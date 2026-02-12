46 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Метро Стокгольма, известное как Tunnelbana, является не просто системой общественного транспорта, а настоящей подземной галереей искусства.
Каждая из трех линий метро - зеленая, красная и синяя - оформлена в уникальном стиле, читать дальшеуменьшить
представляя собой смесь сказочных гротов, греческих скульптур, современных видео-инсталляций и поп-арта.
Экскурсия по метро Стокгольма предлагает не только увидеть эти удивительные станции, но и узнать их истории, которые расскажет ваш личный гид.
Станция Solna заставит вас открыть рот в изумлении, T-Centralen покажет, как запутанно может быть искусство, Kungsträdgården напомнит о древнеримских развалинах, а Hallonbergen удивит рисунками, созданными детьми.
Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в культуру Стокгольма через его самые креативные и необычные пространства. Организационные детали учтены, вам лишь нужно будет приобрести проездной билет.
Экскурсия начинается у вашего отеля, обеспечивая комфортный старт путешествия по миру стокгольмского метро
Экскурсия по метро Стокгольма интересна в любое время года, так как все мероприятия проходят в закрытых помещениях, что делает её удобной для посещения в любой месяц.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Solna
T-Centralen
Kungsträdgården
Hallonbergen
Описание экскурсии
Метро Стокгольма — Tunnelbana — по праву считается одной из главных достопримечательностей города. Красиво, необычно, странно, запутанно, загадочно. Каждая линия (всего их три – «зеленая», «красная», «синяя») оформлена по-своему. Здесь встречаются сказочные гроты, греческие скульптуры, сверхсовременные видео-инсталляции, поп-арт и многое другое. В метро часто устраивают выставки художников. Раньше государство ежегодно инвестировало в подземную галерею около $1,5 млн.
Что вас ожидает
Мы прокатимся по синей, самой красивой ветке стокгольмского метро и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления.
Вы увидите:
станцию, которая заставляет открыть рот в изумлении всех, кто её увидел, – Solna;
самую запутанную станцию – T-Centralen;
станцию, которая несколько месяцев не давала покоя жителям Стокгольма и похожа на древнеримские развалины, – Kungsträdgården;
станцию, которую оформляли детки своими рисунками и которой на карте то нет вообще, – Hallonbergen.
При увеличении продолжительности экскурсии (но не стоимости!) я могу показать вам ещё 1-2 не менее интересные станции.
Организационные детали
Для входа в метро необходимо приобрети проездной билет. Стоимость билета — 4 евро/взрослый, — 3 евро/дети с 7 лет
Экскурсия начинается у вашего отеля. При необходимости мы можем вместе добраться до нужной станции на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1722 туристов
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии.
У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности.
Приезжайте, Стокгольм ждет!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
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1
3
–
2
–
1
–
Вита
Интересная и познавательная экскурсия. Много фактов и про метро и про Стокгольм в целом. Благодарю, Ирина!
+5
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Sergey
Два дня гуляли с Ириной по Стокгольму, было интересно, познавательно и не скучно. Если будем в Стокгольме в будующем, то с удовольствием повторим:)
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I
Inna
Эксурсия прошла на УРА. было очень интересно и взрослым и детям. очень рекомендуем!
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Natalia
Ирина, пожалуй, лучший гид из тех, с кем нам повезло познакомиться за неделю в Стокгольме. Глубокие знания истории и культуры страны не в скучном формате цитат, но повествований, сочетаются в читать дальшеуменьшить
Ирине с умением думать и размышлять. В результате экскурсия превращается в увлекательный диалог, надолго остающийся в памяти. Так же дает ценные советы по гастрономическому Стокгольму:) Очень рекомендую, в особенности путешественникам с подростками
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Ilona
Замечательная экскурсия! Экскурсовод интересная и приятная женщина. Интересно всегда узнать не только исторические факты, но и про жизнь в другой стране, о людях. Спасибо большое команде, Пользуюсь уже в четвёртый раз, легко пользоваться сайтом, удобно, что экскурсия индивидуальная. Всё супер!
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T
Tatyana
Увидели много красивого и узнали много интересного о шведской жизни, искусстве и истории. Без Ирины этого бы не произошло. Спасибо!