Водная прогулка
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Откройте для себя Люцерн: прогулка по набережной, история города и его архитектурные шедевры
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
22 янв в 09:30
23 янв в 09:30
€599 за всё до 4 чел.
-
20%
Водная прогулка
Аренда яхты в Цюрих - роскошь на воде
Начало: Цюрих
«Откройте для себя Цюрих с совершенно нового ракурса — с воды, на приватной яхте, где каждый момент наполнен комфортом и элегантностью»
€280
€350 за всё до 10 чел.
