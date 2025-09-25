Мои заказы

Активности – экскурсии в Цюрихе

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Цюрихе на русском языке, цены от €176, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Счастливый день в Цюрихе
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€599 за всё до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
10%
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€176€195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    25 сентября 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Провела отличный день! Спасибо большое за экскурсию! Швейцария в моем сердце ♥️
    Провела отличный день! Спасибо большое за экскурсию! Швейцария в моем сердце ♥️
  • С
    Сергей
    6 июля 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Благодарю за 2 интересных экскурсии по Швейцарии, было интересно и познавательно
  • D
    Dmitry
    5 июля 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Супер экскурсия, отличный маршрут, отличный рассказ и лучший гид в Швейцарии ☺️
    Супер экскурсия, отличный маршрут, отличный рассказ и лучший гид в Швейцарии ☺️
  • Д
    Данил
    30 мая 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Юлия прекрасный гид, очень интересно рассказывает. Маршрут с потрясающими видами, огромное спасибо за проведенное время!
    Юлия прекрасный гид, очень интересно рассказывает. Маршрут с потрясающими видами, огромное спасибо за проведенное время!
  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    отличная поездка! очень красивые места - деревня, озеро, городки вокруг. очень рекомендую!
    отличная поездка! очень красивые места - деревня, озеро, городки вокруг. очень рекомендую!
  • E
    Elena
    7 декабря 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Прекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
    Прекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
  • А
    Александр
    8 ноября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Отличный формат экскурсии, действительно того стоит)
    Гид Юлия отлично проводит экскурсию, много интересного расскажет, время пролетает незаметно) впечатлений море)
    Отличный формат экскурсии, действительно того стоит)
  • Е
    Елена
    7 ноября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами, музыкальными коровками и кристально
    читать дальше

    чистыми водопадами.

    Юлия оказалась замечательным гидом: она не только прекрасно знала историю и культуру региона, но и умела делиться своим восторгом от природы и любовью к этим местам. Все было максимально комфортно и душевно ❤️Мы прогуливались по живописным тропам, окружённым зелеными лугами и величественными горами, где цветы распускались во всей своей красе, а в воздухе витал свежий альпийский аромат.
    Под конец экскурсии мы заехали в очень красивый Resort с живописными видами с горы и пообедали там❤️
    Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание вернуться снова. Если вы ищете идеальный способ узнать о настоящей Швейцарии и насладиться ее природными чудесами, я настоятельно рекомендую экскурсию с Юлией! Это было просто потрясающе!

    Это та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Юлия, все было замечательно! Спасибо огромное!
  • В
    Валерия
    8 сентября 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Огромное спасибо за атмосферную экскурсию!)) Ездили с Юлией в долину водопадов Бернское нагорье, пейзажи невероятные! 😍 В Швейцарии первый раз
    читать дальше

    и решили взять экскурсию, чтобы увидеть это место)) Юлия прекрасный гид, узнали много о жизни местных, попробовали местные блюда и сделали красивые фото) на обратном пути заехали в живописный городок Тун и прогулялись по улочкам!) спасибо за прекрасно проведенный день! ☺️

    Огромное спасибо за атмосферную экскурсию!)) Ездили с Юлией в долину водопадов Бернское нагорье, пейзажи невероятные! 😍
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Из Цюриха - в долину водопадов
    отличный день: увлекательно, доступно, красиво и все на релаксе:) Отличный гид, который может найти ответ на любой вопрос, быстро адаптирует
    читать дальше

    маршрут под погоду, запросы и возможности туристов. Я и два подростка в полном восторге❤️ РЕКОМЕНДУЮ! Мы обязательно вернемся и вместе с Юлией откроем новые стороны Швейцарии

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. В сказочный город Люцерн из Цюриха
  2. Счастливый день в Цюрихе
  3. Пешком по центру Цюриха
  4. Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
  5. Цюрих - путешествие во времени
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 176 до 599 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Активности», 189 ⭐ отзывов, цены от €176. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль