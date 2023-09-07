К Ксения 10 островов Стокгольма Спасибо Александру за экскурсию. У нас ьыло всего 2 часа, но мнение о Стокгольме мы успели составить и обазятельно вернемся в следующем году и более основательно изучим город. Особое спасибо за Карлсона:)

В Виктория 10 островов Стокгольма Все было очень хорошо и внимательно ко мне организовано и сама экскурсия была замечательной. Большое вам спасибо за вашу работу!

О Ольга Понять Стокгольм за 3 часа Мы в восторге от гида! Людмила очень эрудированный и интересный рассказ щик. Мы были два года назад на этой же экскурсии группой. Небо и земля. Вывод. Лучше нанять частного экскурсию.

А Анна Понять Стокгольм за 3 часа Отличная экскурсия!!! Интересная, живая! За 3 часа, конечно, Стокгольм не узнаешь, но очень информативно и интересно, теперь мы знаем что, где и как посмотреть в этом городе. Были учтены все наши особенности, большое спасибо водителю Дмитрию! Рекомендую!!!