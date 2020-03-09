21 отзыв оставили туристы

Прежде всего стоит отметить, что гид очень интеллигентная и красивая женщина, а проводить время в обществе умных и красивых людей уже приятно. Что же касается самой экскурсии, то все было очень академично- классический вариант обзорной экскурсии по городу. Началась экскурсия в нашем отеле- он находился недалеко от центральных объектов показа, поэтому на качество экскурсионного материала это совершенно не повлияло. Отдельное спасибо лично от меня за Верди и оперу "Бал маскарад"- я всегда считала оригинальной совершенно другую трактовку этой истории, а оказалось у оперы две версии. Мне действительно понравилась экскурсия, но я была с подростком 16 лет- именно из-за него я и взяла детский вариант обзорки. Но экскурсовод, увидев, моего сына, видимо сочла его взрослым и серьезным парнем... Однако подростки очень тяжело воспринимают классические экскурсии, поэтому в конце прогулки он уже совсем заскучал... Но это скорее подростковая особенность. Почему тогда не 5*? Были экскурсоводы в нашей поездке, которые ориентировались именно на него, а не на меня и он все время был очень заинтересован. НО если кто-то путешествует без 16-летних отроков, то Людмила составит Вам прекрасную компанию. Это точно!!!!