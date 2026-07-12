21 отзыв оставили туристы

Представьте себе экскурсию, где каждый шаг раскрывает новую страницу из сказочной книги.
"В Стокгольм с детьми" - это не просто прогулка по городу, это путешествие в мир волшебства и истории, где
"В Стокгольм с детьми" - это не просто прогулка по городу, это путешествие в мир волшебства и истории, где
6 причин купить эту экскурсию
- 👨👩👧👦 Идеально для семей с детьми
- 🏰 Узнаете тайны Королевского дворца
- 🍰 Попробуете вкуснейшие булочки с корицей
- 🧩 Увлекательные загадки и игры
- 🗺 Необычный маршрут по Старому городу
- 📜 Интересные истории о принцах и принцессах
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Стокгольма с детьми - это май, июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а дни длинные и солнечные. Весной и осенью, в апреле и октябре, тоже можно насладиться прогулками, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, Стокгольм становится более тихим, но прогулки по заснеженному городу имеют свой шарм, хотя погода может быть холодной и ветреной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старый город
- Королевский дворец
- Статуя дракона
Описание экскурсии
В гостях у сказки
За 2 часа вы детально познакомитесь со Старым городом и увидите все главные достопримечательности Стокгольма. Вся информация подается легко и интересно, не будет никаких скучных цифр, бесконечных фамилий и унылых фактов. Я проведу вас необычным маршрутом, увлекательным и таинственным. Неторопливо гуляя по шведской столице, вы узнаете ответы на многие вопросы:
- Где же крыша озорника Карлсона?
- Кому посвящена статуя дракона в Старом городе?
- Где на большой площади самые вкусные булочки с корицей и почему деткам нельзя кушать сладости по будням?
- Почему сгорел Королевский дворец и куда Карл XII спрятал свои сокровища?
- Можно ли застрять на самой узкой улочке?
А еще мы обязательно успеем немного поиграть и поотгадывать познавательные загадки.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия полностью пешеходная. дополнительные расходы не предполагаются
- Я ориентируюсь на детей от 6 до 14 лет, но если ваш ребенок младше, я обязательно это учту. Просто сообщите мне об этом заранее, и мы обсудим детали.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадника на коне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 796 туристов
Хотите увидеть город глазами местного жителя? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
экскурсия для детей лучше не бывает. И для взрослых тоже супер. Если и брать экскурсию для всей семьи, то только у Людмилы
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Н
Спасибо Людмиле за чудесную прогулку!
В первую очередь за то, что получилось увлечь ребенка 6 лет - рассказ о сложном простым языком, интересные задания/вопросы, картинки.
При этом и взрослым тоже было интересно
В первую очередь за то, что получилось увлечь ребенка 6 лет - рассказ о сложном простым языком, интересные задания/вопросы, картинки.
При этом и взрослым тоже было интересно
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Н
Очень «уютная», если так можно сказать про экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод, детям очень понравилось! Без скучных дат, загадки, ребусы, все прошло на одном дыхании, время пролетело незаметно!
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Е
Благодарим за очень живой и приятный рассказ о городе, даже дети слушали внимательно и с удовольствием!
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Побывали на экскурсии гида Людмилы всей семьей - с детьми 7 и 9 лет. Маршрут несложный и ритм неспешный, дети полтора часа прогулки выдержали легко. Экскурсия была обзорная, но Людмила
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K
Нам с детьми очень понравилась и сама экскурсия и экскурсовод Людмила!
Людмила сразу же нашла общий язык с ребятами, заинтересовала их и информация о Стокгольме воспринималась на ура с первых минут!
Людмила сразу же нашла общий язык с ребятами, заинтересовала их и информация о Стокгольме воспринималась на ура с первых минут!
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