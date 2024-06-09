Все мы знаем про знаменитый швейцарский сыр и шоколад. А вот швейцарское вино совсем не на слуху. Почему? Потому что практически всё, что швейцарцы производят, они выпивают сами! На экспорт уходит только 1%. Это автоматически делает местное вино уникальным. И во время нашей прогулки по виноградникам у вас будет возможность его попробовать!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пожалуй, это самая красивая локация на побережье Женевского озера. Прогулка здесь — настоящий рай для гедонистов. Мы будем бродить между виноградников, наслаждаться атмосферой, любоваться пейзажами и, конечно, пить вино!

Попробовать этот божественный, качественный, как всё швейцарское, напиток, можно фактически только в Швейцарии. И пить его лучше среди знаменитых виноградников Лаво, «закусывая» шикарными видами Женевского озера и французских Альп по другую его сторону!

Именно в таком месте мы с вами устроим пикник, а после, если захотите, отобедаем в одном из местных ресторанчиков и заглянем в один из погребов при винодельне.

Вы узнаете:

Почему на экспорт уходит только 1% швейцарского вина

Благодаря кому именно в этом живописном месте почти 1000 лет назад появились виноградники

Какой сорт винограда здесь самый популярный

Какой местный праздник стал первой швейцарской традицией, признанной ЮНЕСКО

Какие знаменитости жили на берегах Швейцарской Ривьеры (и как они жили!)

Организационные детали

До места начала прогулки мы добираемся поездом — самым быстрым, точным и правильным швейцарским видом транспорта. От Женевы — 40 мин, от Лозанны — 10 мин.

Пикник (бокал вина, сыр, швейцарский шоколад, виноград) включён в стоимость

Экскурсия проводится до середины октября

Дополнительные расходы