Экскурсии со скидкой в Цюрихе до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Цюрихе на русском языке, цены от €162, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
скидка
10%
49 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
180162 за всё до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
На машине
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Посетить уютную столицу Лихтенштейна и отдохнуть в швейцарском спа-комплексе Бад Рагац
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
550523 за всё до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
599540 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Скидки»

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  2. Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
  3. Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в декабре 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 540 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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