Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по городу Анси в Восточной Франции. Город 🏙️ расположен в одном из самых прекрасных мест - у подножия Альп, при озере Анси. Этот маленький городок притягивает тысячи туристов своим шармом, архитектурой и уникальной атмосферой Средневековья и современности.

Экскурсия в город Анси из Женевы предусматривает встречу с гидом в Женеве, в удобном для Вас месте (отель, аэропорт и т. п. ), переезд в Анси, во время которого Вы полюбуетесь живописными панорамами Альп и Верхней Савои, а также послушаете рассказ гида о регионе, его истории 📖 и традициях. По желанию туристов может быть остановка у подвестного моста над ущельем.

В Анси Вас ждет познавательная экскурсия по Старому городу (замок на острове 🏝️, улица Саг-Клер, дворец епископов и др. ), а также много незабываемых впечатлений, которые Вы здесь приобретете, т. к. Анси никого не оставляет равнодушным.

Экскурсия рассчитана на минимум 4 часа включая переезды из Женевы и обратно. По Вашему желаю экскурсия может продлиться, если Вы пожелаете на дольше задержаться в Анси или посетить подвесной мост по дороге.