46 отзывов оставили туристы

Метро Стокгольма — Tunnelbana — по праву считается одной из главных достопримечательностей города. Красиво, необычно, странно, запутанно, загадочно. Каждая линия (всего их три – «зеленая», «красная», «синяя») оформлена по-своему. Здесь встречаются сказочные гроты, греческие скульптуры, сверхсовременные видео-инсталляции, поп-арт и многое другое. В метро часто устраивают выставки художников. Раньше государство ежегодно инвестировало в подземную галерею около $1,5 млн.

Что вас ожидает

Мы прокатимся по синей, самой красивой ветке стокгольмского метро и при желании выйдем на нескольких станциях из подземки на улицу, чтобы дополнить ваши впечатления.

Вы увидите:

станцию, которая заставляет открыть рот в изумлении всех, кто её увидел, – Solna;

самую запутанную станцию – T-Centralen;

станцию, которая несколько месяцев не давала покоя жителям Стокгольма и похожа на древнеримские развалины, – Kungsträdgården;

станцию, которую оформляли детки своими рисунками и которой на карте то нет вообще, – Hallonbergen.

При увеличении продолжительности экскурсии (но не стоимости!) я могу показать вам ещё 1-2 не менее интересные станции.