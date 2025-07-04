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Групповые экскурсии Цюриха

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Цюрихе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Цюриха - в гости к оленям (без трансфера)
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Из Цюриха - в гости к оленям
Погрузитесь в мир оленей сика, узнайте об их значении в культуре и мифах. Насладитесь общением с природой и получите уникальные впечатления
Начало: В Tierpark Waltenschwil
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 13:00 и 15:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€50 за человека
Свидание с Цюрихом каждый день
Пешая
2 часа
65 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по главным достопримечательностям Цюриха
Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 авг в 15:15
€50 за человека
Обзорная по Цюриху
2 часа
Групповая
Групповая экскурсия по историческому Цюриху
Погрузитесь в атмосферу Цюриха, любуясь его историческими зданиями и живописными видами на реку Лиммат. Откройте для себя уникальные места
Начало: Https://maps. app. goo. gl/NWssiY1nRhAktG6d6 Zuric...
6 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Замечательная экскурсия с прекрасной Люсинэ! Очень рекомендуем. Понравилось все - маршрут с огромным количеством локаций, микс увлекательных историй от прошлого до настоящего. Люсинэ обаятельная и профессионал своего дела.
  • И
    Ирина
    15 июня 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Посетили экскурсию с Люсинэ. Получили заряд положительных эмоций. Много интересной и необычной информации. Очень энергичная экскурсия! Гуляли часа 4.
  • Е
    Екатерина
    10 июня 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌
    Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌
  • С
    Светлана
    1 июня 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Экскурсия была великолепной! Огромное спасибо гиду Лусине. Приятная речь, яркие увлекательные и неутомительные рассказы - ровно столько, сколько нужно, чтобы врезаться в память надолго. Остались очень яркие впечатления о Цюрихе благодаря нашему замечательному экскурсоводу❤️
  • Е
    Елена
    29 мая 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Абсолютно потрясающая гид Люсинэ! Вместо двух часов прогуляли 4 и прогуляли бы еще столько же - настолько быстро пролетело время. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    8 мая 2025
    Из Цюриха - в гости к оленям (без трансфера)
    Побывала на экскурсии по Сика — это было настоящее путешествие в мир оленей! Гид Ольга рассказала столько интересного про Сика.
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    До экскурсии я даже не знала, что Сика — это и есть пятнистый олень, а благородный олень это совершенной другой вид:) Атмосфера была очень тёплая и уютная, лёгкий поход, чаёк, природа — всё как надо. Чувствовала себя как на прогулке в кругу друзей. Спасибо огромное! Очень советую🤩

  • О
    Ольга
    29 апреля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Экскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в Цюрихе.
    Экскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в ЦюрихеЭкскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в Цюрихе
  • А
    Анна
    17 апреля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Экскурсия с Владимиром прошла замечательно, в непринужденной обстановке, в дружеском общении и незаметно по времени пролетело много часов приятной и
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    познавательной прогулки. Для первого знакомства с городом - отличный вариант. Сразу появилось представление об улицах, куда идти и что смотреть. С удовольствием прошлись на следующий день по тем же местам, но уже с остановками, заходами в церкви и музеи, и полным осознанием, где мы. Владимир очень добрый душевный экскурсовод с большим опытом. Никуда не спешит, не суетится, это располагает. Дочке 12 лет было интересно его слушать, на удивление всю экскурсию была прикована к рассказам этого местного жителя.
    Свидание с Цюрихом свершилось! Спасибо Владимиру!

