Что вы узнаете:

Знаете ли вы, почему это католический, а не реформаторский кантон и наемничество основной источник дохода у местных в средневековье? Почему швейцарские гвардейцы более 500 лет служат Ватикану? А то, что на Люцернском озере имеется крупнейший в Европе флот колесных пароходов, слышали? Кого из великих привлекал город? Кто проживал на горе миллионеров где был снят один из эпизодов 007?

Что вы увидите:

Мы увидим KKL концертный зал и музей современного искусства. Уникальные деревянные мосты украшенные картинами, Рыцарский дворец, расписные дома и площади, Церковь Иезутов, где хранится облачение св. покровителя Швейцарии. Набережную с которой открываются виды на горы или поднимемся на смотровую площадку (доступно с апреля по конец октября). Хофкирхе с которой связана одна из легенд о возникновении города и завершим у памятника умирающему Льву.

Важная информация: