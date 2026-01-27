Мои заказы

Музеи и искусство Цюриха

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Цюрихе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
33 отзыва
Водная прогулка
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
«Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути»
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Авторский тур по галереям Цюриха
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский тур по галереям Цюриха
Познакомиться с современным искусством и исследовать неизвестные арт-объекты города
Начало: На Zurich Innenstadt
«В экскурсию будут входить разные галереи Цюриха в зависимости от выставок: раз в несколько месяцев все арт-пространства города меняют экспозиции»
2 мар в 12:00
3 мар в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Свидание с Констанцем
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Констанцем
История, архитектура и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На набережной в Констанце
«Рыночная площадь — ратуша, старейшая аптека Констанца (с 12 века) и Музей Яна Гуса»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
6 мар в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 января 2026
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Отличны горд, интересный рассказчик, отличная погода!
  • M
    Maria
    11 декабря 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Алексею оценка 10 из 10. Мы с подругой брали у Алексея экскурсию из Цюриха в Люцерн - очень понравилось. Если
    бы заранее знали, что Алексей может организовать экскурсию в любое место Швейцарии - забронировали бы его на несколько дней. Экскурсия была хорошо спланирована, структурированна, очень было интересно послушать и про Люцерн и в общем про жизнь в Швейцарии. Обязательно вернусь в Швейцарию уже с мужем на экскурсии Алексея.

  • Ю
    Юлия
    3 сентября 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Потрясающая экскурсия! Очень интересно, легко и при этом информативно, чудесный маршрут! Алексей может ответить на любой вопрос, касающийся истории Швейцарии, что очень ценно!
  • А
    Александра
    14 июля 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Посещение Люцерна с Алексеем было абсолютно правильным решением - мы увидели потрясающие места, познакомились с историей города! Алексей не только интересный рассказчик и гид, но еще и замечательный человек, который умеет найти подход к детям. Огромная благодарность за великолепную экскурсию!
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Великолепная поездка с Алексеем! Было ощущение что приехали к другу в гости и он решил показать нам красоты страны в
    которой он живет! Весело, интересно рассказывает про историю страны и мест которые мы посещали! Рекомендации по ресторанам и местам для самостоятельного посещения!!! Спасибо огромное! Всем рекомендуем Алексея в качестве гида☺️👍

  • Ю
    Юлия
    6 января 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Действительно сказочный городок! Супер!
  • Е
    Елена
    4 января 2025
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Невероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, да и просто веселый парень.
    Несколько часов прошли на одном дыхании, несмотря на совсем не жаркую погоду)). Всем рекомендую познакомиться с Алексеем и его интересными экскурсиями! Алексей, спасибо!

  • А
    Александр
    9 ноября 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Отличная экскурсия
  • Ж
    Жанна
    17 сентября 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Отличный организатор! Алексея приятно слушать!
  • Н
    Нодир
    1 сентября 2024
    В сказочный город Люцерн из Цюриха
    Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В сказочный город Люцерн из Цюриха;
  2. Авторский тур по галереям Цюриха;
  3. Свидание с Констанцем.
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в феврале 2026
Сейчас в Цюрихе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 380. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 34 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель