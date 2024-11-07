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10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
180€162 за всё до 4 чел.
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5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лихтенштейн + термальные источники: путешествие из Цюриха
Посетить уютную столицу Лихтенштейна и отдохнуть в швейцарском спа-комплексе Бад Рагац
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Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
550€523 за всё до 4 чел.
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6 часов
Индивидуальная
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Люцерн и его живописные окрестности
Погрузитесь в атмосферу Люцерна, осмотрите знаменитые достопримечательности и насладитесь природой Швейцарии. Уникальная экскурсия на авто из Цюриха
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
599€540 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIldar7 ноября 2024Интересная экскурсия. Рекомендую с детьми, интересный маршрут.
- DDilek3 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Лиана показала город изнутри интересно, порекомендовала рестораны, еду! Рекомендую!!
- ЖЖАННА1 ноября 2024Спасибо большое за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Скидки»
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