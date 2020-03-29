О коронавирусе в Германии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии на сегодня 29 марта 2020: 58247 заражено, 455 умерло, 8481 выздоровел. Последние новости связаные с вирусом в Германии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии на сегодня 29 марта 2020: 58247 заражено, 455 умерло, 8481 выздоровел. Последние новости связаные с вирусом в Германии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Германии за всё время 58 247 +552 за 29 марта 2020 Выздоровели 8481 Умерли 455 +22 Летальность 0.8% В критическом состоянии 1581

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Германии находится 8.52% (58 247 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 1581 из них в критическом состоянии, 455 умерло, 8481 выздоровело, а всего инфицированных осталось 49 311 человек. Самого первого зараженного человека в Германии выявили 26 января 2020

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Германии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Германии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Германии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 58247552 45522 0.04% 8481 ▲ 49311+530 28 мар 2020 576956824 43391 0.19% 84811823 ▲ 48781+4910 27 мар 2020 508716933 34275 0.17% 6658985 ▲ 43871+5873 26 мар 2020 439386615 26761 0.16% 56732126 ▲ 37998+4428 25 мар 2020 373234337 20649 0.15% 3547304 ▲ 33570+3984 24 мар 2020 329863930 15734 0.11% 32432977 ▲ 29586+919 23 мар 2020 290564183 12329 0.1% 266 ▲ 28667+4154 22 мар 2020 248732660 9410 0.04% 26633 ▲ 24513+2617 21 мар 2020 222132365 8417 0.08% 23353 ▲ 21896+2295 20 мар 2020 198484528 6723 0.12% 18067 ▲ 19601+4438 19 мар 2020 153202993 4416 0.11% 1138 ▲ 15163+2969 18 мар 2020 123273070 284 0.03% 10538 ▲ 12194+3028 17 мар 2020 92571985 247 0.08% 67 ▲ 9166+1978 16 мар 2020 72721477 176 0.08% 6721 ▲ 7188+1450 15 мар 2020 57951210 112 0.03% 46 ▲ 5738+1208 14 мар 2020 4585910 92 0.04% 46 ▲ 4530+908 13 мар 2020 36751597 74 0.11% 4621 ▲ 3622+1572 12 мар 2020 2078170 3 — 25 ▲ 2050+170 11 мар 2020 1908451 31 0.05% 257 ▲ 1880+443 10 мар 2020 1457281 2 — 18 ▲ 1437+281 9 мар 2020 1176136 22 0.17% 18 ▲ 1156+134 8 мар 2020 1040241 0 — 18 ▲ 1022+241 7 мар 2020 799129 0 — 181 ▲ 781+128 6 мар 2020 670188 0 — 171 ▲ 653+187 5 мар 2020 482220 0 — 16 ▲ 466+220 4 мар 2020 26266 0 — 16 ▲ 246+66 3 мар 2020 19637 0 — 16 ▲ 180+37 2 мар 2020 15929 0 — 16 ▲ 143+29 1 мар 2020 13051 0 — 16 ▲ 114+51 29 фев 2020 7931 0 — 16 ▲ 63+31 28 фев 2020 482 0 — 16 ▲ 32+2 27 фев 2020 4619 0 — 161 ▲ 30+18 26 фев 2020 2710 0 — 151 ▲ 12+9 25 фев 2020 171 0 — 14 ▲ 3+1 21 фев 2020 16 0 — 142 ▼ 2-2 18 фев 2020 16 0 — 1211 ▼ 4-11 13 фев 2020 16 0 — 11 ▼ 15-1 11 фев 2020 162 0 — 0 ▲ 16+2 9 фев 2020 141 0 — 0 ▲ 14+1 7 фев 2020 131 0 — 0 ▲ 13+1 3 фев 2020 122 0 — 0 ▲ 12+2 2 фев 2020 102 0 — 0 ▲ 10+2 1 фев 2020 83 0 — 0 ▲ 8+3 31 янв 2020 51 0 — 0 ▲ 5+1 28 янв 2020 43 0 — 0 ▲ 4+3 27 янв 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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