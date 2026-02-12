46 отзывов оставили туристы

Экскурсия по метро Стокгольма интересна в любое время года, так как все мероприятия проходят в закрытых помещениях, что делает её удобной для посещения в любой месяц.

Метро Стокгольма, известное как Tunnelbana, является не просто системой общественного транспорта, а настоящей подземной галереей искусства.Каждая из трех линий метро - зеленая, красная и синяя - оформлена в уникальном стиле,

представляя собой смесь сказочных гротов, греческих скульптур, современных видео-инсталляций и поп-арта. Экскурсия по метро Стокгольма предлагает не только увидеть эти удивительные станции, но и узнать их истории, которые расскажет ваш личный гид. Станция Solna заставит вас открыть рот в изумлении, T-Centralen покажет, как запутанно может быть искусство, Kungsträdgården напомнит о древнеримских развалинах, а Hallonbergen удивит рисунками, созданными детьми. Эта экскурсия - идеальный способ погрузиться в культуру Стокгольма через его самые креативные и необычные пространства. Организационные детали учтены, вам лишь нужно будет приобрести проездной билет. Экскурсия начинается у вашего отеля, обеспечивая комфортный старт путешествия по миру стокгольмского метро

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Метро Стокгольма — Tunnelbana — по праву считается одной из главных достопримечательностей города. Красиво, необычно, странно, запутанно, загадочно. Каждая линия (всего их три – «зеленая», «красная», «синяя») оформлена по-своему. Здесь встречаются сказочные гроты, греческие скульптуры, сверхсовременные видео-инсталляции, поп-арт и многое другое. В метро часто устраивают выставки художников. Раньше государство ежегодно инвестировало в подземную галерею около $1,5 млн.

Что вас ожидает

Мы прокатимся по синей, самой красивой ветке стокгольмского метро и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления.

Вы увидите:

станцию, которая заставляет открыть рот в изумлении всех, кто её увидел, – Solna;

самую запутанную станцию – T-Centralen;

станцию, которая несколько месяцев не давала покоя жителям Стокгольма и похожа на древнеримские развалины, – Kungsträdgården;

станцию, которую оформляли детки своими рисунками и которой на карте то нет вообще, – Hallonbergen.

При увеличении продолжительности экскурсии (но не стоимости!) я могу показать вам ещё 1-2 не менее интересные станции.

Организационные детали