Описание экскурсииВся Швеция ждет Вас! Эстеты - присоединяйтесь! Предварительно просто взгляните на виды Швеции и представьте что Вы уже здесь! С вашем гидом Геральдом на автомобиле Volvo XC 90, Вы объедите и попробуете на вкус Швецию. Подробнее о деталях экскурсии в личной беседе с сопровождающим. Швеция так разнообразна, что каждый тур можно специально обсудить и подобрать под ваш личный вкус. Ну и,конечно, не забудьте включить в вашу программу Стокгольм - центр Нобелевской премии Мира. Королевство с гордыми коронами и просто роскошный город! Возьмите с собой благоприятное расположение духа и большую долю здорового любопытства.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорды
- Стокгольм
Что включено
- Работа гида
- Передвижение на автомобиле Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
- Wi - Fi в авто
Что не входит в цену
- Дополнительные часы экскурсии
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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