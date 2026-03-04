Необычные маршруты по Сингапуру

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Сингапуру, где вы сможете увидеть город глазами местного жителя.Начнем с ярких улочек Chinatown, где исторически селились китайские кланы, и посетим древнейший китайский храм.Затем отправимся

в Центральный деловой район, где вас ждет макет всего города и знаменитый Speakers’ Corner. Поговорим об эко-архитектуре и узнаем секреты сингапурского чуда. Завершим экскурсию на набережной Кларк-Ки, где вы сможете отдохнуть и пообедать в одном из ресторанов. После экскурсии можно доплыть на речном трамвайчике до отеля Marina Bay Sands

Описание экскурсии

Китайский квартал: переплетение культур Сингапура

Мы встретимся в красочном уголке города, где повсюду продают сувениры и удивительную уличную еду. Пройдем по улочке, на которой исторически селились китайские кланы, а сегодня расположены культовые бары и стильные кафе. Погуляем по Amoy street и Telok Ayer — это «поселение» первых иммигрантов. А ещё, конечно, найдем древнейший китайский храм Сингапура. Уверена, вы обратите внимание на контраст небоскребов и цветных домиков Чайна-тауна: я расскажу, что было в них раньше и зачем их сохранили. Почему в Сингапуре несколько этно-кварталов, а население так разнообразно по этническому составу.

Разобраться в особенностях Сингапура

В Архитектурном центре вас ждет макет всего города-государства: здесь вы поймете масштаб страны и найдете каждую достопримечательность. Во второй части экскурсии мы погуляем по Центральному деловому району и по Speakers’ Corner, сингапурскому Гайд-парку. Поговорим об эко-архитектуре у отеля Park Royal — здание получило премии за дизайн и инженерные особенности. На фоне этих мест я открою вам секреты «сингапурского чуда». За пару часов вы узнаете:

Как удалось создать такой зеленый и чистый город;

Почему правительство уделяет так много внимания высоким стандартам качества жизни;

Офисы каких компаний расположены в высотках финансового района и что привлекло их в Сингапуре;

Почему здесь такие дорогие машины и запрет на ввоз жвачки;

Как Сингапур снабжает 5-миллионный город энергией, водой и едой, что делает с мусором и как развивает промышленность;

Каковы будущие проекты развития Сингапура.

В завершение выйдем на набережную Кларк-Ки, любимое жителями место отдыха и развлечений: я подскажу, в каком из многочисленных ресторанов пообедать. После экскурсии вы сможете доплыть на речном трамвайчике до отеля Marina Bay Sands.

Организационные детали