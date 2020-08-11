2 отзыва оставили туристы

Женева — это самый русский город 🏙️ Швейцарии. Казалось бы, что общего у «Протестантского Рима» с русской историей 📖 и культурой? А ведь многие русские писатели и музыканты, коммерсанты и общественные деятели внесли вклад в жизнь Женевы, став неотъемлемой частью его истории 📖 еще с XVІІ века! Я познакомлю вас с этой стороной города и покажу самые примечательные места, связанные с темой нашей прогулки.

Программа

Вы узнаете, как жилось в Женеве нашим знаменитым соотечественникам, где жили писатели Достоевский, Гоголь, Тургенев, Толстой и Карамзин, революционеры Ленин и Плеханов, где они работали. Русские художники-пейзажисты приезжали сюда учиться живописи, и вы сами сможете оценить вдохновлявшие их виды.

Вы увидите единственное в мире изображение лежащего Ленина, и даже улочку, где чуть было не решилась судьба России сто лет назад, когда Ленин, упав с велосипеда, сильно разбил себе голову. Увидите консерваторию, где дирижировали Чайковский и Стравинский, Большой театр, где всегда с большим успехом проходят гастроли коллективов России. Мы пройдем мимо магазина Davidoff, основанного выходцем из России и отметившего недавно 100-летний юбилей. А еще вы обязательно побываете в женевском районе «Лефортово» и узнаете его секреты.

Крестовоздвиженский храм Женевы, шедевр русского зодчества, откроет вам свои двери. И если будут силы и желание продолжить экскурсию, вы узнаете о современных научных открытиях, осуществленных в Женеве с помощью русских ученых-физиков, увидите копию монумента «Покорителям космоса», подарок ООН правительства СССР, и многое другое.