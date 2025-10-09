Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСчастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€232 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Было очень душевно и интересно - скорее, как побывали в гостях!
Начало: мост Мюнстербрюкке
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
27 окт в 10:00
28 окт в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
