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Авто-пешеходная экскурсия по Женеве

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
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Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве

Что вы увидите

  • цветочные часы с самой большой секундной стрелкой в мире
  • фонтан Же-д-о
  • площадь Бург де Фур
  • городская ратуша и арсенал
  • главный собор св. Петра
  • русский Крестовоздвиженский собор
  • Женевский университет
  • стена Реформаторов
  • квартал международных организаций
Авто-пешеходная экскурсия ⛳ состоит их двух частей: первый час на машине мы проедим по району, где находятся главные международные организации (Красный Крест, ООН, МОТ, МОЗ, Евровидение, ЮНИСЕФ и др. ), вдоль Женевского озера мы направимся в старый город 🏙️, где второй час нашей экскурсии 🧭 посвятим прогулке 👣 по старинными улицами Средневекового города.
Что входит
  • Услуга гида
  • транспорт (1ч)
  • оплата за паркинги и дороги
Начало
🚩 Ресепшен отеля или другой удобный для туриста
Место завершения
🏁 центр Женевы
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве
Авто-пешеходная экскурсия по Женеве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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