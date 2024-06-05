С Сигитас Ежедневная прогулка по Стокгольму Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.

К Кристина Ежедневная прогулка по Стокгольму Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.

S Svetlana Ежедневная прогулка по Стокгольму Все прекрасно! У меня все трое детей разного возраста, и всем было очень интересно и познавательно!

D Dasha Стокгольм со всех сторон Великолепная экскурсия и маршрут!

О Олеся Стокгольм со всех сторон Были сегодня на экскурсии, все понравилось, время пролетело незаметно. Гид Ирина отлично вела экскурсию. И с погодой повезло)

А Андрей Стокгольм со всех сторон Марина отличный гид! Все душевно и доброжелательно. Информативно. Маршрут не напрягает и отличные виды для фото. Рекомендуем)))

Е Екатерина Мир подземного Стокгольма Метро Стокгольма достаточно специфическое по дизайну. Мне как москвичек избалованной доступностью разных выставок и музеев показалось не самым интересным. Однако, рассказ гида привносит содержательности объектам. Гид очень занимательно повествует об истории города и метро. Рекомендую для полноты впечатлений о Стокгольме.

А Александр Мир подземного Стокгольма Очень хорошая и познавательная экскурсия.