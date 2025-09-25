Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
12 дек в 10:00
15 дек в 15:00
€218 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
14 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€599 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€176
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника25 сентября 2025Из Цюриха - в долину водопадовПровела отличный день! Спасибо большое за экскурсию! Швейцария в моем сердце ♥️
- ССергей6 июля 2025Из Цюриха - в долину водопадовБлагодарю за 2 интересных экскурсии по Швейцарии, было интересно и познавательно
- DDmitry5 июля 2025Из Цюриха - в долину водопадовСупер экскурсия, отличный маршрут, отличный рассказ и лучший гид в Швейцарии ☺️
- ДДанил30 мая 2025Из Цюриха - в долину водопадовЮлия прекрасный гид, очень интересно рассказывает. Маршрут с потрясающими видами, огромное спасибо за проведенное время!
- ААнастасия29 марта 2025Из Цюриха - в долину водопадовотличная поездка! очень красивые места - деревня, озеро, городки вокруг. очень рекомендую!
- EElena7 декабря 2024Из Цюриха - в долину водопадовПрекрасно отдохнули,показали интересные места. Все экскурсия пролетела не заметно,спасибо Юлии помогла с размещением в отель,отдельное спасибо
- ААлександр8 ноября 2024Из Цюриха - в долину водопадовОтличный формат экскурсии, действительно того стоит)
Гид Юлия отлично проводит экскурсию, много интересного расскажет, время пролетает незаметно) впечатлений море)
- ЕЕлена7 ноября 2024Из Цюриха - в долину водопадовЭто та самая Швейцария, о которой мечтают многие — с ее потрясающими альпийскими лугами, величественными горами, музыкальными коровками и кристально
- ЕЕкатерина7 октября 2024Из Цюриха - в долину водопадовЮлия, все было замечательно! Спасибо огромное!
- ВВалерия8 сентября 2024Из Цюриха - в долину водопадовОгромное спасибо за атмосферную экскурсию!)) Ездили с Юлией в долину водопадов Бернское нагорье, пейзажи невероятные! 😍 В Швейцарии первый раз
- ЮЮлия9 июля 2024Из Цюриха - в долину водопадовотличный день: увлекательно, доступно, красиво и все на релаксе:) Отличный гид, который может найти ответ на любой вопрос, быстро адаптирует
