Групповая
до 15 чел.
Из Цюриха - в гости к оленям
Погрузитесь в мир оленей сика, узнайте об их значении в культуре и мифах. Насладитесь общением с природой и получите уникальные впечатления
Начало: В Tierpark Waltenschwil
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 авг в 15:15
€50 за человека
Групповая
Групповая экскурсия по историческому Цюриху
Погрузитесь в атмосферу Цюриха, любуясь его историческими зданиями и живописными видами на реку Лиммат. Откройте для себя уникальные места
Начало: Https://maps. app. goo. gl/NWssiY1nRhAktG6d6 Zuric...
6 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июля 2025Замечательная экскурсия с прекрасной Люсинэ! Очень рекомендуем. Понравилось все - маршрут с огромным количеством локаций, микс увлекательных историй от прошлого до настоящего. Люсинэ обаятельная и профессионал своего дела.
- ИИрина15 июня 2025Посетили экскурсию с Люсинэ. Получили заряд положительных эмоций. Много интересной и необычной информации. Очень энергичная экскурсия! Гуляли часа 4.
- ЕЕкатерина10 июня 2025Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌
- ССветлана1 июня 2025Экскурсия была великолепной! Огромное спасибо гиду Лусине. Приятная речь, яркие увлекательные и неутомительные рассказы - ровно столько, сколько нужно, чтобы врезаться в память надолго. Остались очень яркие впечатления о Цюрихе благодаря нашему замечательному экскурсоводу❤️
- ЕЕлена29 мая 2025Абсолютно потрясающая гид Люсинэ! Вместо двух часов прогуляли 4 и прогуляли бы еще столько же - настолько быстро пролетело время. Спасибо большое!
- ААнна8 мая 2025Побывала на экскурсии по Сика — это было настоящее путешествие в мир оленей! Гид Ольга рассказала столько интересного про Сика.
- ООльга29 апреля 2025Экскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в Цюрихе.
- ААнна17 апреля 2025Экскурсия с Владимиром прошла замечательно, в непринужденной обстановке, в дружеском общении и незаметно по времени пролетело много часов приятной и
- ЛЛилия8 апреля 2025Экскурсия отличная! Гид Владимир много знает про Цюрих и его историю. Рассказал нам много интересного и рассказал про места, которые можно самим посетить. Только положительные впечатления! Всем советую!!
- VVenera30 марта 2025Спасибо большое за экскурсию Владимиру! Очень внимательный и добрый человек. Неспешная прогулка по городу заняло почти 4 часа.
- ДДенис26 марта 2025Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут по главным историческим точкам
- ИИрина16 марта 2025Спасибо Владимиру за отличную экскурсию по Цюриху! Наша пешеходная экскурсия была запланирована на 2 часа, а продлилась все 3 часа,
- ЭЭлина14 марта 2025Замечательная экскурсовод Люсин провела по основным историческим местам, ответила на все интересующие вопросы и сделала массу замечательных фотографий. По ходу
- ВВиктория14 марта 2025Прекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушать, что мы незаметном, как
- SSergey9 марта 2025Владимир очень интересно и своеобразно рассказал о Цюрихе. Экскурсия очень понравилось. Продлилась на два часа, а все четыре!!!! Рекомендую
- ДДИЛЯРА24 февраля 2025Экскурсию в Цюрихе проводила Люсинэ. Не смотря на холодную и пасмурную погоду, прогулка прошла ярко. Отличный маршрут, приветливый и открытый гид скрасили наше впечатление от мрачного Цюриха. Благодарим за прекрасно проведенное время!
- ММеруерт23 февраля 2025Спасибо гиду Владимиру, что прогулка по достопримечательностям города прошла так интересна и увлекательно.
- ЕЕлена20 февраля 2025Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию по Цюриху. Экскурсоводу Владимиру отдельная благодарность!!! Он настоящий профессионал!! И замечательный человек!!
- ООксана19 января 2025Большое спасибо Владимиру, он не только замечательный гид, но и добрый человек, дал много полезных рекомендаций, благодаря которым, мое путешествие
- ННаталья16 января 2025Первый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые места, узнали лайфхаки и места,
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в августе 2025
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