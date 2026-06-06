Мои заказы

Швеция, Фьорды и Стокгольм на автомобиле Volvo XC 90

Индивидуальная экскурсия по Осло и Фьордам на автомобиле Volvo XC 90
Швеция, Фьорды и Стокгольм на автомобиле Volvo XC 90
Швеция, Фьорды и Стокгольм на автомобиле Volvo XC 90
Швеция, Фьорды и Стокгольм на автомобиле Volvo XC 90

Описание экскурсии

Вся Швеция ждет Вас! Эстеты - присоединяйтесь! Предварительно просто взгляните на виды Швеции и представьте что Вы уже здесь! С вашем гидом Геральдом на автомобиле Volvo XC 90, Вы объедите и попробуете на вкус Швецию. Подробнее о деталях экскурсии в личной беседе с сопровождающим. Швеция так разнообразна, что каждый тур можно специально обсудить и подобрать под ваш личный вкус. Ну и,конечно, не забудьте включить в вашу программу Стокгольм - центр Нобелевской премии Мира. Королевство с гордыми коронами и просто роскошный город! Возьмите с собой благоприятное расположение духа и большую долю здорового любопытства.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фьорды
  • Стокгольм
Что включено
  • Работа гида
  • Передвижение на автомобиле Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
  • Wi - Fi в авто
Что не входит в цену
  • Дополнительные часы экскурсии
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии на «Швеция, Фьорды и Стокгольм на автомобиле Volvo XC 90»

Стокгольм и его необычные памятники
Пешая
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
8 июн в 08:00
12 июн в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
На велосипеде
5 часов
89 отзывов
Индивидуальная
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
Совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в занимательной велопрогулке
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
Метро Стокгольма
Пешая
Метро
1.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Метро Стокгольма
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Сегодня в 18:00
8 июн в 08:00
€100 за всё до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€254 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стокгольм. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стокгольм
€396 за человека