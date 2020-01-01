23 отзыва оставили туристы

Ирина показала нам такие необычные памятники, какие мы бы сами не заметили )) Ирина хороший разказчик и отзывчивый человек! Наш корабль при шёл в порт, который находится от Стокгольма приблизительно в 60 км, Ирина помогла разобраться как нам доехать на электрички до места встречи и помогла объясниться с контролёрами)). Большое спасибо за интересную и полезную экскурсию!