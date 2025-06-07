Волшебные жители Люцерна нуждаются в помощи! Город снова в опасности из-за пробуждения жутких ящеров.Участники квеста должны проявить смекалку и креативность, чтобы раскрыть тайны древних фонтанов и усыпить драконов.Пройдя через живописные

уголки старого города, такие как Мост Капелльбрюкке и Вайнмаркт, вы узнаете, почему фонтаны играли важную роль, и как необычно лечились жители 600 лет назад. Получив файл с инструкциями, вы сможете самостоятельно выбрать время для прохождения и погрузиться в атмосферу приключений. Подходит для группы до 6 человек

Ваш гид в Люцерне

Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание квеста

Вы получили письмо от волшебных жителей Люцерна. Когда-то они освободили город от драконов, но ящеры снова угрожают округе.

Спасая город, вы узнаете исторические факты и легенды о Люцерне. Задания квеста разнообразны, для каждого есть инструкции по выполнению.

Вам предстоит посетить живописные уголки старого города:

Мост Капелльбрюкке

Вайнмаркт

Корнмаркт

Мюленплатц

Мост Шпройербрюке

Старинную аптеку

И другие загадочные места

А ещё вы:

познакомитесь с символом знаменитого карнавала в Люцерне

разберётесь, почему фонтаны играли в городе такую важную роль

узнаете, как необычно лечились жители 600 лет назад

Организационные детали