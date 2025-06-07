Волшебные жители Люцерна нуждаются в помощи! Город снова в опасности из-за пробуждения жутких ящеров.
Участники квеста должны проявить смекалку и креативность, чтобы раскрыть тайны древних фонтанов и усыпить драконов.
Пройдя через живописные
6 причин купить этот квест
- 🗺️ Увлекательное путешествие по Люцерну
- 🐉 Интересные задания и загадки
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🎭 Знакомство с культурой и традициями
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📅 Гибкий график прохождения
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Мост Капелльбрюкке
- Вайнмаркт
- Корнмаркт
- Мюленплатц
- Мост Шпройербрюке
- Старинная аптека
Описание квеста
Вы получили письмо от волшебных жителей Люцерна. Когда-то они освободили город от драконов, но ящеры снова угрожают округе.
Спасая город, вы узнаете исторические факты и легенды о Люцерне. Задания квеста разнообразны, для каждого есть инструкции по выполнению.
Вам предстоит посетить живописные уголки старого города:
- Мост Капелльбрюкке
- И другие загадочные места
А ещё вы:
- познакомитесь с символом знаменитого карнавала в Люцерне
- разберётесь, почему фонтаны играли в городе такую важную роль
- узнаете, как необычно лечились жители 600 лет назад
Организационные детали
- После оплаты вы получите файл с инструкцией и материалами квеста. Распечатайте его (либо используйте планшет с возможностью рисовать в PDF-файле)
- Возьмите с собой маленькую пустую бутылку для воды и цветные карандаши
- Время прохождения вы выбираете самостоятельно
- Квест подойдёт для 1–6 путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от главного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Люцерне
Привет! Меня зовут Алина. Уже больше 10 лет я живу в Швейцарии, и именно здесь мои увлечения историей, культурой и квестами объединились в одно захватывающее дело. Со своим педагогическим опытомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
7 июн 2025
Это было волшебно!
Драконы, история, старый город.
Алина так здорово рассказывает и увлекает и взрослых и даже маленьких детей, что мы все ходили с открытыми ртами. Дети не видели ни игрушек в витринах магазинов, ни мороженого в киосках - только следовали теме.
Э
Эллина
5 мая 2025
Нам понравился квест,
проходили часа 3, но было весело всем.
С
Светлана
21 янв 2025
Я прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держал в напряжении с самого начала до конца. Все задания были продуманы до мелочей —
Входит в следующие категории Люцерна
