цветочные часы с самой большой секундной стрелкой в мире
фонтан Же-д-о
площадь Бург де Фур
городская ратуша и арсенал
главный собор св. Петра
русский Крестовоздвиженский собор
Женевский университет
стена Реформаторов
квартал международных организаций
Авто-пешеходная экскурсия ⛳ состоит их двух частей: первый час на машине мы проедим по району, где находятся главные международные организации (Красный Крест, ООН, МОТ, МОЗ, Евровидение, ЮНИСЕФ и др. ), вдоль Женевского озера мы направимся в старый город 🏙️, где второй час нашей экскурсии 🧭 посвятим прогулке 👣 по старинными улицами Средневекового города.
Что входит
Услуга гида
транспорт (1ч)
оплата за паркинги и дороги
Начало
🚩 Ресепшен отеля или другой удобный для туриста
Место завершения
🏁 центр Женевы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.