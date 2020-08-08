Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стокгольм

о традициях кораблестроения, истории 📖 старинных кораблей и морских путешествий;
где возникло первое поселение и как оно развивалось, как Стокгольм получил свое имя;
историю Королевского замка и Королевского дворца;
тайны старинных домов на набережной Skeppsbron;
прошлое и современное всех островов на нашем пути;
ретроспективу архитектурных стилей — старинные церкви, традиционные шведские деревянные домики, особняки и виллы;
историю самого длинного Стокгольмского моста;
об стокгольмском искусстве под открытым небом;
о районах и музеях 🖼 Стокгольма;
какие истории 📖 хранят уникальные здания Оперы и Королевского Драматического театра;
и многое другое.
В результате этой занимательной велопрогулки вы откроете многоликую красоту Стокгольма, узнаете историю его островов и их достопримечательностей 🏛️, познакомитесь с архитектурой и искусством города и среди так же крутящих педали горожан точно почувствуете себя одним из них!
Маршрут
Начнем с двух центральных островов Стокгольма, которые знамениты красивейшими панорамными видами и множеством достопримечательностей 🏛️. Поднимемся к старинной крепости Кастелет, увидим знаменитые причудливые скульптуры Ники де Сен-Фалль и Жана Тэнгли у музея современного искусства Modernamuseet, прокатимся вдоль набережной, где пришвартованы старинные деревянные корабли.
Далее отправимся в Старый Город 🏙️. Минуя остров 🏝️ Святого Духа, переедем на остров 🏝️, где расположен Королевский Дворец, сделаем короткую остановку и продолжим движение по набережной Skeppsbron вдоль старинных домов.
Следующим станет самый большой из Стокгольмских островов, омываемый с западной стороны озером Мелларен, вдоль которого мы с ветерком прокатимся до Западного моста. Это самый длинный Стокгольмский мост протяженностью почти километр, откуда открывается фантастический вид на город 🏙️ и прилегающие районы.
Через Западный мост переедем на Королевский остров 🏝️ и по его живописной набережной доберемся до Ратуши, сделаем остановку, чтобы узнать прошлое и настоящее этого уникального здания и заодно полюбоваться красивейшей панорамой острова Риддархольмен.
Дальше отправимся в район Нормальм или Сити и из современной деловой части города переедем в восточный район Остермальм. Увидим Королевский Драматический театр и вдоль живописной набережной Страндваген доедем до зеленого острова Зверей и прокатимся по тропинкам королевского парка и вдоль кромки воды до летнего королевского дворца Русендаль.
Организационные детали
Наша велопрогулка 👣 пройдет в среднем темпе. Маршрут может быть изменен в соответствии по вашим пожеланиям. Напишите мне о своих интересах, и мы сможем скорректировать маршрут.
Аренда велосипеда не входит в стоимость велопрогулки и оплачивается отдельно. Самый бюджетный вариант — воспользоваться арендованными велосипедами (10 евро за прогулку), или вариант подороже — арендовать велосипед в специальных пунктах проката (30 евро на день)..
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
Мои ответы на поставленные Вами вопросы говорят о том, что я очень доволен экскурсией. Всегда и всем буду рекомендовать участвовать в этом мероприятии. Борис Липкин
к
константин
9 сен 2019
Очень интересно содержательно. Большой плюс что экскурссия на велосипеде можно больше увидеть. Всем рекомендую
G
Gala
2 сен 2019
Замечательная экскурсия! Гузель знающий гид и интересный собеседник. Вся информация, что мы получили от Гузель позволила нам воспринимать город в другом свете на протяжении всего пребывания в Стокгольме. Гузель легко по мере надобности переходила на английский (мой муж не достаточно хорошо владеет русским). Благодаря Гузель мы влюбились в Стокгольм! Спасибо!
