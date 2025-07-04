М Марина Свидание с Цюрихом каждый день Замечательная экскурсия с прекрасной Люсинэ! Очень рекомендуем. Понравилось все - маршрут с огромным количеством локаций, микс увлекательных историй от прошлого до настоящего. Люсинэ обаятельная и профессионал своего дела.

И Ирина Свидание с Цюрихом каждый день Посетили экскурсию с Люсинэ. Получили заряд положительных эмоций. Много интересной и необычной информации. Очень энергичная экскурсия! Гуляли часа 4.

Е Екатерина Свидание с Цюрихом каждый день Огромная благодарность Владимиру за экскурсию! Всё было супер, а главное детям тоже понравилось! Рекомендую👌

С Светлана Свидание с Цюрихом каждый день Экскурсия была великолепной! Огромное спасибо гиду Лусине. Приятная речь, яркие увлекательные и неутомительные рассказы - ровно столько, сколько нужно, чтобы врезаться в память надолго. Остались очень яркие впечатления о Цюрихе благодаря нашему замечательному экскурсоводу❤️

Е Елена Свидание с Цюрихом каждый день Абсолютно потрясающая гид Люсинэ! Вместо двух часов прогуляли 4 и прогуляли бы еще столько же - настолько быстро пролетело время. Спасибо большое!

А Анна Из Цюриха - в гости к оленям (без трансфера) читать дальше До экскурсии я даже не знала, что Сика — это и есть пятнистый олень, а благородный олень это совершенной другой вид:) Атмосфера была очень тёплая и уютная, лёгкий поход, чаёк, природа — всё как надо. Чувствовала себя как на прогулке в кругу друзей. Спасибо огромное! Очень советую🤩 Побывала на экскурсии по Сика — это было настоящее путешествие в мир оленей! Гид Ольга рассказала столько интересного про Сика.

О Ольга Свидание с Цюрихом каждый день Экскурсия огонь! Много мелочей, которым стоит уделить внимание, если вы первый раз в Цюрихе.

А Анна Свидание с Цюрихом каждый день читать дальше познавательной прогулки. Для первого знакомства с городом - отличный вариант. Сразу появилось представление об улицах, куда идти и что смотреть. С удовольствием прошлись на следующий день по тем же местам, но уже с остановками, заходами в церкви и музеи, и полным осознанием, где мы. Владимир очень добрый душевный экскурсовод с большим опытом. Никуда не спешит, не суетится, это располагает. Дочке 12 лет было интересно его слушать, на удивление всю экскурсию была прикована к рассказам этого местного жителя.

Свидание с Цюрихом свершилось! Спасибо Владимиру! Экскурсия с Владимиром прошла замечательно, в непринужденной обстановке, в дружеском общении и незаметно по времени пролетело много часов приятной и

Л Лилия Свидание с Цюрихом каждый день Экскурсия отличная! Гид Владимир много знает про Цюрих и его историю. Рассказал нам много интересного и рассказал про места, которые можно самим посетить. Только положительные впечатления! Всем советую!!

V Venera Свидание с Цюрихом каждый день Спасибо большое за экскурсию Владимиру! Очень внимательный и добрый человек. Неспешная прогулка по городу заняло почти 4 часа.

Д Денис Свидание с Цюрихом каждый день читать дальше и по уютным местечкам, которые легко можно было бы пройти мимо. Гид интересно рассказала нам про современную жизнь и про особенности отношения к жизни швейцарцев. Рассказ был с юмором, очень увлекательным, живым, ярким, без сухой зубрёжки. Мы узнали намного больше, чем ожидали! Кроме самой прогулки, мы успели подержаться за ручки масонской ложи, посидели в кабарэ, в котором сидел ленин, зашли в самый старинный отель города. По рекомендации Люсинэ попробовали какао, лимонад и поели в ресторане. Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем! Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут по главным историческим точкам

И Ирина Свидание с Цюрихом каждый день читать дальше была насыщена интересной информацией и фактами, произвела большое впечатление. Чтобы понять Цюрих, нужно обязательно окунуться в атмосферу этого города, с помощью Владимира удалось понять колорит и менталитет швейцарцев. Спасибо Владимиру за отличную экскурсию по Цюриху! Наша пешеходная экскурсия была запланирована на 2 часа, а продлилась все 3 часа,

Э Элина Свидание с Цюрихом каждый день читать дальше экскурсии также дала рекомендации

самых вкусных и интересных мест к самостотельному посещению. Очень благодарна за такое знакомство с городом. Советую этого гида, у нее чудесная энергетика. Замечательная экскурсовод Люсин провела по основным историческим местам, ответила на все интересующие вопросы и сделала массу замечательных фотографий. По ходу

В Виктория Свидание с Цюрихом каждый день читать дальше пролетели не 2, а 3 часа экскурсии! 🔥🔥🔥 А еще Владимир очень отзывчивый и максимально подробно и интересно отвечал на все вопросы! Прекрасный экскурсовод Владимир! Рассказывал очень интересно, невероятно увлеченный, эрудированный и интеллигентный человек! Было так интересно слушать, что мы незаметном, как

S Sergey Свидание с Цюрихом каждый день Владимир очень интересно и своеобразно рассказал о Цюрихе. Экскурсия очень понравилось. Продлилась на два часа, а все четыре!!!! Рекомендую

Д ДИЛЯРА Свидание с Цюрихом каждый день Экскурсию в Цюрихе проводила Люсинэ. Не смотря на холодную и пасмурную погоду, прогулка прошла ярко. Отличный маршрут, приветливый и открытый гид скрасили наше впечатление от мрачного Цюриха. Благодарим за прекрасно проведенное время!

М Меруерт Свидание с Цюрихом каждый день Спасибо гиду Владимиру, что прогулка по достопримечательностям города прошла так интересна и увлекательно.

Е Елена Свидание с Цюрихом каждый день Хочу поблагодарить за проведенную экскурсию по Цюриху. Экскурсоводу Владимиру отдельная благодарность!!! Он настоящий профессионал!! И замечательный человек!!

О Оксана Свидание с Цюрихом каждый день читать дальше получилось незабываемым. Экскурсия пролетела как одно мгновение, Владимир хорошо знает город и его историю, и щедро делится информацией. С большой благодарностью к этой встрече Большое спасибо Владимиру, он не только замечательный гид, но и добрый человек, дал много полезных рекомендаций, благодаря которым, мое путешествие