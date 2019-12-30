1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с шедеврами и их авторами

Концепция каждой прогулки — индивидуальная. В экскурсию будут входить разные галереи Цюриха в зависимости от выставок: раз в несколько месяцев все арт-пространства города меняют экспозиции. В любом случае вы откроете для себя современное искусство: от модерна начала XX века до творчества современников. Увидите образцы живописи, скульптуры, фотографии, инсталляции и даже арт-прочтение виртуальной реальности. Мы расскажем, как находить скрытые символы в произведениях, и поделимся занимательными фактами из жизни их авторов. Вы полюбуетесь знаменитыми творениями и неизвестными работами, а мы объясним, чем удивителен каждый предмет искусства.

Арт-объекты Цюриха

Искусство в городе правит не только в галереях. В Цюрихе много арт-объектов, мы приведём вас к самым интересным из них. Так, например, в фойе банка вы рассмотрите инсталляцию русского художника Ильи Кабакова. Мы поговорим о том, чем он так популярен среди зарубежных коллег, и что означает «Упавшая люстра». Не обойдём вниманием витражи в соборах и даже муниципальных зданиях — вы узнаете, чем они примечательны, а после отыщите скульптуры на улицах. В зависимости от осмотренных галерей каждая экскурсия будет дополнена знакомством с разными арт-объектами Цюриха.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям живописи и тем, кто только знакомится с современным искусством. Родителям и детям, которые хотят приобщиться к искусству всей семьёй.