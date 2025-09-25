читать дальше

чистыми водопадами.



Юлия оказалась замечательным гидом: она не только прекрасно знала историю и культуру региона, но и умела делиться своим восторгом от природы и любовью к этим местам. Все было максимально комфортно и душевно ❤️Мы прогуливались по живописным тропам, окружённым зелеными лугами и величественными горами, где цветы распускались во всей своей красе, а в воздухе витал свежий альпийский аромат.

Под конец экскурсии мы заехали в очень красивый Resort с живописными видами с горы и пообедали там❤️

Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание вернуться снова. Если вы ищете идеальный способ узнать о настоящей Швейцарии и насладиться ее природными чудесами, я настоятельно рекомендую экскурсию с Юлией! Это было просто потрясающе!