21 отзыв оставили туристы

Представьте себе экскурсию, где каждый шаг раскрывает новую страницу из сказочной книги."В Стокгольм с детьми" - это не просто прогулка по городу, это путешествие в мир волшебства и истории, где

вы и ваши дети станете главными героями. В течение двух часов вы познакомитесь со Старым городом, узнаете, где ищут крышу Карлсона, кто такой дракон в Старом городе и почему Королевский дворец оказался сгоревшим. Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 14 лет, но мы готовы адаптировать программу для малышей, если вы сообщите нам об этом заранее. Это идеальный способ сделать ваше путешествие по Стокгольму незабываемым, познавательным и веселым. Пешеходная прогулка, наполненная играми и загадками, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Подарите своей семье незабываемые впечатления, выбрав экскурсию "В Стокгольм с детьми"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Стокгольма с детьми - это май, июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные. Весной и осенью, в апреле и октябре, тоже можно насладиться прогулками, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Стокгольм становится более тихим, но прогулки по заснеженному городу имеют свой шарм, хотя погода может быть холодной и ветреной.

Сейчас август — это идеальное время.