Ольга
23 авг 2019
Большое спасибо Гузель за чудесный и познавательный день в Стокгольме. Мои прошлые велосипедные прогулки в других городах были не очень удачны, но эта превзошла мои ожидания. Мы проехали безопасным, прекрасно выверенным маршрутом точно укладываясь во время (я была ограничена во времени, но мы всё успели без излишней спешки). Без сомнения рекомендую эту экскурсию всем.
В
Виталий
14 авг 2019
Сразу скажу, что это одна из лучших экскурсий, которую мы заказывали на Трипстер. И это на 100% благодаря Гузель! Много интересных фактов, прекрасная подача материала, продуманный интересный маршрут по городу, раскрывающий его с разных сторон. Гузель - прекрасный экскурсовод, интеллигентный и очень интересный человек. Очень рекомендуем!!!
Т
Татьяна
9 авг 2019
Чрезвычайно увлекательная экскурсия! Интересно, познавательно, динамично. Время пролетело незаметно, гид уделил нам больше времени, чем было запланировано. Мы не только узнали много интересных фактов об истории и жизни Стокгольма и Швеции в целом, а ещё получили массу полезных советов по планированию самостоятельного отдыха. Мы опытные путишественница и можем с уверенностью заявить, что эта экскурсия одна
Д
Денис
3 авг 2019
Велопрогулка с Гузель это море позитива и впечатлений. Информация подается очень интересно и увлекательно, в Стокгольм просто влюбляешься. После общения с Гузель сюда хочется приезжать снова и снова.
С
Сергей
19 июл 2019
Велопрогулка - самая лучшая идея для первого дня в Стокгольме. Чтобы сориентироваться в городе, наметить программу на следующие дни, задать вопросы и т. д.
М
Мария
16 июл 2019
Невероятно интеллигентный гид. Гузель дала обширную информацию в легкой манере, хватило и мужу, любящему историю с датами и фактами, и мне, предпочитающей интересненькое, удивительное. Порекомендовала приятные места для ужина, ответила на все наши вопросы. Мы очень довольны прогулкой и тем, что совместили велосипеды и экскурсию. Классный формат!
А
Анастасия
16 июл 2019
Отличная возможность посмотреть на город с другой стороны. Перемещаться на велосипедах очень удобно, темп спокойный, с остановками. Прекрасный формат, чтобы познакомится со Стокгольмом.
В
Вадим
1 июл 2019
Экскурсия в целом хорошая но есть нюансы :велосипеды старенький и требуют ремонта или замены. И ещё экскурсовод потребовал дополнительную плату за пракат велосипедов в размере 20€ что небыло указано первоначально и было не приятным сюрпризом и ухудшело впечатление об экскурсии. Это не красиво.
Гузель
Ответ гида:Спасибо за отзыв Вадим. Признаться не ожидала такого комментария. Вы видимо забыли или не обратили внимания. В описании велопрогулки на сайте четко указано что «Аренда велосипеда не входит в стоимость велопрогулки и оплачивается отдельно» и указывается стоимость аренды велосипедов. По поводу качества велосипедов - они действительно не самые новые модели, но надежные и устойчивые. Обязательно учту Ваши пожелания на будущее. Надеюсь случившееся не испортило Вашего впечатления о Стокгольме. Приезжайте еще, в Стокгольме всегда можно интересно провести время.
Е
Евгений
20 июн 2019
Огромное спасибо Гузель за незабываемую экскурсию по Стокгольму. В то самое время пока люди стояли в экскурсионных автобусах в пробках в центре города, принимали лидера Южно-Корейской республики, мы с комфортом с остановками для подробного рассказа объехали всю центральную часть столицы и близ лежащих островов. Так же нашлось время для традиционной fikа и местных открытых гамбургеров, мы просто в восторге от экскурсии, если придётся ещё побывать в Стокгольме обязательно обратимся к Гузель для более глубокого изучения города.
В
Валентина
5 июн 2019
Отличная экскурсия! Прекрасный, знающий гид. Давно не слышали такого красивого русского языка, без слов паразитов, Гузель очень эрудированна и тактична. Экскурсия великолепна!
Ещё 46 отзывов
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