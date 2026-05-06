Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

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Дмитрий



Гузель провела экскурсию читать дальше уменьшить очень интересно, легко и душевно. Маршрут оказался отлично продуман: мы увидели разные острова Стокгольма, почувствовали атмосферу города и действительно смогли взглянуть на него не только как туристы, но и немного как местные жители. Велопрогулка проходила в комфортном темпе, без спешки, с красивыми остановками и увлекательными рассказами.



Отдельно хочется отметить доброжелательность, внимательность и профессионализм Гузель. Она создала очень тёплую атмосферу, отвечала на вопросы и делилась не только историческими фактами, но и живыми деталями о жизни в Стокгольме.



Экскурсия оставила прекрасные впечатления. Рекомендую Гузель всем, кто хочет увидеть Стокгольм с необычной, живой и очень приятной стороны! В прошедшее воскресенье были на экскурсии «Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным!» с гидом Гузель — и это был один из самых приятных способов познакомиться с городом.Гузель провела экскурсию Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Кирилл Было супер! Гузель рассказала и про историю города и страны, и про культуру и про то как сейчас живут люди. Мне кажется мы увидели весь город с разных сторон. А потом она нам посоветовала ещё мест для посещения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алим Вчера брал велоэкскурсию по Стокгольму - остался в полном восторге! Очень понравилось историческое повествование гида, отличный маршрут, внимание к деталям и просто прекрасное настроение на протяжении всей поездки. Это, пожалуй, лучший способ узнать город и его историю всего за один день. Однозначно рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий Стокгольм! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Невероятное путешествие на велосипедах! Очень образованный и интересный гид, впечатления от экскурсии остались на высоте! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Идеально для знакомства со Стокгольмом! Ни одна пешеходная экскурсия не даст настолько объемного знакомства с городом. Маршрут простой, остановки почти каждый км, уставать не успеваешь. Гузель рассказывает множество интересных историй, фактов, исследований. И все это очень легко. Показывает уникальные места. Ближе к концу поездки - перекус в абсолютно прекрасном месте. Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет