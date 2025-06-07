Мои заказы

Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»

Увлекательная квест-экскурсия по Люцерну ждёт вас! Раскройте тайны фонтанов, спасите город от ящеров и узнайте удивительные факты о его истории
Волшебные жители Люцерна нуждаются в помощи! Город снова в опасности из-за пробуждения жутких ящеров.

Участники квеста должны проявить смекалку и креативность, чтобы раскрыть тайны древних фонтанов и усыпить драконов.

Пройдя через живописные
читать дальше

уголки старого города, такие как Мост Капелльбрюкке и Вайнмаркт, вы узнаете, почему фонтаны играли важную роль, и как необычно лечились жители 600 лет назад.

Получив файл с инструкциями, вы сможете самостоятельно выбрать время для прохождения и погрузиться в атмосферу приключений. Подходит для группы до 6 человек

5
3 отзыва

6 причин купить этот квест

  • 🗺️ Увлекательное путешествие по Люцерну
  • 🐉 Интересные задания и загадки
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🎭 Знакомство с культурой и традициями
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📅 Гибкий график прохождения
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»© Алина
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»© Алина
Квест-экскурсия без гида «Тайны фонтанов Люцерна»© Алина
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Мост Капелльбрюкке
  • Вайнмаркт
  • Корнмаркт
  • Мюленплатц
  • Мост Шпройербрюке
  • Старинная аптека

Описание квеста

Вы получили письмо от волшебных жителей Люцерна. Когда-то они освободили город от драконов, но ящеры снова угрожают округе.

Спасая город, вы узнаете исторические факты и легенды о Люцерне. Задания квеста разнообразны, для каждого есть инструкции по выполнению.

Вам предстоит посетить живописные уголки старого города:

  • Мост Капелльбрюкке
  • Вайнмаркт
  • Корнмаркт
  • Мюленплатц
  • Мост Шпройербрюке
  • Старинную аптеку
  • И другие загадочные места

А ещё вы:

  • познакомитесь с символом знаменитого карнавала в Люцерне
  • разберётесь, почему фонтаны играли в городе такую важную роль
  • узнаете, как необычно лечились жители 600 лет назад

Организационные детали

  • После оплаты вы получите файл с инструкцией и материалами квеста. Распечатайте его (либо используйте планшет с возможностью рисовать в PDF-файле)
  • Возьмите с собой маленькую пустую бутылку для воды и цветные карандаши
  • Время прохождения вы выбираете самостоятельно
  • Квест подойдёт для 1–6 путешественников

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от главного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид в Люцерне
Привет! Меня зовут Алина. Уже больше 10 лет я живу в Швейцарии, и именно здесь мои увлечения историей, культурой и квестами объединились в одно захватывающее дело. Со своим педагогическим опытом
читать дальше

с детьми и взрослыми я особенно хорошо понимаю, как важно увлекать, открывая мир знаний через игру. Мне близка идея вытащить детей из виртуальной реальности и показать им, что реальный мир полон удивительных открытий. Теперь моя цель — подарить каждому участнику не только увлекательное приключение, но и вдохновение открыть для себя историю и культуру по-новому. Присоединяйтесь, чтобы исследовать Швейцарию и Люцерн вместе со мной!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Вероника
7 июн 2025
Это было волшебно!
Драконы, история, старый город.
Алина так здорово рассказывает и увлекает и взрослых и даже маленьких детей, что мы все ходили с открытыми ртами. Дети не видели ни игрушек в витринах магазинов, ни мороженого в киосках - только следовали теме.
Э
Эллина
5 мая 2025
Нам понравился квест,
проходили часа 3, но было весело всем.
С
Светлана
21 янв 2025
Я прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держал в напряжении с самого начала до конца. Все задания были продуманы до мелочей —
читать дальше

загадки, головоломки и исторические факты позволяли не только весело провести время, но и углубиться в историю города. Интересные и необычные способы подачи информации сделали каждый этап увлекательным. Прогулка по Люцерну с такой экскурсией — это не просто осмотр достопримечательностей, а настоящая игра, которая дает возможность узнать город с совершенно другой стороны. Рекомендую всем, кто хочет сочетать активный отдых с познавательным туризмом!

Я прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держалЯ прошла квест-экскурсию по Люцерну, и это было невероятное впечатление! Маршрут легко ориентируемый, а квест держал

Входит в следующие категории Люцерна

Похожие экскурсии из Люцерна

Идиллический Люцерн
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Идиллический Люцерн: Прогулка по старинным улочкам и мостам
Погружение в атмосферу Люцерна: старинные улочки, архитектурные детали, мосты и скульптуры. Узнайте о жизни известных писателей и современных традициях города
Начало: У Центрального вокзала
13 ноя в 14:30
14 ноя в 14:30
€225 за всё до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Люцерна
Прогулка по Люцерну: уютные площади, старинные фрески, деревянный мост и живописные виды. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Свидание с Люцерном каждый день
Пешая
2 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Люцерну: старинные улочки и местные деликатесы
За два часа вы познакомитесь с Люцерном, его историей и культурой. Прогулка по старинным улочкам, фрески на стенах домов и белоснежные лебеди ждут вас
Начало: У панорамы Бурбаки
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 ноя в 15:15
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Люцерне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Люцерне