гузкль прекрасный экскурсовод, влюбленный в Стокгольм. Очень рекомендую! Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру

Ю Юрий Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо

I Inna Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!

Е Екатерина Метро Стокгольма Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!

Ю Юлия Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера читать дальше материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень! Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача

И Ирина Юргорден - остров сказок и сказочных животных Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.

К Кристина Метро Стокгольма читать дальше в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни! Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что

К Кристина Скульптуры Стокгольма Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!

К Кристина Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города читать дальше гуляла с очень хорошим другом! Гузель старается рассказать все по максимуму, плюс показать свои любимые места в Стокгольме, которые при самостоятельной прогулке можно было бы упустить. Очень рекомендую, северный Стокгольм откроется с Гузель с совершенно теплой стороны! Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я