  • Л
    Лилия
    8 апреля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Экскурсия отличная! Гид Владимир много знает про Цюрих и его историю. Рассказал нам много интересного и рассказал про места, которые можно самим посетить. Только положительные впечатления! Всем советую!!
  • V
    Venera
    30 марта 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Спасибо большое за экскурсию Владимиру! Очень внимательный и добрый человек. Неспешная прогулка по городу заняло почти 4 часа.
  • Д
    Денис
    26 марта 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут по главным историческим точкам
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    и по уютным местечкам, которые легко можно было бы пройти мимо. Гид интересно рассказала нам про современную жизнь и про особенности отношения к жизни швейцарцев. Рассказ был с юмором, очень увлекательным, живым, ярким, без сухой зубрёжки. Мы узнали намного больше, чем ожидали! Кроме самой прогулки, мы успели подержаться за ручки масонской ложи, посидели в кабарэ, в котором сидел ленин, зашли в самый старинный отель города. По рекомендации Люсинэ попробовали какао, лимонад и поели в ресторане. Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем!

    Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрутОгромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
  • И
    Ирина
    16 марта 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Спасибо Владимиру за отличную экскурсию по Цюриху! Наша пешеходная экскурсия была запланирована на 2 часа, а продлилась все 3 часа,
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    была насыщена интересной информацией и фактами, произвела большое впечатление. Чтобы понять Цюрих, нужно обязательно окунуться в атмосферу этого города, с помощью Владимира удалось понять колорит и менталитет швейцарцев.

  • Э
    Элина
    14 марта 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Замечательная экскурсовод Люсин провела по основным историческим местам, ответила на все интересующие вопросы и сделала массу замечательных фотографий. По ходу
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    экскурсии также дала рекомендации
    самых вкусных и интересных мест к самостотельному посещению. Очень благодарна за такое знакомство с городом. Советую этого гида, у нее чудесная энергетика.

  • В
    Виктория
    14 марта 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Прекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушать, что мы незаметном, как
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    пролетели не 2, а 3 часа экскурсии! 🔥🔥🔥 А еще Владимир очень отзывчивый и максимально подробно и интересно отвечал на все вопросы!

    Прекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушатьПрекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушатьПрекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушатьПрекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушать
  • S
    Sergey
    9 марта 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Владимир очень интересно и своеобразно рассказал о Цюрихе. Экскурсия очень понравилось. Продлилась на два часа, а все четыре!!!! Рекомендую
  • Д
    ДИЛЯРА
    24 февраля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Экскурсию в Цюрихе проводила Люсинэ. Не смотря на холодную и пасмурную погоду, прогулка прошла ярко. Отличный маршрут, приветливый и открытый гид скрасили наше впечатление от мрачного Цюриха. Благодарим за прекрасно проведенное время!
  • М
    Меруерт
    23 февраля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Спасибо гиду Владимиру, что прогулка по достопримечательностям города прошла так интересна и увлекательно.
  • Е
    Елена
    20 февраля 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию по Цюриху. Экскурсоводу Владимиру отдельная благодарность!!! Он настоящий профессионал!! И замечательный человек!!
  • О
    Оксана
    19 января 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Большое спасибо Владимиру, он не только замечательный гид, но и добрый человек, дал много полезных рекомендаций, благодаря которым, мое путешествие
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    получилось незабываемым. Экскурсия пролетела как одно мгновение, Владимир хорошо знает город и его историю, и щедро делится информацией. С большой благодарностью к этой встрече

    Большое спасибо Владимиру, он не только замечательный гид, но и добрый человек, дал много полезных рекомендацийБольшое спасибо Владимиру, он не только замечательный гид, но и добрый человек, дал много полезных рекомендаций
  • Н
    Наталья
    16 января 2025
    Свидание с Цюрихом каждый день
    Первый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые места, узнали лайфхаки и места,
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    куда самостоятельно сходить, купили не типичный шоколад. Было очень комфортно, весело, легко и безумно интересно! Обязательно вернусь еще раз в этот город и точно попрошу экскурсию по другому маршруту! Спасибо за прекрасную прогулку и погружение!

    Первый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые местаПервый раз в Цюрихе и полное погружение. Как же он прекрасен! Мы посетили все топовые места

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Групповые»

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  1. Из Цюриха - в гости к оленям (без трансфера)
  2. Свидание с Цюрихом каждый день
  3. Обзорная по Цюриху
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в августе 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 50. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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