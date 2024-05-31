Индивидуальные экскурсии в Стокгольм с личным гидом

Найдено 36 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Стокгольм на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город: в гостях у Карлсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
249 за всё до 10 чел.
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
367 отзывов
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
60 за человека
Скульптуры Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
26 отзывов
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
67 за человека
Метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
61 отзыв
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
10 островов Стокгольма
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
175 за всё до 8 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
110 за всё до 20 чел.
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Индивидуальная велоэкскурсия по островам Стокгольма: История и природа
Стокгольм на 14 островах, связанных 57 мостами, предлагает уникальную велопрогулку. Узнайте историю, архитектуру и природные ландшафты города
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 16:30
14 июня в 10:00
80 за человека
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
182 за всё до 5 чел.
В Стокгольм с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 10 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
108 за всё до 10 чел.
Прогулка по рождественскому Стокгольму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
110 за всё до 10 чел.
Визит в Королевский дворец Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Визит в Королевский дворец Стокгольма: путешествие в сердце шведской истории
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
155 за всё до 4 чел.
История одного кораблекрушения
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
105 за всё до 10 чел.
Понять Стокгольм за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 3 чел.
Музыкальный Стокгольм - экскурсия в музей ABBA
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Музыкальный Стокгольм: эксклюзивное путешествие в музей ABBA
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по музыкальной истории Швеции через жизнь и творчество группы ABBA
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
196 за всё до 10 чел.
Все о викингах - экскурсия по историческому музею Стокгольма
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Все о викингах: погружение в историю через экскурсию в музее Стокгольма
Погрузитесь в мир викингов на индивидуальной экскурсии по историческому музею Стокгольма. Узнайте тайны древних воинов и их наследие
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
248 за всё до 10 чел.
Упсала - город со старинной историей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
156 за всё до 10 чел.
О Стокгольме школьникам и их родителям
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
57 отзывов
Стокгольм глазами школьника: увлекательное путешествие для всей семьи
Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Начало: Gamla Stan. Slottsbacken 2
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
143 за всё до 5 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Вечерний тур по Стокгольму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерний тур по Стокгольму: от Старого города до Остермальма
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоты Стокгольма с личным гидом. Узнайте уникальные истории и создайте воспоминания на всю жизнь
Начало: В Старом городе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
247 за всё до 10 чел.
История Стокгольма без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
195 за всё до 10 чел.
Стокгольм: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
274 за всё до 5 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
196 за всё до 20 чел.
Нобелевский Стокгольм
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
105 за всё до 10 чел.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
105 за всё до 4 чел.
Музей Васа. История одного кораблекрушения
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Музей Васа в Стокгольме: путешествие в историю мореплавания
Откройте для себя удивительный мир мореплавания 17 века с экскурсией в Музей Васа, где история оживает
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Стокгольмская Ратуша - лебедь, плывущий по воде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета
Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
105 за всё до 4 чел.
Юргорден - остров сказок и сказочных животных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Юргорден: остров сказок и волшебных приключений в Стокгольме
Погрузитесь в мир шведских сказок на острове Юргорден. От дома Муми-троллей до парка Скансен - каждый уголок оживает сказочными историями
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
115 за всё до 10 чел.
Экскурсия по синей ветке метро Стокгольма
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Путешествие по синей ветке метро Стокгольма: от Solna до Rinkeby
Приглашаем на увлекательное путешествие по синей ветке метро Стокгольма, где каждая станция расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
62.50 за всё до 20 чел.
Корабль, который 333 года пролежал на дне морском
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Корабль из Стокгольма: 333 года под водой, история и тайны
Погрузитесь в историю шведского корабля, пролежавшего на дне 333 года, и узнайте его тайны в музее на 7 этажей
Начало: По желанию
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.
Стокгольмское метро - cамая протяжённая галерея в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Стокгольмское метро: путешествие по самой протяженной галерее мира
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Стокгольмскому метро. Откройте для себя уникальные станции и их истории
Начало: Вход у станции метро Gamla Stan
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Скульптурные шедевры в саду Карла Миллеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
156 за всё до 10 чел.
Замок Грипсхольм - таинственный и мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Замок Грипсхольм в Стокгольме: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Замку Грипсхольм, где каждый уголок хранит секреты прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
120 за всё до 10 чел.
Персональная прогулка с гидом по Стокгольму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Стокгольму: исследуйте королевский город
Проведите незабываемый день в Стокгольме, погрузившись в его историю и культуру вместе с профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 120 за экскурсию
Выгодный трансфер в Стокгольме
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стокгольме с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Арланда и отвезёт по нужному адресу в Стокгольме. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе включены
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
118 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аня
    31 мая 2024
    Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
    Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру
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    мы посмотрели. Было здорово провести в приятной компании 5 часов, которые пролетели совершенно незаментно, Гузкль прекрасный экскурсовод, влюбленный в Стокгольм. Очень рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
  • I
    Inna
    17 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    Метро Стокгольма
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
    Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера
    Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
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    материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень!

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Юргорден - остров сказок и сказочных животных
    Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Метро Стокгольма
    Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
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    в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни!

  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Скульптуры Стокгольма
    Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
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    гуляла с очень хорошим другом! Гузель старается рассказать все по максимуму, плюс показать свои любимые места в Стокгольме, которые при самостоятельной прогулке можно было бы упустить. Очень рекомендую, северный Стокгольм откроется с Гузель с совершенно теплой стороны!

  • W
    Wal
    9 апреля 2024
    Стокгольм и его необычные памятники
    Экскурсия очень интересная! Отлично продуман маршрут, который мы прошли еще самостоятельно не один раз! Ирина компетентный и увлекательный рассказчик! Умеет совместить историю, легенды и современность! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стокгольм
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Старый город: в гостях у Карлсона
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  3. Скульптуры Стокгольма
  4. Метро Стокгольма
  5. 10 островов Стокгольма
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Метро
  3. Метро Стокгольма
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в июне 2024
Сейчас в Стокгольм в категории "Индивидуальные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 60 до 325. Туристы уже оставили гидам 903 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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