Экскурсии по воде в Цюрихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Цюрихе на русском языке, цены от €280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
В сказочный город Люцерн из Цюриха
На машине
4 часа
32 отзыва
Водная прогулка
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
На машине
6 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
€599 за всё до 4 чел.
Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде
На яхте
2 часа
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде
Начало: Цюрих
«Откройте для себя Цюрих с совершенно нового ракурса — с воды, на приватной яхте, где каждый момент наполнен комфортом и элегантностью»
€280€350 за всё до 10 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В сказочный город Люцерн из Цюриха;
  2. Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто);
  3. Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде.
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в январе 2026
Сейчас в Цюрихе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 599 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
