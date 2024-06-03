1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Начало: мост Мюнстербрюкке
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 08:30
12 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
Начало: На главном вокзале
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Начало: У ангела на жд вокзале или в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Инстаграмный Цюрих. Идеально для тех, кто в городе на 1 день
Начало: В центре города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Аудиогид
1 день
Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»
Начало: Площадь Парадеплац в Цюрихе
Расписание: Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr3 июня 2024Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
- ИИлья3 июня 2024На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
- ЕЕвгений30 мая 2024Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Совершила великолепную прогулку с Юлией по Цюриху. Познавательно, содержательно и увлекательно. Посетили старый город и прошлись по Банхофштрассе. Юлия показала знаковые места, рассказала про местные рестораны и предложила идеи для дальнейшего отдыха в Цюрихе. Рекомендую
- MMila9 апреля 2024Все супер! Большое спасибо) Юлия интересный рассказчик и добрый, приятный человек 🫶🏻
- DDarja9 апреля 2024Хоть я сама и не смогла принять участие в эксурсии, так как именно в этот день разболелась, но мои родственники
- ТТатьяна7 апреля 2024Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
- ММария7 апреля 2024Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию! Всё продуманно) Буду рекомендовать знакомым и друзьям)
- ДДарья5 апреля 2024Отлично провели время на экскурсии. С Лианой было супер комфортно, она обладает хорошими знаниями, при этом может увлекательно их подать, очень веселая, при этом деликатная. Нам очень понравилась Швейцария и, конечно же, экскурсия. Рекомендую!
- ЕЕлена4 апреля 2024Огромное спасибо Лиане за прекрасную экскурсию. Очень милый, доброжелательный и эрудированный человек. Нам всем очень понравилось, включая вредных подростков. . Не омрачил даже дождь. В следующий приезд обязательно обратимся к Лиане снова.
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июне 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 10 до 380. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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