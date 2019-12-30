1 отзыв оставили туристы

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Авторский тур по галереям Цюриха

Познакомиться с современным искусством и исследовать неизвестные арт-объекты города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Zurich Innenstadt
  • Заказать экскурсию

200 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Irina – Гид в Цюрихе
Цюрих — это один из ключевых городов в арт-мире.

Хотите изучить шедевры последних двух столетий? Добро пожаловать на наш авторский тур по галереям финансовой столицы Швейцарии.

Мы раскроем все нюансы творческого мира и покажем работы художников, скульпторов и фотографов.

Вы научитесь тонкостям «чтения» картин и разберётесь в скрытых символах, которые используют творцы.

Нетривиальный подход и понятный язык повествования помогут познать современное искусство и детям, и взрослым.
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха

Что вас ожидает

Знакомство с шедеврами и их авторами
Концепция каждой прогулки — индивидуальная. В экскурсию будут входить разные галереи Цюриха в зависимости от выставок: раз в несколько месяцев все арт-пространства города меняют экспозиции. В любом случае вы откроете для себя современное искусство: от модерна начала XX века до творчества современников. Увидите образцы живописи, скульптуры, фотографии, инсталляции и даже арт-прочтение виртуальной реальности. Мы расскажем, как находить скрытые символы в произведениях, и поделимся занимательными фактами из жизни их авторов. Вы полюбуетесь знаменитыми творениями и неизвестными работами, а мы объясним, чем удивителен каждый предмет искусства.

Арт-объекты Цюриха
Искусство в городе правит не только в галереях. В Цюрихе много арт-объектов, мы приведём вас к самым интересным из них. Так, например, в фойе банка вы рассмотрите инсталляцию русского художника Ильи Кабакова. Мы поговорим о том, чем он так популярен среди зарубежных коллег, и что означает «Упавшая люстра». Не обойдём вниманием витражи в соборах и даже муниципальных зданиях — вы узнаете, чем они примечательны, а после отыщите скульптуры на улицах. В зависимости от осмотренных галерей каждая экскурсия будет дополнена знакомством с разными арт-объектами Цюриха.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям живописи и тем, кто только знакомится с современным искусством. Родителям и детям, которые хотят приобщиться к искусству всей семьёй.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата — 50 евро с человека.
  • Входные билеты в галереи включены в стоимость экскурсии.
  • Перед бронированием вы можете уточнить, какая программа представлена в текущий момент.
  • Экскурсия пешая, переход между галереями занимает не более 5-10 минут.
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха
Авторский тур по галереям Цюриха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Zurich Innenstadt.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Здравствуйте, нас зовут Ирина и Ксения! Наше увлечение искусством стало любимой работой и мы рады поделиться этой страстью с вами и увлечь за собой, помочь погрузиться в другой мир, открыть для себя новое. С нами вы увидите то, что не входит в стандартные программы и путеводители, познакомитесь с галеристами, а также с Цюрихом с непривычной стороны. Дружеская компания и хорошее настроение обеспечены! :)
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1 отзыв оставили туристы

30 декабря 2019
Хочу выразить благодарность Ирине и Ксении за проведенную экскурсию 13 ноября 2019 года по галереям Цюриха. Я была с родителями, и мне было важно, чтобы данная экскурсия была им тоже интересна. Девушки прекрасно справились с поставленной задачей. Экскурсия прошла позитивно, на волне творчества. Мы посетили полицейский участок (там тоже оказалось, что посмотреть), несколько галерей, где застали выставки африканского искусства, также в галереях посмотрели современные работы и работы 20 века. В конце экскурсии нас тоже ожидала очень необычная инсталляция. Время пролетело незаметно. Экскурсия дороговата, но в Цюрихе все в принципе дорого))) После экскурсии мы были воодушевленными, наполнены позитивной отдачей и приятными эмоциями. В Цюрихе огромное количество галерей, не бойтесь в них заходить)

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