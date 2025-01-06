Участники экскурсии смогут насладиться прогулкой вдоль живописного озера, увидеть знаменитый Капелльбрюке и памятник «Умирающий лев». Исторический центр города удивит множеством архитектурных стилей и уютными улочками.
Люцерн известен как главный католический город страны, и это можно ощутить, посетив его величественные храмы. Удобный трансфер из Цюриха сделает поездку комфортной и незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный трансфер из Цюриха
- 🏞️ Прогулка вдоль живописного озера
- 🏰 Исторические здания и фрески
- 🖼️ Уникальная архитектура
- 🕍 Величественные храмы
- 🦁 Памятник «Умирающий лев»
Что можно увидеть
- Капелльбрюке
- Памятник «Умирающий лев»
- Исторический музей
- Оперный театр
Описание экскурсии
Прогулка вдоль озера
Одна из главных достопримечательностей Люцерна — это озеро, расположенное в центре города и окруженное плотным кольцом белоснежных гор. Вы прогуляетесь по набережной и пройдете по Капелльбрюке, самому знаменитому деревянному мосту. С 1365 года он служил в качестве оборонительного сооружения. Мы обязательно увидим памятник «Умирающий лев» — напоминание о боевой славе Швейцарии: я расскажу, в честь каких событий он был установлен. Осматривая старинные храмы, вы узнаете, почему Люцерн оказался главным католическим городом страны.
Лабиринт переулков
Пожалуй, улочки города могут претендовать на звание самых уютных и атмосферных: исторический центр изобилует постройками 12-18 веков. Их фасады украшают яркие оригинальные фрески. С архитектурой эпохи Возрождения и барокко гармонично соседствуют здания в стиле модерн. Первая аптека и первая пивная, неприметный Рыцарский дворец, где находится администрация кантона, здание Арсенала, в котором расположился Исторический музей, Оперный театр — эти и многие другие достопримечательности встретятся нам на пути. Вы поймете, как из рыбацкой деревни Люцерн превратился в торговый и экономический центр региона — и навсегда проникнетесь очарованием этого швейцарского городка.
Организционные детали
- Экскрусия проводится из Цюриха на моем автомобиле.
- Трансфер входит в стоимость экскрусии.
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Алексей создал для нас волшебное настроение;) очень рекомендуем.
Всё продуманно)
Буду рекомендовать знакомым и друзьям)
Алексей, супер общительный, образованный, очень интересно предоставил информацию не только о городе, но и других аспектах жизни в Швейцарии.
После экскурсии, хочется вернуться и посетить новые Места!!!
Огромное Спасибо, Алексею от нашей Семьи!!!
экскурсия с отличным гидом. Спасибо большое Алексей