Авто-пешеходная экскурсия ⛳ состоит их двух частей: первый час на машине мы проедим по району, где находятся главные международные организации (Красный Крест, ООН, МОТ, МОЗ, Евровидение, ЮНИСЕФ и др. ), вдоль Женевского озера мы направимся в старый город 🏙️, где второй час нашей экскурсии 🧭 посвятим прогулке 👣 по старинными улицами Средневекового города.