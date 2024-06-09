Все мы знаем про знаменитый швейцарский сыр и шоколад. А вот швейцарское вино совсем не на слуху.
Почему? Потому что практически всё, что швейцарцы производят, они выпивают сами! На экспорт уходит только 1%. Это автоматически делает местное вино уникальным. И во время нашей прогулки по виноградникам у вас будет возможность его попробовать!
Почему? Потому что практически всё, что швейцарцы производят, они выпивают сами! На экспорт уходит только 1%. Это автоматически делает местное вино уникальным. И во время нашей прогулки по виноградникам у вас будет возможность его попробовать!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пожалуй, это самая красивая локация на побережье Женевского озера. Прогулка здесь — настоящий рай для гедонистов. Мы будем бродить между виноградников, наслаждаться атмосферой, любоваться пейзажами и, конечно, пить вино!
Попробовать этот божественный, качественный, как всё швейцарское, напиток, можно фактически только в Швейцарии. И пить его лучше среди знаменитых виноградников Лаво, «закусывая» шикарными видами Женевского озера и французских Альп по другую его сторону!
Именно в таком месте мы с вами устроим пикник, а после, если захотите, отобедаем в одном из местных ресторанчиков и заглянем в один из погребов при винодельне.
Вы узнаете:
- Почему на экспорт уходит только 1% швейцарского вина
- Благодаря кому именно в этом живописном месте почти 1000 лет назад появились виноградники
- Какой сорт винограда здесь самый популярный
- Какой местный праздник стал первой швейцарской традицией, признанной ЮНЕСКО
- Какие знаменитости жили на берегах Швейцарской Ривьеры (и как они жили!)
Организационные детали
- До места начала прогулки мы добираемся поездом — самым быстрым, точным и правильным швейцарским видом транспорта. От Женевы — 40 мин, от Лозанны — 10 мин.
- Пикник (бокал вина, сыр, швейцарский шоколад, виноград) включён в стоимость
- Экскурсия проводится до середины октября
Дополнительные расходы
- Билет от вокзала Лозанны до места старта экскурсии— 5,80 франков в одну сторону
- Бокал вина в кафе/на винодельне — 5-7 франков
- Обед — около 100 франков
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Лозанне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hanna — ваш гид в Лозанне
Привет! Я Анна, и я влюблена в Швейцарию:) Как только я переехала сюда в 2022-м, сразу стала изучать маршруты, города, хайкинг-направления. И красота этой страны просто свела меня с ума. Швейцария —Задать вопрос
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