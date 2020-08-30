46 отзывов оставили туристы

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Метро Стокгольма

Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

У этой экскурсии46 отзывов
4.98
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ирина – Гид в Стокгольме
Для того, чтобы описать метро 🚇 Стокгольма, слов всегда будет маловато.

Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю 📖 и покажу интересные детали.
Метро Стокгольма
Метро Стокгольма

Метро Стокгольма — Tunnelbana — по праву считается одной из главных достопримечательностей города. Красиво, необычно, странно, запутанно, загадочно. Каждая линия (всего их три – «зеленая», «красная», «синяя») оформлена по-своему. Здесь встречаются сказочные гроты, греческие скульптуры, сверхсовременные видео-инсталляции, поп-арт и многое другое. В метро часто устраивают выставки художников. Раньше государство ежегодно инвестировало в подземную галерею около $1,5 млн.

Что вас ожидает

Мы прокатимся по синей, самой красивой ветке стокгольмского метро и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления.

Вы увидите:

  • станцию, которая заставляет открыть рот в изумлении всех, кто её увидел, – Solna;
  • самую запутанную станцию – T-Centralen;
  • станцию, которая несколько месяцев не давала покоя жителям Стокгольма и похожа на древнеримские развалины, – Kungsträdgården;
  • станцию, которую оформляли детки своими рисунками и которой на карте то нет вообще, – Hallonbergen.

При увеличении продолжительности экскурсии (но не стоимости!) я могу показать вам ещё 1-2 не менее интересные станции.

Организационные детали

  • Для входа в метро необходимо приобрети проездной билет. Стоимость зависит от выбранного вами тарифа: от 4,5 евро/человек – если вы покупаете билет самостоятельно, либо от 3 евро/человек – если по предварительной договоренности я покупаю его для вас как резидент.
  • Экскурсия начинается у вашего отеля. При необходимости мы можем вместе добраться до нужной станции на такси или общественном транспорте.
Метро Стокгольма
Метро Стокгольма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!
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46 отзывов оставили туристы

30 августа 2020
Я нашла то, за чем шла - найти и увидеть то, на что при обычной толчее и спешке метро не обращаешь внимание. Мне, супругу и детям понравилось. Рекомендую 😊
28 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Всем рекомендую
18 января 2020
Впечатляющая экскурсия со знающим гидом, которая ненавязчиво и не торопясь, с юмором рассказывает нам не только о метро, но и о других забавных реалиях города. Очень рекомендую.
18 января 2020
Экскурсия интересная и познавательная. Метро Стокгольма действительно впечатляет, интересна концепция его построения. На экскурсию ездили с детьми 7, 7 лет и 4 года. Спасибо Ирине за организацию и полученную информацию.
14 января 2020
экскурсия очень понравилась, много неожиданного узнали. Очень непринужденно и со вниманием к нашей возрастной категории. Удивлены историей создания и самим метро. Самые приятные впечатления, спасибо Ирина. Надеемся, что ещё Вы нас чем-то удивите!
7 января 2020
Экскурсия мне была интересна в плане сравнения. К слову, я из Москвы. Метро в Стокголме эргономично, необычно, каждая станция создана в определенном стиле, а главное, "сделано с умом". Уверенна - не пожалеете. Экскурсия будет интересна и взрослым и детям.
6 января 2020
Хорошая экскурсия. Все изложено было хорошо.
6 января 2020
Прекрасный гид! Информация была интересна всей семье!!!
Андрей
2 января 2020
Провели с Ириной 3 незабываемых дня в Стокгольме. До сих пор находимся под впечатлением... Ирина - очень пунктуальный, ответственный и знающий тему экскурсовод, который с душой относится к своим гостям (именно так мы себя и ощущали) и к своей работе... Очень тонкое чувство юмора и приятная, ненавязчивая подача "экскурсионного материала" - залог успеха Ирины у клиентов всех возрастов. Все остались довольны нашим путешествием и экскурсиями. Реально, без Ирины мы не обратили бы внимания на очень многие вещи в стране (памятники, природные явления, особенности культуры и менталитета жителей Швеции), просто прошли бы мимо и ничего не знали бы о боязни каждого шведа "получить и сделать стресс" и о неистребимом желании шведского народа заботиться об экологии... Очень рекомендуем Ирину, как гида и прекрасного человека! Огромное спасибо Ирине за внимание, за подарочек к Рождеству и за увлекательные рассказы о жизни и истории Швеции!
30 декабря 2019
Ирина, замечательный и эрудированный специалист! Экскурсия прошла легко и интересно! Без Ирины, мы не смогли бы узнать столько подробностей и скрытых смыслов вложенных в оформление станций.
Ещё 36 отзывов

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