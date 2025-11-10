Юлия — ваш гид в Лозанне

Привет! Я Юля из Лозанны, перевожу со швейцарского французского во всех смыслах этого выражения. Живу здесь более 15 лет. С удовольствием знакомлю с любимыми уголками города путешественников и любознательных местных. Мои экскурсии никогда не ограничиваются просто достопримечательностями — в них всегда есть неожиданные элементы. Мне очень нравится наблюдать, какие эмоции они вызывают у гостей.