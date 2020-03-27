О коронавирусе в Швейцарии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швейцарии на сегодня по данным 29 марта 2020: 14829 заражено, 300 умерло, 1595 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Швейцарии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швейцарии на сегодня по данным 29 марта 2020: 14829 заражено, 300 умерло, 1595 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Швейцарии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Швейцарии за всё время 14 829 +753 за 29 марта 2020 Выздоровели 1595 +65 Умерли 300 +36 Летальность 2% В критическом состоянии 301

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Швейцарии находится 2.17% (14 829 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 301 из них в критическом состоянии, 300 умерло, 1595 выздоровело, а всего инфицированных осталось 12 934 человека. Самого первого зараженного человека в Швейцарии выявили 24 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Швейцарии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Швейцарии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Швейцарии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 14829753 30036 0.28% 159565 ▲ 12934+652 28 мар 2020 140761148 26433 0.27% 1530 ▲ 12282+1115 27 мар 2020 129281117 23140 0.36% 15301399 ▼ 11167-322 26 мар 2020 11811914 19138 0.33% 131 ▲ 11489+876 25 мар 2020 108971020 15331 0.29% 131 ▲ 10613+989 24 мар 2020 98771082 1222 0.02% 131 ▲ 9624+1080 23 мар 2020 87951321 12022 0.26% 131 ▲ 8544+1299 22 мар 2020 7474899 9823 0.32% 131116 ▲ 7245+760 21 мар 2020 65751281 7521 0.32% 15 ▲ 6485+1260 20 мар 2020 52941219 5413 0.25% 15 ▲ 5225+1206 19 мар 2020 40751047 4113 0.32% 15 ▲ 4019+1034 18 мар 2020 3028328 281 0.03% 1511 ▲ 2985+316 17 мар 2020 2700500 2713 0.49% 4 ▲ 2669+487 15 мар 2020 2200841 141 0.05% 4 ▲ 2182+840 14 мар 2020 1359220 132 0.15% 4 ▲ 1342+218 13 мар 2020 1139487 117 0.62% 4 ▲ 1124+480 11 мар 2020 652161 41 0.16% 41 ▲ 644+159 10 мар 2020 491117 31 0.21% 3 ▲ 485+116 9 мар 2020 37437 2 — 3 ▲ 369+37 8 мар 2020 33769 21 0.3% 3 ▲ 332+68 7 мар 2020 26854 1 — 3 ▲ 264+54 6 мар 2020 214100 1 — 3 ▲ 210+100 5 мар 2020 11424 11 0.91% 3 ▲ 110+23 4 мар 2020 9034 0 — 31 ▲ 87+33 3 мар 2020 5614 0 — 22 ▲ 54+12 2 мар 2020 4215 0 — 0 ▲ 42+15 1 мар 2020 279 0 — 0 ▲ 27+9 29 фев 2020 1810 0 — 0 ▲ 18+10 27 фев 2020 87 0 — 0 ▲ 8+7 25 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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