Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в город Анси из Женевы

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Мы отправимся в город 🏙️ Анси, расположенный у подножия Альп, — идеальное место для отдыха и прогулок.

Во время экскурсии 🧭 по Старому городу вы увидите Замок 🏰 на острове 🏝️, улицу Сен-Клер, дворец епископов и другие достопримечательности 🏛️.

Впереди — множество незабываемых впечатлений.
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Экскурсия в город Анси из Женевы
Экскурсия в город Анси из Женевы
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ по городу Анси в Восточной Франции. Город 🏙️ расположен в одном из самых прекрасных мест - у подножия Альп, при озере Анси. Этот маленький городок притягивает тысячи туристов своим шармом, архитектурой и уникальной атмосферой Средневековья и современности.
Экскурсия в город Анси из Женевы предусматривает встречу с гидом в Женеве, в удобном для Вас месте (отель, аэропорт и т. п. ), переезд в Анси, во время которого Вы полюбуетесь живописными панорамами Альп и Верхней Савои, а также послушаете рассказ гида о регионе, его истории 📖 и традициях. По желанию туристов может быть остановка у подвестного моста над ущельем.
В Анси Вас ждет познавательная экскурсия по Старому городу (замок на острове 🏝️, улица Саг-Клер, дворец епископов и др. ), а также много незабываемых впечатлений, которые Вы здесь приобретете, т. к. Анси никого не оставляет равнодушным.
Экскурсия рассчитана на минимум 4 часа включая переезды из Женевы и обратно. По Вашему желаю экскурсия может продлиться, если Вы пожелаете на дольше задержаться в Анси или посетить подвесной мост по дороге.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Дополнительное время работы гида — 50 франков/час или с машиной 110 фр/час
  • Входные билеты
  • Питание
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Женева
Экскурсия в город Анси из Женевы
Экскурсия в город Анси из Женевы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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