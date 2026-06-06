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Gerald-Viking Ваш гид в Стокгольм Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €396 за человека 🇷🇺 русский 5 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вся Швеция ждет Вас! Эстеты - присоединяйтесь! Предварительно просто взгляните на виды Швеции и представьте что Вы уже здесь! С вашем гидом Геральдом на автомобиле Volvo XC 90, Вы объедите и попробуете на вкус Швецию. Подробнее о деталях экскурсии в личной беседе с сопровождающим. Швеция так разнообразна, что каждый тур можно специально обсудить и подобрать под ваш личный вкус. Ну и,конечно, не забудьте включить в вашу программу Стокгольм - центр Нобелевской премии Мира. Королевство с гордыми коронами и просто роскошный город! Возьмите с собой благоприятное расположение духа и большую долю здорового любопытства.

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