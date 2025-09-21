Мои заказы

Найдено 10 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Цюрихе на русском языке, цены от €195, скидки до 10%.
Счастливый день в Цюрихе
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Счастливый день в Цюрихе: индивидуальная экскурсия
Цюрих делает людей счастливее! Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его легенды и ценности, насладитесь видами Альп и уютными двориками
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€232 за всё до 5 чел.
«Лицо» и легенды Цюриха
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому Цюриху
Прогулка по Цюриху: основные достопримечательности, смотровая площадка, река Лиммат и Альпы. Узнайте о швейцарском менталитете и попробуйте местные деликатесы
Начало: мост Мюнстербрюкке
25 сен в 08:00
26 сен в 15:00
€230 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
27 сен в 08:00
11 окт в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
27 сен в 08:00
11 окт в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
26 окт в 10:00
27 окт в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники
Комбинированное путешествие: столица Лихтенштейна и швейцарский спа-комплекс. Узнайте о княжестве и насладитесь природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
25 сен в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в долину водопадов
Путешествие в сердце Швейцарии: водопады, озёра и горы. Комфортный день вдали от города с видами, вдохновлявшими Толкиена и Дарвина
Сегодня в 09:00
25 сен в 09:00
€680 за всё до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
6 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
Сегодня в 09:30
25 сен в 09:30
€540€599 за всё до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Цюриха - в сырный кантон Аппенцелль
Путешествие в Аппенцелль - это уникальная возможность узнать секреты знаменитого сыра и насладиться живописными видами швейцарских Альп
Сегодня в 08:30
25 сен в 08:00
€510 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Цюрихом
Прогулка по Цюриху подарит яркие эмоции и ценные знания. Узнайте о церкви с самым большим циферблатом, где жил Ленин и многое другое
Начало: В вестибюле железнодорожного вокзала Hauptbahnhof
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    21 сентября 2025
    Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
    Мы провели замечательный день с Юлией!
    Она предложила отличную программу под наши интересы, в итоге мы успели все и даже больше!
    Юлия
    ответила на наши многочисленные вопросы про Лихтенштейн, про жизнь в Швейцарии, дала отличные рекомендации.
    И в целом, очень комфортно, легко, позитивно прошел наш тур.
    Очень рекомендую!

  • И
    Иван
    21 сентября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Юлия отличный гид, всем рекомендую для первого знакомства с городом Цюрих!
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Благодаря Юлии, смогли узнать много исторических фактов, побывать в красивых местах, сделать замечательные семейные фото на память о прекрасном времени,
    проведённом в красивом городе с богатой историей. Также Юлия рассказала о жизни местных жителей, порекомендовала отличные рестораны и кафе. Время пролетело незаметно, так как Юлия прекрасный рассказчик и просто очень приятная и обаятельная девушка. Рекомендуем от души

  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
  • Я
    Яков
    1 сентября 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Благодарность Юле за замечательную прогулку по Цюриху и погружение в т. ч. в детали, которые нас интересовали за рамками экскурсии
  • Д
    Джамиля
    29 августа 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Прекрасная экскурсия была по Цюриху!!! Спасибо большое!!! 🌹
  • L
    Lina
    26 августа 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Экскурсия нам очень понравилась.
    Два часа очень быстро пролетели, но нам удалось побывать на многих красивых, известных и знаменательных местах города
    Цюрих. Юлия - наша Экскурсовод рассказала нам много интересного, за что мы ей очень благодарны. Мы получили ответы на все наши вопросы, касаемые этой экскурсии.
    Мы рекомендуем эту замечательную экскурсию по городу Цюрих с Юлией!

  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Пешком по центру Цюриха
    Огромное спасибо Алексею за чудесную прогулку по Цюриху. Дети (12 и 16 лет) остались в полном восторге. Легко, непринужденно, информативно
    и весело. Время пролетело очень быстро, скучно не было вообще. Как будто прогулялись со старым другом по красивому городу. Однозначно рекомендуем))

  • И
    Иван
    21 августа 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Все отлично
    Все отлично
  • А
    Анжелика
    20 августа 2025
    Пешком по центру Цюриха
    Спасибо большое за экскурсию! Все было очень интересно и содержательно! Рекомендую 100%👍👍👍
  • Л
    Люция
    20 августа 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Благодарим Лиану за познавательную, интересную экскурсию!!!
    Лиана деликатный, внимательный экскурсовод. Ответила на вопросы, посоветовала еще места для посещения.
  • Н
    Наталия
    13 августа 2025
    Счастливый день в Цюрихе
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно и динамично. Цюрих открылся нам со всех сторон. Увидели и старый город, и набережные, и ратуши, и церкви, и бутики и традиционные ресторанчики. Если будете день в Цюрихе, рекомендую гида Юлию👍🍋
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Лиана прекрасный экскурсовод и человек! Для знакомства с Цюрихом крайне рекомендую эту экскурсию!
  • E
    Elena
    23 июля 2025
    Цюрих - путешествие во времени
    Отличная экскурсия по Цюриху с Лианой!
    Интересно, живо и с душой — как будто действительно прошлись сквозь века. Узнали много нового, Лиана — настоящий профессионал. Очень рекомендуем!
    Отличная экскурсия по Цюриху с Лианой!
Интересно, живо и с душой — как будто действительно прошлись сквозь века. Узнали много нового, Лиана — настоящий профессионал. Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    23 июля 2025
    Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
    Отличная экскурсия по Люцерну с Юлией!
    Очень понравилась прогулка — интересная, насыщенная, с живыми историями и без скучной «зубрёжки». Юлия — приятный, знающий и увлечённый гид. Благодаря ей увидели Люцерн по-настоящему. Рекомендуем!
  • М
    Мария
    19 июля 2025
    «Лицо» и легенды Цюриха
    Все прошло замечательно, погуляли по городу, узнали много нового. Всем было интересно и взрослым, и детям!
  • А
    Александра
    14 июля 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Посещение Люцерна с Алексеем было абсолютно правильным решением - мы увидели потрясающие места, познакомились с историей города! Алексей не только интересный рассказчик и гид, но еще и замечательный человек, который умеет найти подход к детям. Огромная благодарность за великолепную экскурсию!
  • А
    Александра
    14 июля 2025
    Пешком по центру Цюриха
    Были с семьей на экскурсии по Цюриху с Алексеем. Нам очень понравилось с Алексеем - удобный маршрут (у нас дети),
    интересный и легкий стиль изложения. Сам Цюрих великолепен! А с Алексеем знакомство с Цюрихом было потрясающим! Огромное спасибо Алексею от нашей семьи и наилучшие рекомендации!

  • С
    Сергей
    6 июля 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Благодарю за 2 интересных экскурсии по Швейцарии, было интересно и познавательно
  • D
    Dmitry
    5 июля 2025
    Из Цюриха - в долину водопадов
    Супер экскурсия, отличный маршрут, отличный рассказ и лучший гид в Швейцарии ☺️
    Супер экскурсия, отличный маршрут, отличный рассказ и лучший гид в Швейцарии ☺️

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Счастливый день в Цюрихе
  2. «Лицо» и легенды Цюриха
  3. Пешком по центру Цюриха
  4. В сказочный город Люцерн из Цюриха
  5. Цюрих - путешествие во времени
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в сентябре 2025
Сейчас в Цюрихе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 195 до 680 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 235 ⭐ отзывов, цены от €195.