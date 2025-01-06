В сказочный город Люцерн из Цюриха

Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
Люцерн - это настоящая жемчужина Швейцарии, где гармонично сочетаются история и современность.

Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой вдоль живописного озера, увидеть знаменитый Капелльбрюке и памятник «Умирающий лев». Исторический центр города удивит множеством архитектурных стилей и уютными улочками.

Люцерн известен как главный католический город страны, и это можно ощутить, посетив его величественные храмы. Удобный трансфер из Цюриха сделает поездку комфортной и незабываемой
5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный трансфер из Цюриха
  • 🏞️ Прогулка вдоль живописного озера
  • 🏰 Исторические здания и фрески
  • 🖼️ Уникальная архитектура
  • 🕍 Величественные храмы
  • 🦁 Памятник «Умирающий лев»
В сказочный город Люцерн из Цюриха
В сказочный город Люцерн из Цюриха
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Капелльбрюке
  • Памятник «Умирающий лев»
  • Исторический музей
  • Оперный театр

Описание экскурсии

Прогулка вдоль озера

Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор. Вы прогуляетесь по набережной и пройдете по Капелльбрюке, самому знаменитому деревянному мосту. С 1365 года он служил в качестве оборонительного сооружения. Мы обязательно увидим памятник «Умирающий лев» — напоминание о боевой славе Швейцарии: я расскажу, в честь каких событий он был установлен. Осматривая старинные храмы, вы узнаете, почему Люцерн оказался главным католическим городом страны.

Лабиринт переулков

Пожалуй, улочки города могут претендовать на звание самых уютных и атмосферных: исторический центр изобилует постройками 12-18 веков. Их фасады украшают яркие оригинальные фрески. С архитектурой эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствуют здания в стиле модерн. Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути. Вы поймете, как из рыбацкой деревни Люцерн превратился в торговый и экономический центр региона — и навсегда проникнетесь очарованием этого швейцарского городка.

Организционные детали

  • Экскрусия проводится из Цюриха на моем автомобиле.
  • Трансфер входит в стоимость экскрусии.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Ю
6 янв 2025
Действительно сказочный городок! Супер!
Е
4 янв 2025
Невероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, да и просто веселый парень. Несколько часов прошли на одном дыхании, несмотря на совсем не жаркую погоду)). Всем рекомендую познакомиться с Алексеем и его интересными экскурсиями! Алексей, спасибо!
Невероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, даНевероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, даНевероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, даНевероятное путешествие с Алексеем из Цюриха в Люцерн! Алексей - очень интересный рассказчик, эрудированный человек, да
Ж
17 сен 2024
Отличный организатор! Алексея приятно слушать!
Н
1 сен 2024
Тем кто собирается в Швейцарию, Люцерн рекомендуют как жемчужину. И ожидания оправдались. Алексей провел экскурсию на высоком уровне, по дороге из Цюриха мы увидели и узнали много нового за пределами Люцерна.
Борис
8 авг 2024
Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
Несмотря на дождь и ветер, экскурсия была замечательной. Алексею удалось влюбить нас в этот город, благодаря ему мы обязательно вернемся в Швейцарию!
Ю
21 июн 2024
Спасибо, все прошло в очень приятной дружеской атмосфере и мы узнали о Швейцарии много нового:)

Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
М
13 июн 2024
Огромное спасибо чудесному гиду Алексею за обзорную экскурсию по сказочному Люцерну! Алексей очень обаятельный эрудированный человек с прекрасным чувством юмора. Он талантливый рассказчик: экскурсия пролетела на одном дыхании!
Т
7 апр 2024
Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
М
7 апр 2024
Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию!
Всё продуманно)
Буду рекомендовать знакомым и друзьям)
А
19 ноя 2023
Отличная экскурсия в Люцерн!
Алексей, супер общительный, образованный, очень интересно предоставил информацию не только о городе, но и других аспектах жизни в Швейцарии.
После экскурсии, хочется вернуться и посетить новые Места!!!
Огромное Спасибо, Алексею от нашей Семьи!!!
Artem
26 окт 2023
Всё классно, интересно, достаточно весело и познавательно) Не только исторические рассказы, но и интересные факты о современной жизни в Швейцарии.
П
22 июл 2023
Ездили в Лаутербрюннен, все было интересно и красиво! Рекомендую!
Ездили в Лаутербрюннен, все было интересно и красиво! Рекомендую!Ездили в Лаутербрюннен, все было интересно и красиво! Рекомендую!Ездили в Лаутербрюннен, все было интересно и красиво! Рекомендую!Ездили в Лаутербрюннен, все было интересно и красиво! Рекомендую!
А
17 мар 2023
Очень понравилось общение с нашим гидом Алексеем. Прогулка по Люцерне получилась очень интересной и насыщенной. В своем рассказе Алексей затрагивал не только культурно-исторические аспекты, что безусловно очень важно, но и
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современную жизнь города и Швейцарии в целом, приправляя все это интересными и забавными историями и фактами из собственного опыта и из жизни швейцарцев. Алексей учел все наши пожелания, был пунктуален, встретил нас в отеле и туда же доставил обратно, включил в программу по нашей просьбе поездку на шоколадную фабрику и обзорную экскурсию по Цюриху. Всем очень рекомендую это гида. Легкость и наполненность от общения гарантирована.

О
7 мар 2023
Очень приятная, познавательная
экскурсия с отличным гидом. Спасибо большое Алексей
В
19 фев 2023
Алексей отличный парень, провёл интересную экскурсию, которую трудно воссоздать, не зная города. Показал много интересных закоулков и красивых видов. Было здорово!

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