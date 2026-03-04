Необычные маршруты по Сингапуру

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Сложить мозаику Сингапура

Погрузитесь в атмосферу Сингапура: от красочного Китайского квартала до современных небоскребов и эко-архитектуры. Узнайте секреты успеха города-государства
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Сингапуру, где вы сможете увидеть город глазами местного жителя.

Начнем с ярких улочек Chinatown, где исторически селились китайские кланы, и посетим древнейший китайский храм.

Затем отправимся
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в Центральный деловой район, где вас ждет макет всего города и знаменитый Speakers’ Corner. Поговорим об эко-архитектуре и узнаем секреты сингапурского чуда.

Завершим экскурсию на набережной Кларк-Ки, где вы сможете отдохнуть и пообедать в одном из ресторанов. После экскурсии можно доплыть на речном трамвайчике до отеля Marina Bay Sands

5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть контраст старинных и современных зданий
  • 🏛 Посетить древнейший китайский храм
  • 🌿 Узнать о секретах эко-архитектуры
  • 📊 Понять, как Сингапур достиг экономического успеха
  • 🍽 Завершить экскурсию на набережной Кларк-Ки
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура

Что можно увидеть

  • Chinatown
  • Amoy street
  • Telok Ayer
  • Древнейший китайский храм
  • Архитектурный центр
  • Speakers’ Corner
  • Отель Park Royal
  • Набережная Кларк-Ки
  • Marina Bay Sands

Описание экскурсии

Китайский квартал: переплетение культур Сингапура

Мы встретимся в красочном уголке города, где повсюду продают сувениры и удивительную уличную еду. Пройдем по улочке, на которой исторически селились китайские кланы, а сегодня расположены культовые бары и стильные кафе. Погуляем по Amoy street и Telok Ayer — это «поселение» первых иммигрантов. А ещё, конечно, найдем древнейший китайский храм Сингапура. Уверена, вы обратите внимание на контраст небоскребов и цветных домиков Чайна-тауна: я расскажу, что было в них раньше и зачем их сохранили. Почему в Сингапуре несколько этно-кварталов, а население так разнообразно по этническому составу.

Разобраться в особенностях Сингапура

В Архитектурном центре вас ждет макет всего города-государства: здесь вы поймете масштаб страны и найдете каждую достопримечательность. Во второй части экскурсии мы погуляем по Центральному деловому району и по Speakers’ Corner, сингапурскому Гайд-парку. Поговорим об эко-архитектуре у отеля Park Royal — здание получило премии за дизайн и инженерные особенности. На фоне этих мест я открою вам секреты «сингапурского чуда». За пару часов вы узнаете:

  • Как удалось создать такой зеленый и чистый город;
  • Почему правительство уделяет так много внимания высоким стандартам качества жизни;
  • Офисы каких компаний расположены в высотках финансового района и что привлекло их в Сингапуре;
  • Почему здесь такие дорогие машины и запрет на ввоз жвачки;
  • Как Сингапур снабжает 5-миллионный город энергией, водой и едой, что делает с мусором и как развивает промышленность;
  • Каковы будущие проекты развития Сингапура.

В завершение выйдем на набережную Кларк-Ки, любимое жителями место отдыха и развлечений: я подскажу, в каком из многочисленных ресторанов пообедать. После экскурсии вы сможете доплыть на речном трамвайчике до отеля Marina Bay Sands.

Организационные детали

  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость: 5-7 человек — 255$, 8-10 человек — 300$.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В раойне метро Chinatown
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Сингапуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провела экскурсии для 379 туристов
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Проживаю в Сингапуре с 2008 года и не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. У меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
Марина
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.+1
отличный экскурсовод, давно живёт в Сингапуре, хорошая речь, показала нам Сингапур с точки зрения историка, живущего тут.
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Л
Ирина провела нас по Сингапуру, дала представление о стране/ городе, приятная в общении девушка, нам было интересно
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А
Мне все очень понравилось.
Сам маршрут, как мы передвигались, как было всё легко и ненавязчиво. И столько интересной информации.

Ирина - супер🤗

Самые классные впечатления🫶🏻

Благодарю за прекрасные фото!!!

А также, что Вы пошли на встречу, и мы перенесли экскурсию на 3 часа, на время, которое я изначально забронировала, шел дождь, а мне не сильно хотелось гулять под дождем😇 Перенесли экскурсию☺️
Мне все очень понравилось.
Мне все очень понравилось.
Мне все очень понравилось.
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О
Ирина - прекрасно подает информацию и отвечает на вопросы. Время провели с пользой👌
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W
Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур. Информация о городе была подана очень интересно, с учетом исторических аспектов, переплетенных с настоящим
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и устремленных в прекрасное будущее этого города. Маршрут был построен грамотно, с учетом наших пожеланий и погодных условий. Импровизации по маршруту были также мастерски организованы. Очень рекомендуем эту экскурсию и Ирину в качестве гида и уже по хорошему Вам завидуем.

Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур.
Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур.
Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур.
Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур.
Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур.
Прямо перед нашими глазами Ирине удалось сложить прекрасную мозаику с ярким обликом этого уникального города-государства Сингапур.
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Ирина
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой, Ирина пыталась заинтересовать даже её, хотя, как мне кажется заинтересовать в этом возрасте детей может только айпад. И всё же, у Ирины, есть даже мультик об истории Сингапура. Очень и очень рекомендую. Большое спасибо за экскурсию и терпение 🫣
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой,
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой,
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой,
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой,
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой,
Ирина замечательный, терпеливый гид. Очень подготовленная, рассказы интересные и не утомительные. Мы были с 6-летней дочкой,
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Входит в следующие категории Сингапура

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