Необычные маршруты по Сингапуру

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Прогулка по чуду-городу из прошлого в будущее: Чайна-таун и современные районы

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю вас погулять по необычному маршруту и взглянуть на гармоничный Сингапур глазами местного жителя! Я проведу вас по ярким улочкам этнического Chinatown к старинному храму и среди небоскребов деловых кварталов.

Шаг за шагом вы узнаете, с чего начинался Сингапур, как достиг экономического успеха, чем живет сегодня и как смотрит в завтрашний день.
$205 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в раойне метро Chinatown
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Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура

Что вас ожидает

Китайский квартал: переплетение культур Сингапура
Мы встретимся в красочном уголке города, где повсюду продают сувениры и удивительную уличную еду. Пройдем по улочке, на которой исторически селились китайские кланы, а сегодня расположены культовые бары и стильные кафе. Погуляем по Amoy street и Telok Ayer — это «поселение» первых иммигрантов. А ещё, конечно, найдем древнейший китайский храм Сингапура. Уверена, вы обратите внимание на контраст небоскребов и цветных домиков Чайна-тауна: я расскажу, что было в них раньше и зачем их сохранили. Почему в Сингапуре несколько этно-кварталов, а население так разнообразно по этническому составу.

Разобраться в особенностях Сингапура
В Архитектурном центре вас ждет макет всего города-государства: здесь вы поймете масштаб страны и найдете каждую достопримечательность. Во второй части экскурсии мы погуляем по Центральному деловому району и по Speakers’ Corner, сингапурскому Гайд-парку. Поговорим об эко-архитектуре у отеля Park Royal — здание получило премии за дизайн и инженерные особенности. На фоне этих мест я открою вам секреты «сингапурского чуда». За пару часов вы узнаете:

  • Как удалось создать такой зеленый и чистый город;
  • Почему правительство уделяет так много внимания высоким стандартам качества жизни;
  • Офисы каких компаний расположены в высотках финансового района и что привлекло их в Сингапуре;
  • Почему здесь такие дорогие машины и запрет на ввоз жвачки;
  • Как Сингапур снабжает 5-миллионный город энергией, водой и едой, что делает с мусором и как развивает промышленность;
  • Каковы будущие проекты развития Сингапура.

В завершение выйдем на набережную Кларк-Ки, любимое жителями место отдыха и развлечений: я подскажу, в каком из многочисленных ресторанов пообедать. После экскурсии вы сможете доплыть на речном трамвайчике до отеля Marina Bay Sands.

Организационные детали

  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость: 5-7 человек — 255$, 8-10 человек — 300$.
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура
Сложить мозаику Сингапура

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в раойне метро Chinatown.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Сингапур — удивительное место, город с разными культурами и религиями, успешно реализованными экономическими реформами и амбициозными архитектурными проектами. Спустя 11 лет жизни в Сингапуре я не перестаю восхищаться этим городом-государством. С радостью покажу вам Сингапур, расскажу об особенностях его жизни, экономических преобразованиях, социальных программах и многом другом. Работаю в туризме более 9 лет, у меня есть лицензия гида от Министерства Туризма Сингапура (STB), окончила МГУ (географ).
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Билеты на речной круиз по СингапуруБилеты на речной круиз по СингапуруБилеты на речной круиз по Сингапуру
$19 за билет
1 час
1 отзыв
Насладиться контрастами мегаполиса на неспешной водной прогулке
Приготовьтесь рассмотреть удивительный Сингапур под новым углом и открыть его лучшие ракурсы. Во время речного круиза вы увидите футуристические небоскребы, встретите статую Мерлиона, проплывете по заливу Марина-Бэй, а вечером полюбуетесь Городом будущего, утопающим в огнях. Добро пожаловать на борт!

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