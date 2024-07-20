Женева - это не только мировой финансовый центр, но и колыбель швейцарской часовой индустрии.
Этот уютный город с богатой историей приглашает вас на увлекательную прогулку по его историческому центру.
В ходе экскурсии
Этот уютный город с богатой историей приглашает вас на увлекательную прогулку по его историческому центру.
В ходе экскурсии
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фонтан Jet D’eau — символ Женевы
- Цветочные часы в Английском парке
- Собор Святого Петра — главную религиозную достопримечательность города
- Променад де ля Трей с шикарными видами на гору Салев и парк Бастион
- Стену Реформации, созданную автором знаменитой статуи Христа в Рио
- Бывший квартал Красных фонарей
- Торговую улицу Rue de Rhone и лучшие шоколадные магазины города
Вы узнаете:
- Как Женева стала центром часового искусства
- Какова история появления самого знаменитого фонтана города
- Что случилось с работницами улицы Красных фонарей после Реформации
- Какой знаменитый женевец водил овец в Одессу
- Как Женева связана с Красным крестом
Организационные детали
По желанию можно подняться на башню собора Святого Петра — около 7 евро с человека.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hanna — ваш гид в Женеве
Провёл экскурсии для 39 туристов
Привет! Я Анна, и я влюблена в Швейцарию:) Как только я переехала сюда в 2022-м, сразу стала изучать маршруты, города, хайкинг-направления. И красота этой страны просто свела меня с ума. Швейцария —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
20 июл 2024
Спасибо большое Анне за информативную экскурсию для нашей семьи.
Нам было легко и интересно.
Прекрасный маршрут, интересный рассказ и ответы на вопросы.
Нам было легко и интересно.
Прекрасный маршрут, интересный рассказ и ответы на вопросы.
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