2 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Женеве - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Женева - самый русский город Швейцарии.Многие русские писатели и музыканты, коммерсанты и общественные деятели внесли вклад в жизнь Женевы с XVІІ века.На экскурсии вы узнаете, как жилось в Женеве Достоевскому,

Гоголю, Тургеневу, Толстому и Карамзину, где работали Ленин и Плеханов. Увидите консерваторию, где дирижировали Чайковский и Стравинский, Большой театр, магазин Davidoff и район «Лефортово». Посетите Крестовоздвиженский храм и узнайте о современных научных открытиях, осуществленных русскими учеными

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Вы узнаете, как жилось в Женеве нашим знаменитым соотечественникам, где жили писатели Достоевский, Гоголь, Тургенев, Толстой и Карамзин, революционеры Ленин и Плеханов, где они работали. Русские художники-пейзажисты приезжали сюда учиться живописи, и вы сами сможете оценить вдохновлявшие их виды.

Вы увидите единственное в мире изображение лежащего Ленина, и даже улочку, где чуть было не решилась судьба России сто лет назад, когда Ленин, упав с велосипеда, сильно разбил себе голову. Увидите консерваторию, где дирижировали Чайковский и Стравинский, Большой театр, где всегда с большим успехом проходят гастроли коллективов России. Мы пройдем мимо магазина Davidoff, основанного выходцем из России и отметившего недавно 100-летний юбилей. А еще вы обязательно побываете в женевском районе «Лефортово» и узнаете его секреты.

Крестовоздвиженский храм Женевы, шедевр русского зодчества, откроет вам свои двери. И если будут силы и желание продолжить экскурсию, вы узнаете о современных научных открытиях, осуществленных в Женеве с помощью русских ученых-физиков, увидите копию монумента «Покорителям космоса», подарок ООН правительства СССР, и многое другое.