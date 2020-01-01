23 отзыва оставили туристы

Начнем прогулку с Южного острова. Посмотрим на город с высоты птичьего полета. Увидим памятники крысе и голубю. Вы узнаете, почему в городе поставлен памятник водопроводчику и кто заплатил за этот памятник.
В Старом городе мы пройдем по самой узкой улочке, увидим церковь, в которой венчалась принцесса Виктория.
Далее наш путь идет к Королевскому дворцу. И, конечно же, мы подойдем к самой маленькой скульптуре в Швеции. Приготовьте монетку! Зачем? Узнаете.
Затем наш путь приведет к Парламенту, который стоит на отдельном острове, а рядом с ним — памятник бедности.
Прогуляемся по Королевскому парку, в котором находится Опера. Увидим Синагогу, а рядом с ней памятник “Мысли Валенберга”.
А еще подойдем к Драматическому театру, где вы сможете узнать, каким добрым было сердце актрисы Маргареты Крок — именно здесь стоит ее памятник. Рядом с Маргарет — железная голова Стринберга с очень странными усами, на которые он надевал, когда ложился спать, специальный чехол.
Что еще? Немного интриги...
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я из Санкт-Петербурга, где работала гидом по Скандинавии и Европе. В 2007 г. переехала в Стокгольм и продолжаю работать частным гидом. В сфере туризма я считаюсь прекрасным специалистом по Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии.
У меня за плечами — 2 высших и много всяческих курсов по специальности.
Приезжайте, Стокгольм ждет!
Очень понравилась. Не пожалеете, выбирайте и заказывайте. Завтра едем в Упсалу. З Новим Роком!!!
Вера
29 октября 2019
Ирина - замечательный гид, экскурсия очень интересная.
Дмитрий
19 октября 2019
Ирина, прекрасный Гид и увлекательный рассказчик. Всем рекомендую.
Анна
28 мая 2019
Были на экскурсии с Ириной. Гид замечательный. Всех сумела заинтересовать своим рассказом. Время пролетело незаметно, а впечатлений осталось масса.
Анна
13 мая 2019
Большое спасибо Ирине за незабываемую экскурсию по Стокгольму. Интересно, весело и познавательно!! Рекомендую!!👍
Лариса
27 января 2019
Спасибо огромное за экскурсию. Экскурсовод очень грамотно все рассказала. Погода не подвела, было немного морозно и солнечно. Я влюбилась в Стокгольм. Если бы была помоложе лет на 20, поменяла бы Даугавпилс на Стокгольм. Спасибо. Буду рекомендовать своим друзьям и детям.
Елена
4 января 2019
Экскурсия понравилась, но порекомендовать не могу, гид не тот, на которого я подписывалась, и это не хорошо..,
Ирина
31 декабря 2018
Замечательная, интересная экскурсия. Ирина образованный, ироничный человек, легкий в общении и с хорошим русским языком. Чувствуется, что человек вырос и получил образование в Питере. Многое узнали о городе, о стране и о местных нравах и обычаях. Ирина подстраивалась под наши пожелания, предлагала свои варианты. Очень довольны, всем советуем. Были в Стокгольме в предновогодние дни,
Маргарита
13 июля 2018
Были в Стокгольме 1 день и благодаря Ирине влюбились в этот город. Ирина нас встретила у паромного терминала и показала основные достопримечательности. Очень доброжелательно, очень познавательно. Не ограничиваясь только экскурсионной темой, рассказала про особенности жизни в Стокгольме. Гид очень понравился и экскурсией остались довольны. Спасибо.
Александр
8 июля 2018
Ирина показала нам такие необычные памятники, какие мы бы сами не заметили )) Ирина хороший разказчик и отзывчивый человек! Наш корабль при шёл в порт, который находится от Стокгольма приблизительно в 60 км, Ирина помогла разобраться как нам доехать на электрички до места встречи и помогла объясниться с контролёрами)). Большое спасибо за интересную и полезную экскурсию!
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Для того, чтобы описать метро Стокгольма, слов всегда будет маловато. Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю и покажу интересные детали.
Самый старый университет Швеции, мистический музей, сад рунических камней и многое другое
Уппсала. Так и хочется сказать "как много в этом слове для сердца шведского слилось..."
В этом городе — ну, уж очень много интересных мест — со всеми, как и с историей города, вы познакомитесь во время этой экскурсии.
Совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в занимательной велопрогулке
Стокгольм расположен на 14 островах, связанных 57 мостами, и все они охвачены велосипедными дорожками общей протяженностью более 750 километров. Эта экскурсия — отличная возможность совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в увлекательной велопрогулке. Благодаря популярному в Стокгольме средству передвижения вы сможете почувствовать себя местным жителем и увидеть значительно больше, чем это было бы возможно при пешем туре!
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города. Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города. Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей и самыми известными обитателями.
Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни
Знакомиться с городом я предлагаю, разобравшись, что скрывается за парадными фасадами и как выглядит в Стокгольме жизнь сегодня. Начнем с королей и королевских традиций от дворца и так догуляем и до привычек обычных городских жителей.
Узнать всё самое интересное и необычное об известнейшем приёме мира
Банкет в честь вручения Нобелевской премии полностью соответсвует значимости этого ежегодного события. Гуляя по залам Ратуши, вы узнаете обо всех этапах подготовки к банкету, откроете особенности ритуалов, пройдёте по следам лауреатов и поймёте, как организуется это международное мероприятие.
Узнать историю символа города и пройти по его залам
Стокгольмская Ратуша — это не только место заседаний правительства города — именно здесь проводится знаменитый Нобелевский банкет. На экскурсии вы узнаете необычную историю Ратуши, посетите её главные залы и сможете полюбоваться Стокгольмом с высоты 106-метровой башни.
Жизнь шведских монархов, заговоры, традиции и истории разных эпох
Перед вами откроются ворота резиденции шведского монарха Карла XVI Густава. Мы пройдемся по парадным залам Королевского дворца и рассмотрим их внутреннее убранство. Понаблюдаем смену караула и проникнем в дворцовых тайны разных эпох. Вы узнаете, почему правящая династия Швеции носит французскую фамилию, где вырос главный соперник Петра I и кого считают самой своенравной обитательницей Королевского дворца.