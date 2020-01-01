23 отзыва оставили туристы

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Стокгольм и его необычные памятники

Прогулка по четырем островам города в поиске самых удивительных мемориалов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

110 за экскурсию

У этой экскурсии23 отзыва
4.96
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Ирина – Гид в Стокгольме
Приглашаю вас на необычную экскурсию ⛳, в процессе которой вы не только познакомитесь со Стокгольмом, но и увидите множество действительно необычных памятников.
Стокгольм и его необычные памятники

Программа

  • Начнем прогулку с Южного острова. Посмотрим на город с высоты птичьего полета. Увидим памятники крысе и голубю. Вы узнаете, почему в городе поставлен памятник водопроводчику и кто заплатил за этот памятник.
  • В Старом городе мы пройдем по самой узкой улочке, увидим церковь, в которой венчалась принцесса Виктория.
  • Далее наш путь идет к Королевскому дворцу. И, конечно же, мы подойдем к самой маленькой скульптуре в Швеции. Приготовьте монетку! Зачем? Узнаете.
  • Затем наш путь приведет к Парламенту, который стоит на отдельном острове, а рядом с ним — памятник бедности.
  • Прогуляемся по Королевскому парку, в котором находится Опера. Увидим Синагогу, а рядом с ней памятник “Мысли Валенберга”.
  • А еще подойдем к Драматическому театру, где вы сможете узнать, каким добрым было сердце актрисы Маргареты Крок — именно здесь стоит ее памятник. Рядом с Маргарет — железная голова Стринберга с очень странными усами, на которые он надевал, когда ложился спать, специальный чехол.

Что еще? Немного интриги...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии. У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности. Приезжайте, Стокгольм ждет!
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23 отзыва оставили туристы

Михаил
1 января 2020
Очень понравилась. Не пожалеете, выбирайте и заказывайте. Завтра едем в Упсалу. З Новим Роком!!!
29 октября 2019
Ирина - замечательный гид, экскурсия очень интересная.
19 октября 2019
Ирина, прекрасный Гид и увлекательный рассказчик. Всем рекомендую.
28 мая 2019
Были на экскурсии с Ириной. Гид замечательный. Всех сумела заинтересовать своим рассказом. Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось масса.
13 мая 2019
Большое спасибо Ирине за незабываемую экскурсию по Стокгольму. Интересно, весело и познавательно!! Рекомендую!!👍
27 января 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Экскурсовод очень грамотно все рассказала. Погода не подвела, было немного морозно и солнечно. Я влюбилась в Стокгольм. Если бы была помоложе лет на 20, поменяла бы Даугавпилс на Стокгольм. Спасибо. Буду рекомендовать своим друзьям и детям.
4 января 2019
Экскурсия понравилась, но порекомендовать не могу, гид не тот, на которого я подписывалась, и это не хорошо..,
31 декабря 2018
Замечательная, интересная экскурсия. Ирина образованный, ироничный человек, легкий в общении и с хорошим русским языком. Чувствуется, что человек вырос и получил образование в Питере. Многое узнали о городе, о стране и о местных нравах и обычаях. Ирина подстраивалась под наши пожелания, предлагала свои варианты. Очень довольны, всем советуем. Были в Стокгольме в предновогодние дни,
13 июля 2018
Были в Стокгольме 1 день и благодаря Ирине влюбились в этот город. Ирина нас встретила у паромного терминала и показала основные достопримечательности. Очень доброжелательно, очень познавательно. Не ограничиваясь только экскурсионной темой, рассказала про особенности жизни в Стокгольме. Гид очень понравился и экскурсией остались довольны. Спасибо.
8 июля 2018
Ирина показала нам такие необычные памятники, какие мы бы сами не заметили )) Ирина хороший разказчик и отзывчивый человек! Наш корабль при шёл в порт, который находится от Стокгольма приблизительно в 60 км, Ирина помогла разобраться как нам доехать на электрички до места встречи и помогла объясниться с контролёрами)). Большое спасибо за интересную и полезную экскурсию!
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