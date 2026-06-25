2 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Женеве - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Консерватория
Большой театр
Магазин Davidoff
Район «Лефортово»
Крестовоздвиженский храм
Описание экскурсии
Программа
Вы узнаете, как жилось в Женеве нашим знаменитым соотечественникам, где жили писатели Достоевский, Гоголь, Тургенев, Толстой и Карамзин, революционеры Ленин и Плеханов, где они работали. Русские художники-пейзажисты приезжали сюда учиться живописи, и вы сами сможете оценить вдохновлявшие их виды.
Вы увидите единственное в мире изображение лежащего Ленина, и даже улочку, где чуть было не решилась судьба России сто лет назад, когда Ленин, упав с велосипеда, сильно разбил себе голову. Увидите консерваторию, где дирижировали Чайковский и Стравинский, Большой театр, где всегда с большим успехом проходят гастроли коллективов России. Мы пройдем мимо магазина Davidoff, основанного выходцем из России и отметившего недавно 100-летний юбилей. А еще вы обязательно побываете в женевском районе «Лефортово» и узнаете его секреты.
Крестовоздвиженский храм Женевы, шедевр русского зодчества, откроет вам свои двери. И если будут силы и желание продолжить экскурсию, вы узнаете о современных научных открытиях, осуществленных в Женеве с помощью русских ученых-физиков, увидите копию монумента «Покорителям космоса», подарок ООН правительства СССР, и многое другое.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Женеве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2012 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 966 туристов
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие читать дальшеуменьшить
заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Татьяна показала нам Русскую Женеву, при этом дав интересный исторический контекст. Очень познавательно! рекомендую!
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Елена
Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней:-)
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Нина
Замечательный гид, хороший человек. Поняла нас, изменила немного маршрут и мы не заметили как пролетела экскурсия. Рассказ, советы, обзор достопримечательностей, лайфхаки (транспортная карта для туристов)- очень пригодились!
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Екатерина
Отлично организованная экскурсия, очень информативно и интересно. Прекрасно провели время с Татьяной, получили новые знания и полезные советы. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
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О
Ольга
Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!