Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

Стокгольм расположен на 14 островах, связанных 57 мостами, и все они охвачены велосипедными дорожками общей протяженностью более 750 километров.
Эта экскурсия — отличная возможность совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в увлекательной велопрогулке.
Благодаря популярному в Стокгольме средству передвижения вы сможете почувствовать себя местным жителем и увидеть значительно больше, чем это было бы возможно на пешей экскурсии!
Эта экскурсия — отличная возможность совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в увлекательной велопрогулке.
Благодаря популярному в Стокгольме средству передвижения вы сможете почувствовать себя местным жителем и увидеть значительно больше, чем это было бы возможно на пешей экскурсии!
Описание экскурсии
В ходе велопрогулки вы узнаете:
- историю старинной крепости Кастелет;
- о традициях кораблестроения, истории старинных кораблей и морских путешествий;
- где возникло первое поселение и как оно развивалось, как Стокгольм получил свое имя;
- историю Королевского замка и Королевского дворца;
- тайны старинных домов на набережной Skeppsbron;
- прошлое и современное всех островов на нашем пути;
- ретроспективу архитектурных стилей — старинные церкви, традиционные шведские деревянные домики, особняки и виллы;
- историю самого длинного Стокгольмского моста;
- об стокгольмском искусстве под открытым небом;
- о районах и музеях Стокгольма;
- какие истории хранят уникальные здания Оперы и Королевского Драматического театра;
- и многое другое.
В результате этой занимательной велопрогулки вы откроете многоликую красоту Стокгольма, узнаете историю его островов и их достопримечательностей, познакомитесь с архитектурой и искусством города и среди так же крутящих педали горожан точно почувствуете себя одним из них!
Маршрут
- Начнем с двух центральных островов Стокгольма, которые знамениты красивейшими панорамными видами и множеством достопримечательностей. Поднимемся к старинной крепости Кастелет, увидим знаменитые причудливые скульптуры Ники де Сен-Фалль и Жана Тэнгли у музея современного искусства Modernamuseet, прокатимся вдоль набережной, где пришвартованы старинные деревянные корабли.
- Далее отправимся в Старый Город. Минуя остров Святого Духа, переедем на остров, где расположен Королевский Дворец, сделаем короткую остановку и продолжим движение по набережной Skeppsbron вдоль старинных домов.
- Следующим станет самый большой из Стокгольмских островов, омываемый с западной стороны озером Мелларен, вдоль которого мы с ветерком прокатимся до Западного моста. Это самый длинный Стокгольмский мост протяженностью почти километр, откуда открывается фантастический вид на город и прилегающие районы.
- Через Западный мост переедем на Королевский остров и по его живописной набережной доберемся до Ратуши, сделаем остановку, чтобы узнать прошлое и настоящее этого уникального здания и заодно полюбоваться красивейшей панорамой острова Риддархольмен.
- Дальше отправимся в район Нормальм или Сити и из современной деловой части города переедем в восточный район Остермальм. Увидим Королевский Драматический театр и вдоль живописной набережной Страндваген доедем до зеленого острова Зверей и прокатимся по тропинкам королевского парка и вдоль кромки воды до летнего королевского дворца Русендаль.
Организационные детали
- Наша велопрогулка пройдет в среднем темпе. Маршрут может быть изменен в соответствии по вашим пожеланиям. Напишите мне о своих интересах, и мы сможем скорректировать маршрут
- Аренда велосипеда не входит в стоимость велопрогулки и оплачивается отдельно. Самый бюджетный вариант — воспользоваться арендованными велосипедами (€20 за прогулку), или вариант подороже — арендовать велосипед в специальных пунктах проката (€35 на день)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке велосипедов у здания Национального Музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузель — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2557 туристов
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В прошедшее воскресенье были на экскурсии «Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным!» с гидом Гузель — и это был один из самых приятных способов познакомиться с городом.
Гузель провела экскурсию
Гузель провела экскурсию
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Было супер! Гузель рассказала и про историю города и страны, и про культуру и про то как сейчас живут люди. Мне кажется мы увидели весь город с разных сторон. А потом она нам посоветовала ещё мест для посещения.
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А
Вчера брал велоэкскурсию по Стокгольму - остался в полном восторге! Очень понравилось историческое повествование гида, отличный маршрут, внимание к деталям и просто прекрасное настроение на протяжении всей поездки. Это, пожалуй, лучший способ узнать город и его историю всего за один день. Однозначно рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий Стокгольм!
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И
Невероятное путешествие на велосипедах! Очень образованный и интересный гид, впечатления от экскурсии остались на высоте!
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Т
Идеально для знакомства со Стокгольмом! Ни одна пешеходная экскурсия не даст настолько объемного знакомства с городом. Маршрут простой, остановки почти каждый км, уставать не успеваешь. Гузель рассказывает множество интересных историй, фактов, исследований. И все это очень легко. Показывает уникальные места. Ближе к концу поездки - перекус в абсолютно прекрасном месте. Очень рекомендую!
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Прекрасная велопрогулка с Гузель, очень познавательная и увлекательная экскурсия по городу. Удобные лёгкие велосипеды, интересно составленный маршрут со всеми самыми значимыми достопримечательности Стокгольма.
Очень рекомендую всем желающим прокатиться по улицам города в замечательной компании с Гузель.
Она ответит на все ваши вопросы в очень доброжелательной форме.
Спокойная, улыбчивая, знающая экскурсовод.
Очень рекомендую всем желающим прокатиться по улицам города в замечательной компании с Гузель.
Она ответит на все ваши вопросы в очень доброжелательной форме.
Спокойная, улыбчивая, знающая экскурсовод.
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