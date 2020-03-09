21 отзыв оставили туристы

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В Стокгольм с детьми

Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадника на коне.
  • Заказать экскурсию

169 за экскурсию

У этой экскурсии21 отзыв
4.9
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Людмила – Гид в Стокгольме
Спокойствие, только спокойствие! Обзорно-развлекательная экскурсия ⛳ рассчитана как на детей, так и на взрослых.

Интересно будет всем.

Вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу и в веселой и игровой форме узнаете о самых важных достопримечательностях города, а также услышите множество историй о принцах и принцессах, драконах и других сказочных персонажах.
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми

Что вас ожидает

В гостях у сказки
За 2 часа вы детально познакомитесь со Старым городом и увидите все главные достопримечательности Стокгольма. Вся информация подается легко и интересно, не будет никаких скучных цифр, бесконечных фамилий и унылых фактов. Я проведу вас необычным маршрутом, увлекательным и таинственным. Неторопливо гуляя по шведской столице, вы узнаете ответы на многие вопросы:

  • Где же крыша озорника Карлсона?
  • Кому посвящена статуя дракона в Старом городе?
  • Где на большой площади самые вкусные булочки с корицей и почему деткам нельзя кушать сладости по будням?
  • Почему сгорел Королевский дворец и куда Карл XII спрятал свои сокровища?
  • Можно ли застрять на самой узкой улочке?

А еще мы обязательно успеем немного поиграть и поотгадывать познавательные загадки.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия полностью пешеходная. дополнительные расходы не предполагаются
  • Я ориентируюсь на детей от 6 до 14 лет, но если ваш ребенок младше, я обязательно это учту. Просто сообщите мне об этом заранее, и мы обсудим детали.
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми
В Стокгольм с детьми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадника на коне..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Хотите увидеть город глазами местного жителя ? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
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21 отзыв оставили туристы

9 марта 2020
Огромное спасибо Людмиле за проведенную экскурсию. Были учтены все наши пожелания и маршрут составлен с учетом того, что был маленький ребенок на коляске. Экскурсия была настолько интересной, что мы даже не заметили как пролетели 2часа интересно было всем и взрослым и детям. Еще раз хочу поблагодарить Людмилу за ее профессионализм и гибкость при составлении маршрута с учетом наших пожеланий.
16 января 2020
Ребенку понравилась экскурсия. Она не сильно устала, попробовала погразгадывать шарады и. Все о собаках в Швеции понравилось особенно. Спасибо!
6 января 2020
Спасибо Людмиле! Экскурсия очень понравилась. Дети (10, 12, 15 лет) слушали с большим интересом, а после экскурсии ещё вспоминали и обсуждали увиденное. Гид смогла увлечь детей не только интересным рассказом, но и различными заданиями, загадками, ребусами. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым с детьми.
5 января 2020
Гид прекрасный, лучше и поделать нельзя!!! Дети в восторге...
9 декабря 2019
Нам очень понравилось! Людмила просто замечательная. Нам было важно, чтобы детям было интересно. Возраст детей 7 лет и 10 лет. Людмила стойко выдержала вопросы и замечания наших детей. Посоветовала, что стоит посетить, из реалий нашего визита (сроки и возможности) Очень интересно и познавательно. Спасибо за эмоции и настроение!! Безмерно благодарны! Всем советуем
19 ноября 2019
Людмила не только опытный экскурсовод, но прекрасный человек. У нас была группа от 4 до 40 лет и всем было интересно, комфортно. Дети на следующий день хотели писать сообщения Людмиле и поделиться с ней своими впечатлениями, очень хотят еще на экскурсию с Людмилой. Так увлечь детей от 4 до 8 лет тайнами, загадками и интересными фактами, при этом на забыть про взрослых, может только человек с огромной эмпатией. Людмилой познавательно, увлекательно и очень тепло!
16 ноября 2019
Спасибо огромное!Экскурсия была организована для детей, и им все было понятно, интересно и запомнилось !
23 октября 2019
Экскурсию выбирали в основном для детей, но оказалось очень интересно и для взрослых. Людмила очень хорошо умеет преподнести материал и мы ни чуть не жалеем, что выбрали именно ее программу. Спасибо!
28 августа 2019
Мы остались довольны экскурсией от Людмилы. В назначенном месте она была минут за 10. В нашей компании были дети от 7 до 13 лет, Людмила смогла заинтересовать всех, по ходу экскурсии были загадки, ребусы, дети искали на улицах фрагменты достопримечательностей, напечатанные на листке бумаги. В конце экскурсии небольшой зачёт по пройденному ) Взрослым тоже было интересно. На все вопросы, которые возникали, ответы были получены. Спасибо Людмиле!
Екатерина
23 августа 2019
Прежде всего стоит отметить, что гид очень интеллигентная и красивая женщина, а проводить время в обществе умных и красивых людей уже приятно. Что же касается самой экскурсии, то все было очень академично- классический вариант обзорной экскурсии по городу. Началась экскурсия в нашем отеле- он находился недалеко от центральных объектов показа, поэтому на качество экскурсионного материала это совершенно не повлияло. Отдельное спасибо лично от меня за Верди и оперу "Бал маскарад"- я всегда считала оригинальной совершенно другую трактовку этой истории, а оказалось у оперы две версии. Мне действительно понравилась экскурсия, но я была с подростком 16 лет- именно из-за него я и взяла детский вариант обзорки. Но экскурсовод, увидев, моего сына, видимо сочла его взрослым и серьезным парнем... Однако подростки очень тяжело воспринимают классические экскурсии, поэтому в конце прогулки он уже совсем заскучал... Но это скорее подростковая особенность. Почему тогда не 5*? Были экскурсоводы в нашей поездке, которые ориентировались именно на него, а не на меня и он все время был очень заинтересован. НО если кто-то путешествует без 16-летних отроков, то Людмила составит Вам прекрасную компанию. Это точно!!!!
Ещё 11 отзывов

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