1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стокгольме с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Арланда и отвезёт по нужному адресу в Стокгольме. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе включены
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€118 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 сентября 2023Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)
- ВВиктория1 июля 2023Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!
- ООльга23 февраля 2022Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.
- ААнна13 августа 2021Отличная экскурсия!!! Интересная, живая! За 3 часа, конечно, Стокгольм не узнаешь, но очень информативно и интересно, теперь мы знаем что, где и как посмотреть в этом городе. Были учтены все наши особенности, большое спасибо водителю Дмитрию! Рекомендую!!!
- ООлеся10 марта 2020Прилетели в стокгольм и на следующий же день взяли экскурсию. Очень понравилось, гид Людмила рассказывала интересно. Много Раз пользовалась услугами гидов
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «На машине»
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