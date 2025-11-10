Приглашаю исследовать самый живописный некрополь Швейцарии, где покоятся Коко Шанель и другие знаменитые иностранцы. Один из главных лозаннских архитекторов работал над этим проектом половину жизни. Мы обязательно навестим его могилу и обсудим, достойна ли она создателя этого исторического парка. Погуляем по цветущим аллеям и обсудим важные философские вопросы.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Мы встретимся у входа в парк и поговорим об истории его строительства.
- Пройдём по аллеям, спроектированным одним из главных архитекторов Лозанны.
- Навестим места, где нашли последний покой Габриэль Шанель и Пьер де Кубертен.
- Увидим места захоронения многих любопытных персонажей.
Я расскажу
- Как сложились судьбы важных для Лозанны жителей и гостей.
- Каковы традиции захоронений в Швейцарии и именно на этом кладбище.
- Почему знаменитые иностранцы хотели быть похоронены именно здесь.
- Достиг ли главной цели проекта архитектор, отдавший работе над ним 30 лет.
Организационные детали
- Возраст детей — от 6 лет.
- По некрополю запрещено гулять с собаками.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа на кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лозанне
Привет! Я Юля из Лозанны, перевожу со швейцарского французского во всех смыслах этого выражения. Живу здесь более 15 лет. С удовольствием знакомлю с любимыми уголками города путешественников и любознательных местных. Мои экскурсии никогда не ограничиваются просто достопримечательностями — в них всегда есть неожиданные элементы. Мне очень нравится наблюдать, какие эмоции они вызывают у гостей.
