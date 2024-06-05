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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму: от Королевского дворца до Тупика Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Групповая
2 часа
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
€26 за человека
Групповая
1.5 часа
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Корабль Васа в Стокгольме: погружение в историю мореплавания
Приглашаем на увлекательную экскурсию по кораблю Васа, средневековому Титанику, который расскажет истории морских путешествий и приключений
Начало: Galärvarvägen 14
Расписание: по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Групповая
1.5 часа
Старый город Стокгольма: от королей до викингов
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, исследуя его старинные улочки, легенды о викингах и королях. Узнайте, как живёт современная шведская столица
Начало: Метро Gamla Stan
Расписание: в понедельник в 15:00
7 окт в 15:00
14 окт в 15:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССигитас5 июня 2024Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.
- ККристина4 июня 2024Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.
- SSvetlana2 июня 2024Все прекрасно! У меня все трое детей разного возраста, и всем было очень интересно и познавательно!
- DDasha27 июля 2023Великолепная экскурсия и маршрут!
- ООлеся8 марта 2020Были сегодня на экскурсии, все понравилось, время пролетело незаметно. Гид Ирина отлично вела экскурсию. И с погодой повезло)
- ААндрей6 марта 2020Марина отличный гид! Все душевно и доброжелательно. Информативно. Маршрут не напрягает и отличные виды для фото. Рекомендуем)))
- ЕЕкатерина5 января 2020Метро Стокгольма достаточно специфическое по дизайну. Мне как москвичек избалованной доступностью разных выставок и музеев показалось не самым интересным. Однако, рассказ гида привносит содержательности объектам. Гид очень занимательно повествует об истории города и метро. Рекомендую для полноты впечатлений о Стокгольме.
- ААлександр4 января 2020Очень хорошая и познавательная экскурсия.
- ССветлана21 декабря 2019Спасибо за прекрасную экскурсию. Мария замечательный разказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Групповые»
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