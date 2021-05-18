Полезная информация о Базеле

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Местное время в Базеле
20:4206
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇭 Швейцария
Название городаБазель
По-английскиBasel
Столица регионаБазель является столицей региона
Население города164 488 чел.
АэропортыМюлуз-Фрайбург BSL, Мюлуз MLH
Часовой поясEurope/Zurich
Средняя высота279 м. от уровня моря

Где находится Базель на карте

Базель фото города
Базель

Популярные экскурсии в Базеле

Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
Базель — город на границе Швейцарии, Германии и Франции
5
28 отзывов
138
за чел.
Прогулка по городу с самой большой плотностью музеев в Европе

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