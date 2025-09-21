Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€232 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому Цюриху
Прогулка по Цюриху: основные достопримечательности, смотровая площадка, река Лиммат и Альпы. Узнайте о швейцарском менталитете и попробуйте местные деликатесы
Начало: мост Мюнстербрюкке
25 сен в 08:00
26 сен в 15:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
27 сен в 08:00
11 окт в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
27 сен в 08:00
11 окт в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
26 окт в 10:00
27 окт в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники
Комбинированное путешествие: столица Лихтенштейна и швейцарский спа-комплекс. Узнайте о княжестве и насладитесь природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
25 сен в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
Путешествие в сердце Швейцарии: водопады, озёра и горы. Комфортный день вдали от города с видами, вдохновлявшими Толкиена и Дарвина
Сегодня в 09:00
25 сен в 09:00
€680 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
Сегодня в 09:30
25 сен в 09:30
€540
€599 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
Путешествие в Аппенцелль - это уникальная возможность узнать секреты знаменитого сыра и насладиться живописными видами швейцарских Альп
Сегодня в 08:30
25 сен в 08:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna21 сентября 2025Мы провели замечательный день с Юлией!
Она предложила отличную программу под наши интересы, в итоге мы успели все и даже больше!
Юлия
- ИИван21 сентября 2025Юлия отличный гид, всем рекомендую для первого знакомства с городом Цюрих!
- ННаталья16 сентября 2025Благодаря Юлии, смогли узнать много исторических фактов, побывать в красивых местах, сделать замечательные семейные фото на память о прекрасном времени,
- ЮЮлия3 сентября 2025Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
- ЯЯков1 сентября 2025Благодарность Юле за замечательную прогулку по Цюриху и погружение в т. ч. в детали, которые нас интересовали за рамками экскурсии
- ДДжамиля29 августа 2025Прекрасная экскурсия была по Цюриху!!! Спасибо большое!!! 🌹
- LLina26 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась.
Два часа очень быстро пролетели, но нам удалось побывать на многих красивых, известных и знаменательных местах города
- ЕЕлена23 августа 2025Огромное спасибо Алексею за чудесную прогулку по Цюриху. Дети (12 и 16 лет) остались в полном восторге. Легко, непринужденно, информативно
- ИИван21 августа 2025Все отлично
- ААнжелика20 августа 2025Спасибо большое за экскурсию! Все было очень интересно и содержательно! Рекомендую 100%👍👍👍
- ЛЛюция20 августа 2025Благодарим Лиану за познавательную, интересную экскурсию!!!
Лиана деликатный, внимательный экскурсовод. Ответила на вопросы, посоветовала еще места для посещения.
- ННаталия13 августа 2025Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
- ООльга11 августа 2025Лиана прекрасный экскурсовод и человек! Для знакомства с Цюрихом крайне рекомендую эту экскурсию!
- EElena23 июля 2025Отличная экскурсия по Цюриху с Лианой!
Интересно, живо и с душой — как будто действительно прошлись сквозь века. Узнали много нового, Лиана — настоящий профессионал. Очень рекомендуем!
- EElena23 июля 2025Отличная экскурсия по Люцерну с Юлией!
Очень понравилась прогулка — интересная, насыщенная, с живыми историями и без скучной «зубрёжки». Юлия — приятный, знающий и увлечённый гид. Благодаря ей увидели Люцерн по-настоящему. Рекомендуем!
- ММария19 июля 2025Все прошло замечательно, погуляли по городу, узнали много нового. Всем было интересно и взрослым, и детям!
- ААлександра14 июля 2025Посещение Люцерна с Алексеем было абсолютно правильным решением - мы увидели потрясающие места, познакомились с историей города! Алексей не только интересный рассказчик и гид, но еще и замечательный человек, который умеет найти подход к детям. Огромная благодарность за великолепную экскурсию!
- ААлександра14 июля 2025Были с семьей на экскурсии по Цюриху с Алексеем. Нам очень понравилось с Алексеем - удобный маршрут (у нас дети),
- ССергей6 июля 2025Благодарю за 2 интересных экскурсии по Швейцарии, было интересно и познавательно
- DDmitry5 июля 2025Супер экскурсия, отличный маршрут, отличный рассказ и лучший гид в Швейцарии ☺️
