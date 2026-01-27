Водная прогулка
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
«Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути»
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский тур по галереям Цюриха
Познакомиться с современным искусством и исследовать неизвестные арт-объекты города
Начало: На Zurich Innenstadt
«В экскурсию будут входить разные галереи Цюриха в зависимости от выставок: раз в несколько месяцев все арт-пространства города меняют экспозиции»
2 мар в 12:00
3 мар в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Констанцем
История, архитектура и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На набережной в Констанце
«Рыночная площадь — ратуша, старейшая аптека Констанца (с 12 века) и Музей Яна Гуса»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
6 мар в 15:15
€30 за человека
- ААнна27 января 2026Отличны горд, интересный рассказчик, отличная погода!
- MMaria11 декабря 2025Алексею оценка 10 из 10. Мы с подругой брали у Алексея экскурсию из Цюриха в Люцерн - очень понравилось. Если
- ЮЮлия3 сентября 2025Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
- ААлександра14 июля 2025Посещение Люцерна с Алексеем было абсолютно правильным решением - мы увидели потрясающие места, познакомились с историей города! Алексей не только интересный рассказчик и гид, но еще и замечательный человек, который умеет найти подход к детям. Огромная благодарность за великолепную экскурсию!
- ЕЕлена3 мая 2025Великолепная поездка с Алексеем! Было ощущение что приехали к другу в гости и он решил показать нам красоты страны в
- ЮЮлия6 января 2025Действительно сказочный городок! Супер!
- ЕЕлена4 января 2025Невероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, да и просто веселый парень.
- ААлександр9 ноября 2024Отличная экскурсия
- ЖЖанна17 сентября 2024Отличный организатор! Алексея приятно слушать!
- ННодир1 сентября 2024Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.
