2 отзыва оставили туристы

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Русская Женева

Разглядеть в истории швейцарского города русский след

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
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175 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Tatiana – Гид в Женеве
Женева — это самый русский город 🏙️ Швейцарии.

Казалось бы, что общего у «Протестантского Рима» с русской историей 📖 и культурой? А ведь многие русские писатели и музыканты, коммерсанты и общественные деятели внесли вклад в жизнь Женевы, став неотъемлемой частью его истории 📖 еще с XVІІ века! Я познакомлю вас с этой стороной города и покажу самые примечательные места, связанные с темой нашей прогулки.
Русская Женева
Русская Женева

Программа

Вы узнаете, как жилось в Женеве нашим знаменитым соотечественникам, где жили писатели Достоевский, Гоголь, Тургенев, Толстой и Карамзин, революционеры Ленин и Плеханов, где они работали. Русские художники-пейзажисты приезжали сюда учиться живописи, и вы сами сможете оценить вдохновлявшие их виды.

Вы увидите единственное в мире изображение лежащего Ленина, и даже улочку, где чуть было не решилась судьба России сто лет назад, когда Ленин, упав с велосипеда, сильно разбил себе голову. Увидите консерваторию, где дирижировали Чайковский и Стравинский, Большой театр, где всегда с большим успехом проходят гастроли коллективов России. Мы пройдем мимо магазина Davidoff, основанного выходцем из России и отметившего недавно 100-летний юбилей. А еще вы обязательно побываете в женевском районе «Лефортово» и узнаете его секреты.

Крестовоздвиженский храм Женевы, шедевр русского зодчества, откроет вам свои двери. И если будут силы и желание продолжить экскурсию, вы узнаете о современных научных открытиях, осуществленных в Женеве с помощью русских ученых-физиков, увидите копию монумента «Покорителям космоса», подарок ООН правительства СССР, и многое другое.

Русская Женева
Русская Женева
Русская Женева

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Гид-профессионал. Приехав в Женеву в 1997 как турист, я еще не знала, что вернусь сюда жить. Вооружившись путеводителем, обошла все достопримечательности. Но оказалось, что город оставил больше вопросов, а краткие заметки путеводителя только запутали. Женева не открывает своих секретов первому встречному! Её история сконцентрировалась на небольшом пространстве в излучине озера, каждая эпоха оставила след в очертаниях города и образе жизни женевцев. Да, за 2–3 часа невозможно узнать и половину всех исторических фактов, но получить целостное впечатление о городе, ощутить его характер, оценить сдержанный стиль и красоту — можно, и помощь опытного гида здесь будет очень кстати! Поэтому я приглашаю вас открыть для себя Женеву и другие уголки Швейцарии на моих пешеходных и автомобильных экскурсиях.
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2 отзыва оставили туристы

11 августа 2020
Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
12 декабря 2017
Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней :-)

Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

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Экскурсия будет интересна тем, кто уже осмотрел Женеву и хочет расширить свои представления об этом регионе. Вы полюбуетесь самыми высокими горными массивами Западной Европы, не удаляясь далеко от комфорта большого города. Вы сможете совершить пеший подъем в гору или добраться до нее на машине — по дороге вы увидите уютные деревушки, а на вершине вас будет ждать вкусный кофе с традиционным местным пирогом.
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175 за экскурсию
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