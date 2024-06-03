Индивидуальные экскурсии в Цюрихе с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Цюрихе на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Лицо» и легенды Цюриха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Начало: мост Мюнстербрюкке
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
200 за всё до 6 чел.
Счастливый день в Цюрихе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 08:30
12 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Цюриха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
Начало: На главном вокзале
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Цюрих - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Индивидуальная
2 часа
Цюрих - один из самых дорогих городов мира
Начало: У ангела на жд вокзале или в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Инстаграмный Цюрих. Идеально для тех, кто в городе на 1 день
Фотопрогулка
3 часа
Инстаграмный Цюрих. Идеально для тех, кто в городе на 1 день
Начало: В центре города
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
Расписание: Ежедневно в 11:00
180 за экскурсию
Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»
Аудиогид
1 день
Аудиогид «Ведьмы и палачи Цюриха»
Начало: Площадь Парадеплац в Цюрихе
Расписание: Аудиогид можно забронировать на любой день и на любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    3 июня 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Пешком по центру Цюриха
    На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Счастливый день в Цюрихе
    Совершила великолепную прогулку с Юлией по Цюриху. Познавательно, содержательно и увлекательно. Посетили старый город и прошлись по Банхофштрассе. Юлия показала знаковые места, рассказала про местные рестораны и предложила идеи для дальнейшего отдыха в Цюрихе. Рекомендую
  • M
    Mila
    9 апреля 2024
    Счастливый день в Цюрихе
    Все супер! Большое спасибо) Юлия интересный рассказчик и добрый, приятный человек 🫶🏻
  • D
    Darja
    9 апреля 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Хоть я сама и не смогла принять участие в эксурсии, так как именно в этот день разболелась, но мои родственники
    читать дальше

    остались в восторге от экскурсии с Алексеем. Совершенно чудесная прогулка с вагоном интересной нетривиальной информации о Цюрихе. Однозначно рекомендую Алексея как интересного гида по Цюриху. Благодарим!

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
  • М
    Мария
    7 апреля 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию! Всё продуманно) Буду рекомендовать знакомым и друзьям)
  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Отлично провели время на экскурсии. С Лианой было супер комфортно, она обладает хорошими знаниями, при этом может увлекательно их подать, очень веселая, при этом деликатная. Нам очень понравилась Швейцария и, конечно же, экскурсия. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    4 апреля 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Огромное спасибо Лиане за прекрасную экскурсию. Очень милый, доброжелательный и эрудированный человек. Нам всем очень понравилось, включая вредных подростков. . Не омрачил даже дождь. В следующий приезд обязательно обратимся к Лиане снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Индивидуальные»

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  1. «Лицо» и легенды Цюриха
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  3. В сказочный город Люцерн из Цюриха
  4. Пешком по центру Цюриха
  5. Цюрих - путешествие во времени
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июне 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 10 до 380. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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