Люцерн в мини-группе за 120 минут

За 120 минут вы узнаете множество интересных и исторических фактов небольшого швейцарского города...

За 120 минут вы узнаете множество интересных и исторических фактов небольшого швейцарского города Люцерн и полюбуетесь на самые любопытные памятники архитектуры.
Люцерн в мини-группе за 120 минут
Люцерн в мини-группе за 120 минут
Люцерн в мини-группе за 120 минут
Люцерн в мини-группе за 120 минут
Люцерн в мини-группе за 120 минут
Люцерн в мини-группе за 120 минут

Что вы увидите 🤩

  • KKL концертный зал и музей современного искусства
  • Уникальные деревянные мосты украшенные картинами
  • Рыцарский дворец
  • Расписные дома и площади
  • Церковь Иезутов, где хранится облачение св. покровителя Швейцарии
  • Набережную с которой открываются виды на горы или поднимемся на смотровую площадку (доступно с апреля по конец октября)
  • Хофкирхе с которой связана одна из легенд о возникновении города
  • Памятник умирающему Льву

Что вы узнаете:

    Знаете ли вы, почему это католический, а не реформаторский кантон и наемничество основной источник дохода у местных в средневековье? Почему швейцарские гвардейцы более 500 лет служат Ватикану? А то, что на Люцернском озере имеется крупнейший в Европе флот колесных пароходов, слышали? Кого из великих привлекал город? Кто проживал на горе миллионеров где был снят один из эпизодов 007?

    Что вы увидите:

    • Мы увидим KKL концертный зал и музей современного искусства. Уникальные деревянные мосты украшенные картинами, Рыцарский дворец, расписные дома и площади, Церковь Иезутов, где хранится облачение св. покровителя Швейцарии. Набережную с которой открываются виды на горы или поднимемся на смотровую площадку (доступно с апреля по конец октября). Хофкирхе с которой связана одна из легенд о возникновении города и завершим у памятника умирающему Льву.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 5-7 человекДля группы 8-10 человекДля группы 2-4 человек
    Люцерн в мини-группе за 120 минут
    €35
    €30
    €40

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Работа гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Где начинаем и завершаем
    Начало: ж/д вокзал, Люцерн
    Завершение: у пямятника умирающему Льву
    Когда и сколько длится?
    Когда: По вторникам и четвергам в 13:30
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По вторникам и четвергам в 13:30

    Юлия С.
    Юлия С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Люцерна

    👥Групповые👣Пешком🔭Обзорные

    Еще несколько похожих предложений в Люцерне

    В сказочный город Люцерн
    Индивидуальная экскурсия
    5
    4
    250
    за 1-10 чел.
    В сказочный город Люцерн
    Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
    Ежедневная прогулка по Люцерну
    5
    2
    30
    за 1 чел.
    Ежедневная прогулка по Люцерну
    Узнать и полюбить город за 2 часа
    ежедневно в 15:00
    Идиллический Люцерн
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    2ч 30м
    200
    за 1-10 чел.
    Идиллический Люцерн
    Знаковые места и тайные уголки самого красивого города Швейцарии на душевной обзорной экскурсии

    Юлия С. проводит ещё 2 экскурсии

    Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
    Индивидуальная экскурсия
    425
    за 1-5 чел.
    Гора миллионеров Бюргеншток и круиз по озеру Люцерна
    Отличный маршрут для тех кто хочет разнообразить пешие городские прогулки и для пожилых или людей с...
    По договоренности
    Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
    Индивидуальная экскурсия
    160
    за 1-5 чел.
    Люцерн - колыбель Швейцарской конфедерации
    Благодаря туризму город Люцерн очень изменился
    По договоренности с туристом
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Люцерне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Люцерне
    🇨🇭