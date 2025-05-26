Религиозные экскурсии по святым местам Стокгольм

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Стокгольм на русском языке, цены от €130.
Стокгольм и его необычные памятники
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с уникальными памятниками Стокгольма. Узнайте, почему крыса и голубь стали символами столицы Швеции. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: По желанию
«В Старом городе мы пройдем по самой узкой улочке, увидим церковь, в которой венчалась принцесса Виктория»
Расписание: По договоренности
€130 за всё до 10 чел.
Уппсала - город со старинной историей
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: По желанию
«Зайдем в собор, который строился аж 175 лет и где находится главная святыня шведов — мощи Святого Эрика и его корона (самая первая в Швеции корона)»
Расписание: По договоренности
€150 за всё до 10 чел.
Сёдермальм - остров одиноких сердец, ремесленников и шведской богемы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Мария Торгет 3, около фонтана Тора (Торс рыба)
«смотровые площадки на Monteliusvägen и Fjällgatan, • Южный театр, • усыпальница шведских королей, • самый необычный и маленький памятник в Стокгольме (не железный мальчик), • церковь Святой Катарины»
Расписание: по договоренности
€150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2025
    Стокгольм и его необычные памятники
    Отличная экскурсия. Ирина интересно рассказывает, покажет вам основные достопримечательности и выберет темп удобный для группы. В общем, очень довольны и всем всё понравилось. Спасибо!
  • В
    Вячеслав
    3 мая 2023
    Стокгольм и его необычные памятники
    Это была замечательная экскурсия с супергидом Ириной! Более 3х часов она рассказывала об истории Швеции, достопримечательностях Стокгольма, мы ходили по улицам, спускались в метро, отвечала на наши вопросы…. спасибо огромное!!
  • М
    Мария
    24 декабря 2018
    Стокгольм и его необычные памятники
    Нам очень понравилась экскурсия. Ирина - замечательный рассказчик, с юморком, информативно, по делу. Отвечала на все наши вопросы, дала рекомендации, что посетить самостоятельно и потом еще отвечала на наши вопросы по What's App. Всем рекомендую!
Какие места ещё посмотреть в Стокгольм
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Старый город;
  3. Королевский дворец Стокгольм;
  4. Дворец Дроттнингхольм;
  5. Метро;
  6. Скансен;
  7. Дворец Врангеля;
  8. Старый город (Гамла Стан);
  9. Королевский драматический театр.
Сколько стоит экскурсия по Стокгольм в марте 2026
Сейчас в Стокгольм в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
